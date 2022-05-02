жара в Индии

Люди снаружи несут зонтик в жаркий летний день в Калькутте, Западная Бенгалия, Индия, 26 апреля. Температура в Калькутте была около 40°C. Пасифик Пресс | Легкая ракета | Гетти Изображений

Последние два месяца в Индии наблюдаются рекордные температуры. Прошлый месяц стал третьим самым жарким апрелем в стране за последние 122 года, с 1901 по 2022 год. Государственные чиновники. Средняя максимальная температура составляла 35,30 ° C (95,5 ° F), после 35,42 ° C (95,8 ° F) в 2010 году и 35,32 ° C (95,6 ° F) в 2016 году. Об этом говорится в заявлении правительства Индии в понедельник.. Это больше, чем температура выше средней максимальной температуры в апреле в период с 1981 по 2010 год, которая составляла 33,94 ° C (93,1 ° F).

Воздухоохладители на продажу в Нью-Дели, Индия, в субботу, 30 апреля 2022 г. Индия переживает период сильной жары, при этом средняя температура в стране в марте достигает почти 92 ° F (33 ° C), что является самым высоким показателем за месяц. Поскольку власти начали собирать данные в 1901 г. Аниндето Мукерджи | Блумберг | Гетти Изображений

Средняя максимальная температура, зарегистрированная в марте, составила 33,10 ° C (91,6 ° F), что является самой высокой средней максимальной температурой за последние 122 года и чуть выше предыдущего рекордно высокого уровня, установленного в марте 2010 года. Это на два градуса выше. температура марта с 1981 по 2010 год, которая составляла 31,24 ° C (88,2 ° F). Что особенно примечательно, так это раннее начало аномальной жары. Арпита МондалПрофессор климатических исследований Индийского технологического института. Модал сказал CNBC, что ожидаемое время такой волны тепла — май и июнь. По словам Мондала, это также затрагивает значительно большую географическую территорию. READ Датский город потратил 150 000 долларов на перевозку мусора с пляжа в океан

Жители наливают воду из грузовика муниципальной корпорации Дели в Нью-Дели, Индия, в субботу, 30 апреля 2022 года. Аниндето Мукерджи | Блумберг | Гетти Изображений

Длина и географический размер волны тепла также заслуживают внимания. Закари Зобельассистент научного сотрудника Центр климатических исследований Вудвелла. «Самое шокирующее для меня — это географические масштабы и продолжительность», — сказал Зобель CNBC. «Да, эта апрельская волна тепла также вызывает беспокойство, поскольку май и июнь, как правило, самые жаркие месяцы в Индии, но размер и длина этих волн тепла — вот что меня больше всего удивило». Изменение климата, вызванное деятельностью человека, может вызвать волны тепла Горячее, дольше и популярнеепо данным Национальной академии наук, инженерии и медицины. «У научного сообщества есть убедительные доказательства того, что изменение климата вызывает смещение распределения температуры, изменяя «нормальное» состояние, и что смещение распределения означает все больше и больше возможностей для экстремальных явлений», — сказал Мондал CNBC.

Фермер поливает себя водой во время работы на пшеничной ферме в районе Лудхияна в Пенджабе, Индия, в воскресенье, 1 мая 2022 года. Т. Нараян | Блумберг | Гетти Изображений

Зобель сказал, что регионы мира, которые подвергаются воздействию этой волны тепла, вероятно, будут подвергаться большему количеству волн тепла в будущем. «Нет никаких сомнений в том, что аномальная жара усугубляется из-за ископаемого топлива и изменения климата во всем мире», — сказал он CNBC. «Индия и Пакистан — два самых жарких места в мире, и, вероятно, в следующие несколько десятилетий будут наблюдаться волны тепла такой же силы и еще хуже». Однако, по словам Мондала, необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять причину этой волны тепла и ее последствия в будущем. Она сказала, что аномальная жара часто является реакцией на несколько конкретных факторов, включая, например, океанские явления в Тихом и Атлантическом океанах и местные погодные условия, вызванные сухостью почвы из-за отсутствия осадков. READ Помпео призывает Керри объяснить предполагаемые переговоры с министром иностранных дел Ирана На северо-западе и в центральной части Индии ожидаются грозы, которые должны стать некоторым облегчением после рекордной волны тепла, охватившей большую часть страны в последние месяцы. Ожидается понижение температуры на несколько градусов.

Мужчина пьет воду, чтобы охладиться от летней жары, на обочине улицы в Калькутте, Индия, 29 апреля 2022 года. Депаршан Чаттерджи | Норфото | Гетти Изображений

В других регионах в краткосрочной перспективе особых улучшений не ожидается. Ожидается, что в течение следующих двух дней не будет «значительного изменения» экстремальных температур в Гуджарате и Махараштре, в западной части страны, затем максимальная температура повысится на 2 градуса Цельсия (3,6 градуса по Фаренгейту), Об этом в понедельник сообщило метеорологическое управление Индии..

Пожилая женщина поливает лицо водой, чтобы избавиться от сильной жары в жаркую погоду, максимальная температура в Калькутте, вероятно, достигнет 40 градусов 26 апреля 2022 года. Дипагиоти Чакраборти | Норфото | Гетти Изображений

Чтобы справиться с жарой, Индийское метеорологическое общество посоветовало людям избегать прямого воздействия тепла и избегать обезвоживания. «Пейте достаточно воды, даже если вы не испытываете жажды». Рекомендуемое письменное заявление организации, опубликованное в воскресенье. «Носи легкую, светлую, свободную хлопчатобумажную одежду и закрывай голову куском ткани, шляпой или зонтиком». Правительство Индии рекомендовало. Государственный метеорологический департамент заявил, что большая часть Индии, как ожидается, продолжит страдать от высоких температур в мае. «Температуры выше нормального минимума, вероятно, будут в большей части северо-западной, центральной, восточной и северо-восточной Индии», В ежемесячном прогнозе, опубликованном в субботу, говорится.