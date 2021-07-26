sport

Женские обручи 3×3 теперь 4: 0 после того, как Блум одержала большую победу над российскими спортсменками

26 июля, 2021
Boleslava Sokolova
Келси Блум лидирует по количеству бомбардиров в воскресном женском олимпийском матче 3×3 по баскетболу против Румынии. Изображение предоставлено: @ usab3x3, через Twitter

Келси Блум сделала все семь своих одночковых бросков на пути к рекордным в игре 12 очкам, когда женская олимпийская сборная США по баскетболу 3×3 победила Румынию со счетом 22-11 в воскресенье.

Они также обыграли ранее непобежденный Олимпийский комитет России в парке городского спорта Аоми в Токио, улучшившись до 4: 0 в игре по пулу. Соединенные Штаты сейчас являются единственной женской командой 3×3 с отличным послужным списком.

Американцы никогда не опаздывали, хотя Румыния дважды связала их раньше. Блум из Поваи забил двухочковую корзину и начал серию 6-1, которая длилась 1 минуту 42 секунды и превратила преимущество США 7-6 в преимущество 13-7.

Она завершила матч с двухочковой корзиной с оставшимся счетом 2:39. Она сделала все 11 своих одноочковых бросков в трех играх первого женского олимпийского турнира 3×3.

Блум, лучший игрок WNBA в Лас-Вегасе, набрал пять очков в победе над Олимпийским комитетом России со счетом 20–16.

READ  Хабиб Нурмагомедов: Дана Уайт говорит, что Россия рассматривает возможность возвращения в UFC | Новости ММА

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *