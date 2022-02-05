Женские хоккейные маршруты США Россия, командные драки на зимних Олимпийских играх 2022 года

США охотятся за первой медалью; В воскресенье состоятся командные соревнования по фигурному катанию США завершили первый полный день олимпийских соревнований без медали. В воскресенье Джейми Андерсон собирается завоевать свое третье золото в слоупстайле на сноуборде. Сэнди Хупер, США СЕГОДНЯ

ПЕКИН. В двух играх на зимних Олимпийских играх 2022 года женская хоккейная команда США, действующая чемпионка, одержала две победы — причем очень разными способами.

Первая, победа со счетом 5:2 над Финляндией в четверг, заставила США полагаться на скорость и ловкость. В субботу, в победе со счетом 5:0 над Олимпийским комитетом России, американцам пришлось выжимать физическую победу. Они вошли в третий период с перевесом 2:0, прежде чем забить три гола за восьмиминутный 44-секундный период, чтобы открыть последний фрейм.

США продолжат игру группы А в воскресенье против Швейцарии.

Но сначала вот пять выводов о победе команды в субботу:

ПЕКИНСКАЯ МЕДАЛЯ: Ознакомьтесь с лидерами медалей 2022 года.

SHAUN WHITE: Американский сноубордист готов к финальной Олимпиаде

Победа несколькими способами

Всего две игры, но обратная манера побед прибавляет уверенности», — сказала нападающая Хилари Найт. Команда приняла участие в этих Играх, не сыграв ни одной игры против другой команды с декабря. 17.

«Я бы сказал, что это начало было хорошей возможностью для роста», — сказал Найт. «У нас было не так много игр, как у других команд. Это хорошо, чтобы выяснить — мы знаем свою личность, мы знаем нашего персонажа в комнате — но это хорошо, чтобы проверить нас и выяснить, как пройти через турнир с различные препятствия».

Одно из «препятствий», представленных РПЦ в субботу, заключалось в том, что он устроил беспорядок перед сеткой. Это не помешало Найту сделать ставку на кистевой бросок Саванны Хармон и сделать счет 2:0 во втором периоде.

«Я думал, что мы играли очень хорошо, просто это выглядело иначе, чем два дня назад. Я думал, что мы владеем мячом, мы создали много возможностей для ударов», — сказал главный тренер Джоэл Джонсон. «Сочетание хорошего вратаря сборной России, а также оборонительного стиля, который они играли, ограничивало наши качественные шансы, поэтому мы просто продолжали вносить коррективы.

«Если бы третий период был первым периодом, все чувствовали бы себя по-разному. Но вы играете 60 минут. В промежутке между первым и вторым периодом мы напомнили себе, что мы все еще выигрываем хоккейный матч со счетом 2:0. Он начинается с защиты и с нас». Мы должны доверять нашему процессу».

Одной из общих черт между играми была огромная разница в ударах по воротам между США и их соперниками. Два дня назад они обыграли Финляндию со счетом 51-12 и превзошли ее с отрывом 62-12 против ROC. Вслед за пятым голом ОКР вытащила голкипершу Марию Сорокину, которая отразила 38 бросков — некоторые в упор.

Защитник Саванна Хармон блистает в нападении

Игрок, который лидирует в США по очкам в двух играх, не является нападающим. Эта награда принадлежит защитнику Хармону, который забил первый гол в игре, а затем добавил две результативные передачи после пары ассистов против Финляндии.

«Я думаю, что Саванна просто очень одаренный, наступательный, инстинктивный игрок», — сказал Джонсон. «Поэтому, когда она видит возможность выйти к сетке, сыграть или забить шайбу, она видит это так, как не многие люди».

Ее гол пришелся на передачу Найта из-за спины через сетку. Это было то, что Найт практиковал перед игрой.

«Я шутил с Сэвом, — сказал Найт, — я подумал: «Просто окажись там, внизу, на точках. Это проходит.

«Саванна должна увидеть это, чтобы быть в этом месте. Это огромный набор навыков, который очень недооценивают».

Найт, который жил с Хармоном во время пандемии, добавил, что это больше заметно на уровне НХЛ.

«И это проявляется здесь… иметь защитника, который может быть двусторонним, для нас нереально», — сказал Найт.

Николь Хенсли поднимает планку в сетке

США пошли с другим взглядом между трубами, поскольку вратарь Николь Хенсли объявила о локауте после того, как Мэдди Руни, герой пенальти в матче за золотую медаль против Канады четыре года назад, забила два гола из 12 бросков против Финляндии в первом матче турнира.

Оставаться в тонусе, не наблюдая за массой действий, и быть на высоте благодаря нескольким голевым моментам у РПЦ, не является чем-то новым для 27-летнего игрока, которого Найт назвал «отбой».

«Я видел, как она делала это в прошлом», — сказал Джонсон. «Это лишь часть некоторых из этих игр на любом хоккейном уровне. Когда ты владеешь шайбой и контролируешь игру, ты должен иметь отличный вратарь, который не засыпает. И мы получили это сегодня вечером, и это было здорово». . »

Джонсон сказал, что он и персонал обсуждали изменения в ночь после победы в Финляндии — это нормальная часть их рабочего процесса, добавил он. Будет интересно, если он поменяет позицию по ходу турнира или пойдет с Хенсли, который показал себя более уверенно.

Эбби Мерфи наслаждается ролью свечи зажигания, но должна быть осторожна

К третьему игра стала довольно мелкой, так как семена были посажены раньше.

По истечении времени в первом периоде нападающий ОКР сделал отрыв, но не успел выстрелить до сигнала. Она все равно выстрелила после звукового сигнала, к большому неудовольствию команды США. Хенсли неодобрительно раскинула руки, а защитник Меган Бозек ударила обидчика о борт за то, что она и ее товарищи по команде сочли ненужной попыткой.

В конце третьего матча Мария Печникова из РПЦ получила свисток за нелегальное попадание в Эбби Мерфи, но вспыльчивый подросток не позволил штрафным минутам стать единственной дисциплиной. Она соскочила со льда и сунула левый кулак в решетку Печниковой; за это она сама заработала две минуты в корзине грехов.

«Я просто развлекаюсь», — сказала 19-летняя девушка, признав, что не может помочь своей команде со скамейки штрафников. Она отбыла четыре из шести минут штрафа команды.

«Это я как игрок. Я стараюсь быть умным в этих отношениях, но также привношу эту сторону в команду», — сказал Мерфи. «Есть время и место. Очевидно, мы должны постоять за себя, когда дело доходит до этого».

В перерыве между пенальти Мерфи сделал изящный пас возле синей линии, чтобы Джесси Компер забил четвертый гол сборной США. Алекс Карпентер забила свой третий гол за три дня, завершив счет.

«Немногие люди могут так играть, и Мёрф — один из них», — сказал Джонсон. «В нашей команде много разных личностей. Она одна из них, и она важная часть головоломки, и я рад, что она в нашем списке».

Грейс Цумвинкл забила раньше, чем Компер, а Алекс Карпентер забила свой третий гол за три дня по окончательному подсчету.

США выясняют это без Брианны Декер

Брианна Декер сломала левую лодыжку в первом периоде против Финляндии и пропустит оставшуюся часть Олимпиады. На льду команда выдвинула Эбби Роке в центр и перетасовала других игроков, чтобы перестроить линии.

«У нас много глубины на центральной позиции, — сказал Джонсон, отметив универсальность нападающих Алекса Карпентера и Келли Панек, — и это роскошь, которая у нас есть. Матчи и комбинации — это то, над чем мы еще работаем. . »

Но реальность такова, что замены Декеру в составе нет. Джонсон это знает.

По словам Джонсона, Декер все еще в команде и оказывает влияние вне льда.

«Она по-прежнему лидирует», — сказал Джонсон. «Она по-прежнему оказывает огромное влияние на нашу команду».

Следите за новостями Криса Бумбаки в Твиттере OBOOMбака.