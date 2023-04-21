Женская сборная по футболу продолжает держать Мариуполь в центре внимания

КИЕВ, Украина — На пустом стадионе в столице Украины группа футболисток с сине-желтыми флагами готовится к сегодняшнему матчу.

Как и на каждом матче в эти дни, они соблюдают минуту молчания в память о погибших из-за российского вторжения в Украину.

Девиз на их форме гласит: «Мариуполь — это Украина».

Они являются членами женской сборной Мариуполя по футболу. Российские силы разрушили и захватили восточный портовый город в прошлом году после более чем двухмесячного ожесточенного сопротивления превосходящих по численности и вооружению украинских сил, превратив Мариуполь в глобальный символ неповиновения Украины.

В настоящее время город находится под российской оккупацией, которая была незаконно аннексирована российским президентом в сентябре.

Не сдаваясь, пять оригинальных игроков из Мариуполя сформировали новую команду, базирующуюся в Киеве, набрав участников со всей страны.

их цель? Не только для того, чтобы сохранить свое место в лиге, но и для того, чтобы напомнить всем, что, несмотря на российскую оккупацию, которая скоро достигнет отметки в один год, Мариуполь остается украинским городом.

«Основной мотивацией было то, что люди каждую неделю смотрели видео в социальных сетях с каждого матча и видели, что Мариуполь (все еще) существует», — сказала тренер Карина Колаковская.

На этой неделе команда играла матч чемпионата Украины против команды «Шахтер», маленький снимок нормальности на футбольном поле. Но не совсем.

Власти не пустили болельщиков на матч из соображений безопасности, что привело к пустому стадиону и жуткой тишине. Чтобы попасть на игровое поле, игроки используют дверной проем, заставленный мешками с песком с надписью «Укрытие».

Полузащитник Алина Кайдаловская вспоминает 60 секунд молчания перед началом своей первой игры в Киеве после побега из Мариуполя.

«Все, что происходило в Мариуполе, сразу всплывало в моей голове», — сказала она. Когда воспоминания нахлынули на нее, она вспоминает разбомбленные и сожженные здания осажденного города, ужас бегства и укрытия от русских ударов и горе, видя, как люди гибнут.

На скромном корте среди киевских многоэтажек она и другие игроки собираются каждое утро на два часа, чтобы тренироваться. Они знают, что не выиграют чемпионат Украины в этом году, но продолжают тренироваться, чтобы команда оставалась на плаву.

«Это была хорошая идея, Марго! — воскликнула Колаковская. — В следующий раз дай ей больше сил. В 2015 году она начала свою тренерскую карьеру и вместе с президентом клуба Яной Винокуровой стала соучредителем женской футбольной команды «Мариуполь». Сейчас это старейшая женская команда. в Донецкой области, Украина, регионе, в значительной степени опустошенном продолжающейся войной.

В начале 2022 года Мариуполь занимал 4-е место в высшей лиге женских клубов. Но война, которую Россия развязала в Украине 24 февраля 2022 года, не только прервала футбольный сезон, но и сорвала амбиции мариупольской команды подняться на вершину рейтинга, так как навлекла беду на их город и рассредоточила игроков по всему городу. мир.

Ключевые члены команды, в том числе президент клуба и главный тренер, искали убежища в Болгарии, пытаясь справиться с травмой, полученной во время пребывания в Мариуполе.

Но когда в августе начался новый футбольный сезон, идея вернуться в Украину и снова создать свою команду вселила в них надежду и смелость рискнуть, хотя ее у них не было. Другие клубы и люди пожертвовали оборудование и инструменты — даже футбольные бутсы.

После бурных первых нескольких месяцев клуб вырос до 27 членов в возрасте от 16 до 34 лет. Несмотря на разнообразие их родных городов, их темно-синие тренировочные костюмы с гордостью демонстрируют герб, связанный с Мариуполем, на котором изображена чайка с футбольным мячом на заднем плане — намек на расположение города на северном берегу Азовского моря. .

Несмотря на множество проблем и отсутствие финансирования, женщины полны решимости играть.

«Девочки выходят на поле и борются до конца. У них безумная самоотдача и безумное желание играть, — говорит президент клуба Яна Винокурова. — Помимо удержания ФК «Мариуполь» на плаву, перед игроками стоят более высокие задачи.

«Это чтобы оставить Мариуполь хотя бы на футбольной карте Украины, чтобы мы помнили, что мариупольцы — это те самые азовцы, которые до последнего защищали наш город».

Капитан команды Полина Полухина, 33 года, надеется когда-нибудь вернуться на поле в свой родной Мариуполь.

«В глубине души, — сказала она, — ты хочешь снова оказаться там». Она играет в футбол с 18 лет и сказала, что для меня большая честь быть частью мариупольской команды даже в такие трудные времена.

Винокурова уверена, что каждый раз, когда мариупольская команда выходит на игру, она посылает месседж: «Даже если все потеряешь, сдаваться нельзя».

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