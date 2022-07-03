Жена игрока WNBA Гринер сообщила Associated Press, что запланированного звонка не было.

Шерил Грейнер заявила в понедельник, что звезда WNBA Бритни Грейнер почти десяток раз пыталась позвонить своей жене через посольство США в России в субботу в день четвертой годовщины брака, но они так и не позвонили, потому что телефонная линия посольства не была занята. .

Пара не разговаривала по телефону в течение четырех месяцев после ареста Грейнер в России, где она остается в заключении. Это должно было измениться в субботу, когда после получения одобрения российского правительства должен был состояться долгожданный звонок. Но день настал и ушел без связи, оставив потрясенную Шерил Грейнер недоумевать, что произошло, и подозревая, по крайней мере сначала, что звонок был сорван российскими властями.

В понедельник она сообщила, что узнала от адвоката жены еще более печальную правду: Бритни Грейнер уже 11 раз пыталась дозвониться в течение нескольких часов, набрав номер, который она получила в посольстве США в Москве, номер, на который пара дал ей. Затем ему сказали, что он исправит звонок через Черелл Гринер в Фениксе. Но каждый раз звонок оставался без ответа, потому что офис посольства, где звонил телефон, в субботу явно не работал.

«Я была ошеломлена. Мне больно. Я устала, больна», — сказала Шерил Грейнер в интервью Associated Press, рассказывая о том, как вместо этого плакала годовщина, которую она с нетерпением ждала. «Я уверен, что написал агенту BG и сказал:« Я не хочу ни с кем разговаривать. Мне понадобится минута, чтобы собраться с мыслями и сказать всем, что я сейчас недоступен. Потому что он только что вытащил меня. Я плохо себя чувствовал, я до сих пор плохо себя чувствую».

«Мы глубоко сожалеем, что Бритни Грейнер не смогла поговорить со своей женой из-за логистической ошибки», — заявили в понедельник в Госдепартаменте. Министерство подтвердило, что у него нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев за границей, и что оно по-прежнему поддерживает регулярные контакты с семьями заложников и незаконно задержанных.

Для Шерил Грейнер этот опыт усугубил и без того кипящее разочарование по поводу реакции правительства США на дело ее жены. Хотя официальные лица США неоднократно заявляли, что они работают за кулисами, чтобы вернуть домой из России двукратного олимпийского чемпиона, она сказала, что «очень рассержена» этой шумихой, тем более что звонок был запланирован на две недели и, однако , он не предупредил ее за это время, что это может быть логистически невозможно из-за выходных.

Она добавила: «Я считаю это неприемлемым, и в данный момент я не доверяю нашему правительству. Если я не могу доверять вам, что вы ответите на звонок в субботу в нерабочее время, как я могу быть уверена, что вы действительно ведете переговоры о моем от имени жены вернуться домой?Потому что это гораздо более важная просьба, чем звонок в субботу.

Шерил Грейнер сказала, что ее знакомый в правительстве США извинился перед ней за ошибку. Она сказала, что с тех пор узнала, что единственный номер, который Бритни Грейнер дала для звонков, обычно принимает звонки от заключенных с понедельника по пятницу, но не по выходным, поэтому некому было переадресовать звонок.

«Но имейте в виду, что этот телефонный звонок был запланирован почти на две недели — до выходных», — сказала Шерил Грейнер в интервью.

Семикратная звезда WNBA Бритни Грейнер, играющая за Phoenix Mercury, была задержана в российском аэропорту 17 февраля после того, как власти заявили, что при досмотре ее сумки были обнаружены картриджи для электронных сигарет с маслом каннабиса.

В мае Госдепартамент признал ее несправедливо задержанной. Она передает свое дело под наблюдение своего специального посланника президента по делам заложников, который фактически является главным правительственным переговорщиком по заложникам. На прошлой неделе государственное российское информационное агентство сообщило, что срок ее содержания под стражей продлен до 3 июля.

Шерил Грейнер сказала, что все еще надеялась поговорить или встретиться с президентом Джо Байденом, но «в этот момент он начал чувствовать себя отвергнутым».

До сих пор, по словам Шерил Грейнер, ей приходилось полагаться исключительно на чужие оценки состояния ее жены. Адвокаты и сотрудники консульства смогли поговорить со звездой баскетбола, но не с ее женой.

Накануне звонка она легла в 5 часов вечера, чтобы не заснуть, и проснулась посреди ночи, чтобы получить ожидаемый звонок из России в Феникс, который так и не поступил.

«Это был важный момент, потому что это был первый раз, когда я действительно мог сказать, в порядке ли она», — сказала Шерил Грейнер, назвав это возможностью «жизни или смерти» узнать, как на самом деле держится его жена. «Это был первый раз, когда я услышал это в реальном времени и действительно знал, все ли в порядке, или знал, есть ли секунды от того, чтобы его больше не было».

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Файнберг сообщил из Нью-Йорка. Автор Мэтью Ли из Associated Press в Вашингтоне внес свой вклад в этот отчет.