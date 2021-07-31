Жара – серьезная проблема на олимпийском теннисном корте

ТОКИО (AFP) – Финалистка Открытого чемпионата Франции по теннису Анастасия Павлюченкова схватилась за воздушную трубку во время медицинского перерыва и была расстроена отсутствием льда в контейнере на стороне корта.

Немецкая спортсменка Мона Бартель потерпела 10 двойных ошибок, проиграв Иге Святек, поскольку яркое солнце сделало практически невозможным увидеть мяч, просто бросив его.

Жара и влажность быстро стали серьезной проблемой, когда в субботу открылся олимпийский теннисный турнир. Температура поднялась до 93 ° F (34 ° C), а индекс жары превысил 100 ° F (38 ° C).

«Тебе просто нехорошо», – сказала Павлюченкова. «Так что мне это совсем не понравилось».

Тем не менее, Павлюченкова обыграла итальянку Сару Ирани 6: 0, 6: 1, а Святек – прошлогодний чемпион Открытого чемпионата Франции из Польши – обыграл Бартеля со 172 семенами 6: 2, 6: 2 в первом матче на Центральном корте.

Тем временем Новак Джокович предложил «Золотой шлем». Он все еще жив и здоров после своей обычной 6-2 6-2 победы над 139-м посеянным Хьюго Делейном из Боливии.

Занявший первое место серб пытается стать первым человеком, выигравшим все четыре основных вида тенниса и золотую олимпийскую медаль в личном зачете в одном и том же году.

«Вы постоянно чувствуете обезвоживание», – сказал Джокович, который играл, по крайней мере, позже в тот же день, когда половина поля была в тени. «Нет циркуляции воздуха».

В середине второго сета сомнения начали закрадываться в голову Павлюченковой, когда она при смене запихивала снежные мешки в юбку. Потом ей стало трудно возиться с трубкой, которая дует холодным воздухом рядом с ее сиденьем.

«Нелегко найти подходящее место, потому что оно только на скамейке, и кто-то должен держать его, чтобы надуть вас», – сказал россиянин.

Второй посев Даниил Медведев, который также выступает за Китайскую Республику на Олимпийских играх в Токио, охарактеризовал то, что произошло, как «одну из худших гонок», с которой он столкнулся после выбывания казахстанца Александра Бублика 6-4, 7-6 (8).

«Но играть надо», – сказал Медведев. «Это Олимпиада, вы идете за медалью. Вы здесь не для того, чтобы плакать в жару».

Медведев предложил организаторам перенести все матчи на вечер, чтобы избежать дневной жары.

«Не думаю, что они что-то изменят в середине турнира, но это можно сделать», – сказал он. «Тот факт, что у нас есть только минута между заменами, – это шутка … Это должно быть 1:30, как на других турнирах».

Джокович согласился.

«Честно говоря, я этого не понимаю», – сказал Джокович, добавив, что более позднее время было бы лучше для вещателей в США и Европе из-за разницы во времени.

В контейнерах у корта таял лед.

«Каждый раз, когда мне приходилось брать пакет со льдом или полотенце со льдом, было совсем не холодно», – сказала Павлюченкова. «Они ожидали жары, но она не была готова для нас на 100%».

Павлюченкова потребовалось более часа после матча, чтобы прийти в себя, прежде чем поговорить с журналистами.

«Я чувствую себя немного лучше, – сказала она, – но сейчас у меня очень сильно болит голова». «Я думаю, что они как-то пытались сделать это немного проще».

Однажды Бартел полностью потерял мяч во время подачи.

«Солнце ослепило меня», – сказал немецкий игрок. «Я больше не могу его видеть».

Существуют правила экстремальной жары, которые требуют 10-минутного перерыва между вторым и третьим сетами, если игрок этого требует. Игра также может быть приостановлена, если внутренняя консультативная группа сочтет условия опасными – в этом случае игра будет продолжена на основной площадке под раздвижной крышей.

Стремясь выиграть свою четвертую олимпийскую медаль, Энди Мюррей и его британский партнер Джо Солсбери обыграли в парном разряде второго сеяного француза Пьера Хьюза Герберта и Николаса Махута 6: 3, 6: 2. Мюррей – двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде и выиграл серебряную медаль в смешанном парном разряде на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне вместе с Лаурой Робсон.

Также в парном разряде одиночный игрок Ash Party и Storm Sanders из Австралии победили Нао Хибино и Макото Ниномия из Японии 6-1, 6-2.

Она также продвинулась в одиночном разряде на кортах с твердым покрытием на теннисном корте Ariak Tennis Court, заняв 8-е место Барбора Крейсикова из Чехии, 14-го посева Мария Саккари из Греции, 16-го посева Елена Рыбакина из Казахстана и Виктория Голубек из Швейцарии.

Маркета Вондроусова, занявшая второе место на Открытом чемпионате Франции 2019 года, в последней игре карьеры Бертенса обыграла Кики Бертенс с шестнадцатым номером со счетом 6-4, 3-6, 6-4.

В мужском соревновании 11-й посевной Аслан Карацев из Китайской Республики опередил 15-го посевного итальянца Фабио Фоньини и 16-го посевного Алехандро Давидович Фокина.

Следующим соперником Джоковича станет немец Ян-Леннард Штруфф, 48-й посевной, который вытеснил бразильца Тьяго Монтейро 6-3 6-4.

В следующий раз Голубек встретится с Наоми Осакой или Чжэн Сайсай из Китая.

Матч Осака-Зенг изначально планировалось начать на главной площадке, но он был перенесен на воскресенье, прежде чем Осака зажгла котел. На церемонии открытия в пятницу.

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Автор Associated Press Сид Фрайер внес свой вклад в этот отчет.

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