Жалобы посольства России в Оттаве показывают непростую работу по защите посольств и дипломатов

ОТТАВА. Недавние жалобы России на то, что протестующие закрывают ее посольство в Оттаве и нападают на него с коктейлем Молотова, подчеркивают сложный баланс, с которым сталкивается Канада при защите дипломатических миссий.

«На нас лежит неоспоримая ответственность», — сказал Рой Нортон, который занимал должность начальника протокола в Канаде с 2016 по 2019 год, отвечая за безопасность дипломатических миссий в Канаде.

«Мы относимся к этому очень серьезно. Мы уважаем ее и ожидаем, что другие за границей будут уважать ее.

В сентябре Россия отозвала посла Канады в Москве из-за опасений, что официальные лица в Оттаве не воспринимают всерьез жалобы на инциденты с безопасностью в посольстве.

Это включает, по-видимому, кадры с камер наблюдения, опубликованные посольством в Твиттере, на которых видно, как неизвестный бросает через забор то, что, по словам посольства, является зажженным коктейлем Молотова. Ранее в этом месяце Королевская канадская конная полиция заявила, что расследует инцидент.

Посольство также пожаловалось, что демонстрация в середине сентября против российского вторжения в Украину помешала людям получить доступ к консульским услугам, даже когда полиция Оттавы следила за этим вопросом.

Королевская канадская конная полиция и полиция Оттавы отклонили просьбы об интервью.

Посольство попросило Оттаву обеспечить круглосуточную охрану, что, по словам Нортона, было обычной просьбой.

«Я бы не сказал, что посольства преувеличивают свои опасения, но они, конечно, ошибаются в сторону осторожности», — сказал Нортон.

В соответствии с Венской конвенцией 1961 года государства обязаны защищать дипломатов, когда они официально принимают послов из других стран.

В соглашении указано, что страна пребывания, принимая посла, «относится к нему с должным уважением и принимает все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на его личность, свободу или достоинство».

Это включает защиту помещений посольства и частной резиденции посла «от любого вторжения или ущерба, а также предотвращение любого нарушения безопасности».

Нортон сказал, что эти условия оставлены для толкования.

Например, канадские правоохранительные органы будут вмешиваться только в протесты, которые представляют реальную опасность насилия. Но он сказал, что посольство Китая в Оттаве часто относится к протестующим за права человека враждебно. Это посольство не ответило на запрос о комментариях в пятницу.

Посольство Израиля заявляет, что будет часто связываться с канадскими официальными лицами, когда события на Ближнем Востоке могут привести к угрозе безопасности его сотрудников за границей.

Нортон сказал, что это обычный курс, который также будет полезен канадским дипломатам за границей.

Ранее в своей карьере он работал в канадских миссиях в Вашингтоне, Детройте и Чикаго. Он работал в Чикаго 22 октября 2014 года, в день, когда боевик убил солдата. Натан Сирилло у Канадского национального военного мемориала в Оттаве и штурмует Парламентский холм.

Нортон отметил, что после нападения он позвонил в полицию Чикаго, чтобы узнать, возможна ли дополнительная защита, поначалу не зная, был ли это единичный инцидент или более широкое нападение на канадских официальных лиц. Нортон сказал, что в тот день полиция разместила офицера в вестибюле консульства Чикаго.

Роберт Коллетт, занимавший должность начальника протокола в Канаде с 2003 по 2005 год, сказал, что поддерживал регулярные контакты с официальными лицами Манилы, когда был послом на Филиппинах.

Он сказал, что местные власти предупреждали его в 2002 или 2003 году, что Канада была в числе нескольких посольств, которым угрожали заложить бомбы. После консультаций с официальными лицами в Оттаве и на Филиппинах посольство было закрыто на месяц, так как дипломаты работали из дома и управляли иммиграционным отделом за пределами отеля.

Колетт все еще занимается своими делами и разъезжает по Маниле на служебной машине с канадским флагом, чтобы доказать, что страна все еще существует. Правительство Филиппин предоставило офицера, который будет следить за ним 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Вернувшись в Канаду, Коллетт вспоминает, как работал с американцами вскоре после того, как в 1999 году они открыли новое посольство в Оттаве — ряд колонн, занимающих часть тротуара снаружи.

После 11 сентября посольство успешно лоббировало временное ограничение движения на Сассекс Драйв за пределами посольства.

По словам Нортона, в Оттаве у Министерства внутренних дел Канады есть группы связи с дипломатическими миссиями в Оттаве и Гатино.

Они проверяют, считают ли посольства, что они достаточно безопасны, и есть ли впереди какие-либо дни, которые могут стоить дополнительных ресурсов полиции, например, некоторые праздники или воспоминания о тяжелых событиях.

Сотрудники также вносят свои собственные предложения, основанные на данных канадской разведки, например, когда они считают, что репрессии за границей, вероятно, приведут к тому, что представители диаспоры в Канаде толпами обратятся в посольство или консульство. Оба муниципалитета также уведомляют департамент о выданных разрешениях на проведение демонстраций возле посольств.

Нортон сказал, что RCMP, наконец, с помощью CSIS решает, как обеспечить защиту. Это может означать, что Mountie круглосуточно следует за послом в течение установленного периода времени, или станция RCMP выводит машину из строя на несколько дней.

«Это огромные расходы; Это три смены в день, и в Оттаве 130 разовых заданий. «Итак, это управление рисками, — сказал Нортон.

Часто RCMP просто увеличивает количество прохождений вокруг посольства в день.

По словам Нортона, в бедных и менее стабильных странах часто имеется достаточно полицейских сил, которые могут постоянно контролировать иностранные посольства.

«В Оттаве происходит меньше событий, чем в Уагадугу, поэтому мы можем обойтись меньшими ресурсами», — сказал он, имея в виду столицу Буркина-Фасо.

Это может быть ничья, говорит Колин Робертсон, бывший канадский дипломат.

«Послы с семьями любят приезжать сюда, потому что им не нужно жить за воротами с частной охраной», — сказал Робертсон.

Фактические нападения на дипломатический персонал в Канаде редки, но о них не слышно.

В 1982 году вооруженная армянская группа убила турецкого военного атташе Атиллу Алтеката на променаде к западу от Парламентского холма.

В 1970 году квебекские сепаратисты похитили в Монреале британского дипломата Джеймса Кросса и два месяца держали его в заложниках.

Эксперты заявили, что все страны в целом делают все возможное для защиты дипломатов и иностранных представительств, даже если страны находятся в затяжном конфликте.

«RCMP и CSIS всегда очень сознательны и стремятся обеспечить наилучшую возможную защиту при любых обстоятельствах», — сказал Коллетт, независимо от того, согласна ли Канада с действиями другой страны, как с Россией и ее вторжением в Украину.

«Мы защищаем как можно лучше, потому что мы также желаем, чтобы наши дипломаты и официальные лица в других странах получали равную защиту и равное обращение».

Автор Дилан Робертсон