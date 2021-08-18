Железнодорожный мост Китай-Россия увеличит двустороннюю торговлю

Китай-Россия Фото: Синьхуа

Работы по прокладке пути для первого железнодорожного моста Китай-Россия были завершены во вторник, и проект будет запущен в испытания через месяц после ввода в эксплуатацию к концу года, что свидетельствует о крупном прорыве в строительстве ключевых объектов инфраструктуры. между двумя странами.

В то время, когда двусторонние отношения между Китаем и Россией стремительно расширяются, эксперты считают, что железнодорожный мост Тунцзян-Ниснленинский будет играть ключевую роль в дальнейшем расширении экономических и торговых обменов между двумя странами.

Мост длиной 7 194 метра соединяет две соседние страны через реку Хэйлунцзян, также известную как река Амур в России, и город Тунцзян в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая с Нижнеленинским районом России.

«Русский поезд прибудет на китайскую сторону во второй половине августа, чтобы проверить, все ли в порядке», – заявил во вторник Global Times руководитель проекта моста Линь Юнань.

Ожидается, что мост откроется для движения в этом году и будет полностью введен в эксплуатацию к 2022 году.

Если мост откроется, он пересечет четвертую границу между Китаем и Россией и свяжет Дунцзян с российской железнодорожной сетью на Дальнем Востоке. Это сократит железнодорожное сообщение между Хайлунцзян и Москвой на 809 километров, что позволит сэкономить 10 часов по сравнению с пограничным переходом Суфенхай.

Завершение строительства моста является важной вехой в качестве первого железнодорожного моста между двумя странами и значительно расширит двустороннюю торговлю и сотрудничество между Северо-Восточным и Северо-Восточным Китаем России, сказал Чонг Ци, президент Современного Китая. -Российский институт региональных экономических исследований.

«Это углубит экономические связи между двумя странами, повысит производительность и упростит промышленное сотрудничество», – сказал Сонг Global Times во вторник.

Эксперты заявили, что железнодорожный мост станет ключевым элементом китайско-российского сотрудничества, особенно в плане расширения сотрудничества между двумя странами в области энергетики и ресурсов.

Например, богатые минеральные ресурсы цветных металлов из России можно транспортировать в Северо-Восточный Китай для переработки при относительно низких транспортных расходах, сказал Сун.

По словам Линн, основным продуктом, который будет транспортироваться в течение этого интервала, будет железная руда с грузоподъемностью 21 миллион тонн в год.

Мост также будет служить ключевым каналом для двустороннего сотрудничества в области энергетики, сообщил во вторник Global Times директор Центра исследований экономики энергетики Университета Сямэня Линь Покианг.

«Поскольку Китай и Россия имеют общую границу, Китай будет иметь большую безопасность при импорте нефти и газа из России. [other shipping options], “Сказала Линн.

Двустороннее сотрудничество также получило развитие в области инфраструктуры химической промышленности.

Ранее в этом месяце China Railway Construction подписала контракт с китайской Railsk Oil на первый этап строительства химического завода в Китае стоимостью около 614 миллионов юаней (94,74 миллиона долларов). В рамках проекта будет создано более 3000 рабочих мест и будет поставляться 650 000 тонн полиэтиленовой продукции в год для поддержки местной нефтехимической промышленности.

По данным Министерства торговли Китая, к 2020 году товарооборот между Китаем и Россией за три года подряд превысил 100 миллиардов долларов. По данным китайской таможни, за первые семь месяцев 2021 года двусторонняя торговля достигла 75,49 миллиарда долларов, что на 28 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мост значительно увеличит объем торговли между двумя странами», – говорится в песне, добавив, что у двух стран есть отличные возможности для сотрудничества в области новых энергетических транспортных средств, угля и минеральных ресурсов, сельского хозяйства, пищевой промышленности и космоса.