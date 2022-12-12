Жена Бритни Гренье поделилась своим первым постом в Instagram после того, как звезда WNBA вышла из российской тюрьмы

ЛАС-ВЕГАС, Невада — 08 ОКТЯБРЯ: Бриттни Гринер № 42 из Phoenix Mercury целует жену Шерил Гринер на трибунах после того, как Mercury побеждает Las Vegas Ices 87-84 в игре 5 полуфинала плей-офф WNBA 2021 года, чтобы выиграть серию на Michelob ULTRA Арена 8 октября 2021 года в Лас-Вегасе, штат Невада. Примечание для Пользователя: Пользователь прямо признает и соглашается с тем, что, загружая или используя это изображение, Пользователь соглашается с условиями лицензионного соглашения Getty Images. (Фото Итана Миллера/Getty Images)

Итан Миллер/Гетти

Бритни ГринерЖена Шерил рассказывает об их «исцелительном пути» и благодарит тех, кто помогал ей на этом пути, молясь о возвращении жены из русской тюрьмы, где она провела несколько месяцев.

В своем первом посте в Instagram после возвращения Бритни в Штаты на этой неделе Шерил, которая вышла замуж за звезду WNBA в 2019 году, написала, что ее «сердце было разбито благодаря коллективным усилиям стольких людей», поскольку она поделилась множеством лиц, которые помогли она вернет Бритни домой.

Грейнер, приговоренный к девяти годам лишения свободы в российской тюрьме по обвинению в хранении наркотиков. Он был освобожден в обмен на международного торговца оружием Виктора Бута. Об этом в четверг сообщает CBS News со ссылкой на представителя США.

Связанный: Все, что вам нужно знать о Викторе Буте, российском торговце оружием, причастном к бартеру Бритни Гренье

В своем посте в Instagram в субботу Шерил лично поблагодарила более 50 человек по имени, в том числе Джой Рид, Гейл Кинг, Робин, Робертс, преп. Аль Шарптон, преподобный Джесси Джексон, Тамика Мэллори и трое других членов Конгресса — за их работу по возвращению Бритни в штаты. Она также поблагодарила некоторые организации, администрацию Байдена-Харриса и SPEHA.

«Я унижена их сердцами», — написала она. «Забота о другом, чужом для кого-то и дружелюбном для кого-то — это человечность в чистом виде! Когда мы с БГ начинаем наше путешествие по исцелению нашего разума, тела и души, я лично хотел поблагодарить вас за некоторые руки; видимое и невидимое, которые помогли мне снова увидеть мою жену!»

«Я ценю каждого из вас», — продолжила Шерил. «Давайте продолжим использовать наши руки, наши голоса, наши платформы и наши ресурсы, чтобы привлечь Пола. [Whelan] И все американцы вернулись домой. Все семьи достойны быть полными! С любовью, Шерил Гринер ❤️🤍💙»

Связанный: Семья Пола Уилана «опустошена», и он остался в России, но «Рад», что Бриттни Гринер вышла на свободу

Шерил Грейнер (в центре), жена олимпийца и игрока WNBA Бриттни Грейнер, после того, как президент США Джо Байден объявил о ее освобождении из-под стражи в России, беседует с вице-президентом Камалой Харрис в комнате Рузвельта Белого дома 8 декабря 2022 года в Вашингтоне, округ Колумбия. . Грейнер был освобожден в рамках сделки по обмену пленными с участием российского торговца оружием Виктора Бута.

Чип Сомодевилла / Getty Images Шерил Гринер

В четверг комиссар WNBA Кэти Энгельберт подтвердила, что Гринер направлялась в Сан-Антонио, где встретила Шерил и ее родителей после 10 месяцев пребывания в России.

История продолжается

Энгельберт подчеркнул, что это «критическое время» для спортсменки и ее семьи. «Мы предоставим ей подходящее место и время для этого, а затем проследим, что Бритни и ее семья хотят сделать для воссоединения с WNBA».

Не пропусти историю — подпишись Бесплатный ежедневный информационный бюллетень PEOPLE Чтобы быть в курсе всего, что могут предложить люди, от пикантных сплетен о знаменитостях до захватывающих историй, представляющих интерес для людей.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил в четверг, что Грейнер «здорова» и у нее будет «широкий спектр вариантов поддержки», когда она вернется домой. Сообщается, что соглашение об обмене между Грейнером и Бутом было согласовано с Москвой и одобрено Байденом в прошлый четверг. Пол Уилан, другой человек Американец до сих пор находится в заключении в Россиине был включен в своп, сообщает CNN.