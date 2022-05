жара в Индии

Последние два месяца в Индии наблюдаются рекордные температуры.

Прошлый месяц стал третьим самым жарким апрелем в стране за последние 122 года, с 1901 по 2022 год. Государственные чиновники.

Средняя максимальная температура составляла 35,30 ° C (95,5 ° F), после 35,42 ° C (95,8 ° F) в 2010 году и 35,32 ° C (95,6 ° F) в 2016 году. Об этом говорится в заявлении правительства Индии в понедельник.. Это больше, чем температура выше средней максимальной температуры в апреле в период с 1981 по 2010 год, которая составляла 33,94 ° C (93,1 ° F).