Женская сборная США по хоккею обыграла Германию со счетом 3:0 и вышла в полуфинал чемпионата мира в Брамптоне, Онтарио, в четверг.

Американцы забивали по разу в каждом периоде (Аманда КессельИ Ханна Белка И Эбби Мерфи). Эрин Франкель Она получила локаут для Соединенных Штатов, которые выходили в финал каждого из 21 предыдущего чемпионата мира, начиная с первого издания 1990 года.

Соединенные Штаты сыграют с Чехией в полуфинале в субботу, если только Швеция не обыграет Канаду в четвертьфинале позже в четверг.

Франкель был выдающимся американским игроком в течение первых пяти игр турнира. Она выиграла два последних чемпионата мира, но отыграла всего 20 минут в качестве третьего вратаря и не попала в олимпийскую сборную между ними.

Теперь она тренер №1 Джон Вроблевскиопередив трех спортсменов Алекс КаваллиниИ Мэдди Руни (оба вырезаны в пробном лагере) и Николь Хенсли (второй американский вратарь в «Брэмптоне»).

прямо Тейлор Хейс (который также не попал в олимпийскую сборную) и Защитник Кэролайн Харви (самый молодой олимпийский чемпион США 2022 года в возрасте 19 лет) делит командное лидерство с восемью очками.

Хайзе, который лидировал в прошлогоднем чемпионате мира по очкам (и был назван MVP), появился, чтобы помочь заполнить пустоту, оставленную отставным плеймейкером. Брианна Декер И олимпийский капитан Кендалл Куинн СкофилдКто скучает по мирам во время беременности.

Ожидается, что США и Канада выйдут в финал в воскресенье. Они встречались в 20 из своих первых 21 финалов чемпионатов мира, причем Канада выиграла последние два матча, а также финал Олимпийских игр 2022 года.

В групповом матче Канада обыграла США со счетом 4:3 в понедельник после девятираундовой серии пенальти. Канада продолжила серию из пяти побед против Соединенных Штатов, самую длинную серию за 13 лет.

Соединенные Штаты в последний раз выиграли титул чемпиона мира на чемпионате мира 2019 года, что сделало его самой продолжительной засухой, которую они видели с момента завоевания своего первого титула чемпиона мира в 2005 году.

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