Келси Блум лидирует по количеству бомбардиров в воскресном женском олимпийском матче 3×3 по баскетболу против Румынии. Изображение предоставлено: @ usab3x3, через Twitter

Келси Блум сделала все семь своих одночковых бросков на пути к рекордным в игре 12 очкам, когда женская олимпийская сборная США по баскетболу 3×3 победила Румынию со счетом 22-11 в воскресенье.

Они также обыграли ранее непобежденный Олимпийский комитет России в парке городского спорта Аоми в Токио, улучшившись до 4: 0 в игре по пулу. Соединенные Штаты сейчас являются единственной женской командой 3×3 с отличным послужным списком.

Американцы никогда не опаздывали, хотя Румыния дважды связала их раньше. Блум из Поваи забил двухочковую корзину и начал серию 6-1, которая длилась 1 минуту 42 секунды и превратила преимущество США 7-6 в преимущество 13-7.

Она завершила матч с двухочковой корзиной с оставшимся счетом 2:39. Она сделала все 11 своих одноочковых бросков в трех играх первого женского олимпийского турнира 3×3.

Блум, лучший игрок WNBA в Лас-Вегасе, набрал пять очков в победе над Олимпийским комитетом России со счетом 20–16.

США уступили тройку, 14-11 с оставшимся 2:55, а затем переиграли россиян, 9-2, и закончили матч. Стефани Долсон и Алиша Грей набрали по три очка, а Блум – по два.

Блум сказал, что американские игроки ожидали, что русские «будут играть очень физически, и ошибки будут очень высокими, но я думал, что мы играем с ними чаще».

«Это действительно хорошая команда, и, как вы видите, они играли вместе, – сказал Блум. «Они сделали много действительно хороших прочтений. Так что я горжусь тем, как мы дрались. Мы могли бы смириться с собой, когда сошли рано, но мы этого не сделали, и мы одержали победу».

Все российские спортсмены соревнуются в Токио за членство в Олимпийском комитете России. Постановление Спортивного арбитражного суда в прошлом году запретило российский флаг, национальный гимн и название команды в качестве наказания за обширную допинговую программу и сокрытие информации.

США играют в понедельник, Италия – в 1:55, а Китай – в 5 утра.

в Игра Италия и Китай матч будет транслироваться в Stream.NBCOlympics.com.





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