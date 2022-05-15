Желенский призвал сенаторов США официально признать Россию «террористическим государством»

После 19:30 в Украине. Вот что произошло в субботу до сих пор.

Финляндия движется в сторону НАТО: Президент Финляндии Саул Нинисто заявил в субботу президенту России Владимиру Путину, что «скандинавская страна примет решение о членстве в НАТО в ближайшие несколько дней», говорится в заявлении офиса Нинисто.

По версии Кремля, Путин назвал это «ошибкой», которая может «негативно сказаться на российско-финляндских отношениях». По данным министерства иностранных дел, Россия ранее предупреждала Финляндию, которая имеет общую границу протяженностью 800 миль, о том, что она будет вынуждена принять ответные меры в военном, техническом и ином отношении, чтобы предотвратить угрозы своей национальной безопасности.

Финский оператор Fingrid подтвердил CNN в субботу, что Россия также прекратила экспорт электроэнергии в Финляндию. Поскольку российская электроэнергия составляет лишь малую часть от общего потребления страны, Fingrid срезал кисти.

Программное примечание: Дана Бош из CNN возьмет интервью у президента Финляндии в воскресенье в 9 утра по восточному времени в программе «О положении в стране».

Сенаторы Республиканской партии в Киеве: Группа сенаторов-республиканцев США во главе с лидером меньшинства Митчем Макконнеллом встретилась с президентом Украины Владимиром Желенским.

Желенский написал в своем аккаунте в Instagram, что визит стал «сильным сигналом двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса США и американского народа».

Визит проходит в то время, когда Конгресс стремится принять законопроект о помощи в размере 40 миллиардов долларов для оказания военной и гуманитарной помощи Украине.

Война движется: Украинские военные говорят, что российские войска выводятся из северного Харькова. Началась ожесточенная контратака. Многие деревни были отозваны В восточной части Харькова.

Но украинский депутат призвал Соединенные Штаты предоставить Украине системы ПВО и боевые самолеты, заявив, что ситуация на поле боя была «намного хуже», чем в начале войны.

Между тем спутниковые снимки и живые свидетельства дают полную картину многочисленных и катастрофических попыток российских войск форсировать реку Шиварский Донец на востоке Украины на прошлой неделе. Новое видео и анализ изображений с беспилотников и спутников показывают, что русские, пытавшиеся пересечь реку ранее на этой неделе, могли потерять 70 единиц бронетехники и другой техники. Их целью была попытка окружить украинскую оборону в Луганской области, но она не удалась.

Запрос на эвакуацию семей «Азовстали»: После аналогичной просьбы к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану родственники украинских солдат, все еще скрывающихся на заводе в Мариуполине, обратились к председателю Китая Си Цзиньпину с просьбой выступить в качестве посредника, чтобы помочь добиться освобождения их близких.

«Наши дети в аду», — сказал один отец на пресс-конференции в Киеве.

Украинский боевик на заводе рассказал украинскому телевидению об ужасном состоянии раненых, заявив, что «боевики лежат без конечностей, без рук, без ног». По словам «Солидарности», условия были нездоровыми, лекарств не было.

Вице-премьер Украины заявил, что правительство будет приветствовать возможность турецкого или китайского посредничества в эвакуации раненых солдат из кампуса «Азовстале» в Мариуполе.