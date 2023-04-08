Жабер вышел в финал Чарлстон Опен во второй раз подряд

Второй посеянный Ons Jabeur вышла в финал Charleston Open второй год подряд, победив посеянную под номером 3 Дарью Касаткину со счетом 7-5, 7-5 в матче, отложенном из-за дождя в субботу.

Жабер, проигравшая этот турнир год назад Белинде Бенчич, сыграет за титул либо с Джессикой Пегулой с лучшим посевом, либо с Бенчич с четвертым номером.

Жабер сразилась с Касаткиной и выиграла свой 10-й полуфинал за 12 посещений четвертого раунда. Жабер из Туниса также в пятый раз подряд одержал победу над своим российским соперником и впервые с тех пор, как они оба играли в полуфинале в Риме сезон назад.

Жабер заявила в пятницу, что попытается убедить своих сторонников в Тунисе послать солнце теннисному центру Credit One. Вместо этого было пасмурно и холодно с задержками из-за дождя, в результате чего матч закончился через 5–2 часа после его начала.

Жабер уступил 5-3 в первом сете, когда дождь задержал матч. Она вернулась, опоздав более чем на три часа, чтобы выиграть следующие четыре матча и взять сет.

Жабер снова изменил ситуацию в конце финального сета, выпрыгнув из ничьей из 5 всех, чтобы удержать Касаткину и выйти в ее первый финал в году.

По словам Касаткиной, сложно с неопределенностью погоды и ожиданием ее возобновления. «Я просто хочу, чтобы в теннис можно было играть в помещении, как и в большинство других видов спорта», — сказала она.

___

AP Tennis: https://apnews.com/hub/tennis и https://twitter.com/AP_Sports.