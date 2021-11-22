Женский баскетбол: Россия, Сидней Надеюсь, скоро начнется добрый знак

Сидней — Сидней и Россия в середине сезона в начале сезона в пятницу — вероятно, играли в позднем темпе. Хотя стрельба и владение мячом не считаются промежуточными формами, динамичный матч конференции показал большой потенциал для обеих команд.

Но российские игроки и тренеры вышли очень взволнованными. Обновленные «Рейдеры» обыграли команду Сиднея, которая за последние два года сделала себе имя, 66–56.

Россия изо всех сил пыталась забивать подряд в течение последних трех лет и за это время набрала 35 или меньше очков в 22 играх.

Но с таким количеством ключевых игроков, которые вернулись из состава прошлогоднего сезона 16-10 и некоторыми изменениями со стороны тренера-первокурсника Пола Премигана, «Рейдерам» предстоит хороший старт. Они увеличились до 2: 0 после победы в пятницу с победой над министром 57-30.

Премиган, который тренировал команду мальчиков в школе в течение 31 года, прежде чем уйти из тренерской команды мальчиков Троя с 2015 по 2019 год, принял план девочек в начале этого года после того, как Энди Тиммерман ушел в отставку и переехал в Нью-Бремен.

У Премигана есть команда, которая в этом году сыграет с Аптембо.

«Мы хотим играть немного быстрее, чем раньше», — сказал Премиган. «Мы хотим, чтобы мяч приземлился на землю. Сегодня мы сделали это лучше. Сидней заставляет вас работать в таком темпе, и вы задаетесь вопросом:« Мы хотим побежать с ними? »

«Но в начале этого сезона вы должны поверить в то, что вы говорите своим детям. Мы хотим, чтобы они настаивали на этом, и я думал, что это окупится сегодня вечером, особенно в третьем квартале.

Ближе в первом тайме. В середине первой четверти Россия пошла со счетом 9: 2 и повела в счете 15-11, в то время как Yellow Jackets пошли со счетом 10: 2 и повели в счете 21-17.

Россия изо всех сил пыталась сравнять счет 27-27 в перерыве, а затем продолжила темп в третьей четверти. Команда опередила Сиднейский пресс на всех площадках, опередив старшего нападающего ростом 6 футов 0 дюймов Эллу Хоуни и центрового юниора 6: 2 Кейт Шерман, которая заняла третье место с 14 очками.

В четвертьфинале «Рейдеры» обыграли «Сидней» со счетом 22–11 и повели в счете 49–38. Они поднялись до 17-го места и заняли четвертое место, прежде чем «желтые жилеты» были отодвинуты с опозданием.

Хохни возглавил Россию с 25 очками, а Шерман финишировал с 10 очками.

«Они станут для нас огромной силой», — сказал Премиган о Хохни и Шермане. «Они оба высокие и хорошо бегают. Она хорошо бегает по пересеченной местности и очень быстро приземляется. Девочки хорошо поработали, доставив ей мяч.

Младший защитник Чесс Порчерз закончил с 15 пробежками, все, кроме трех, пришлись на второй тайм.

Эти трое — самые важные из репатриантов. Ключевые репатрианты включают 5-11 старших охранников Софи Фрэнсис, 5-7 младших охранников Саймона Баттафа и 5-7 младших охранников Риз Ковбиус. Буттаф в пятницу прибавил 13 очков.

Россия завершит грубый старт во вторник. После встречи с Сиднеем в пятницу и министром в субботу, Шелби во вторник будет защищать Форда Ломи, чемпиона штата в архиве Raiders и дивизиона IV, в первом матче Атлетической лиги графства.

Премиган сказал, что он очень доволен игрой в пятницу, учитывая, что большинство игроков тренировались менее чем за две недели до игры в пятницу. Часть команды также выступала за школьную волейбольную команду, которая вышла в региональный полуфинал.

«Это было хорошее начало», — сказал Премиган. «… Я не знаю, чего ожидать сегодня вечером. У нас было всего два боя, на практике мы не много ссоримся. Я не очень доволен всем, что у нас было, но Сидни быстр и атлетичен и может форсировать ( их).

До того, как Джамал Фостер возглавил Сидней в 2019 году, за предыдущие два сезона проект выиграл две игры.

Но за последние два сезона с тех пор, как Фостер пришел к власти — а лучшие защитники сменились из средней школы Элли Стоктон и Лекси Брюэр — «Желтые куртки» выиграли титулы дивизиона долины долины Майами-Вэлли каждый сезон и одержали 15 и 16 побед соответственно.

Самой большой причиной, по которой команда не выиграла титулы MVL в общем зачете или какие-либо соревновательные игры за эти два сезона, было отсутствие размера на посту.

Меньше желтых жилетов изо всех сил пытались конкурировать с Дипекано (а иногда и с Вандалией-Батлер) в матчах MVL из-за значительной разницы в росте. Такая разница будет стоить команде близкого матча первого раунда против Батлера в 2020 году и близкого матча первого раунда против Бивергрина в феврале.

В пятницу разница в росте — проблема.

Рейган Кларк, младший нападающий со счетом 6: 0, дает «Джекетс» поддержку в должности после того, как его перевели из «Джексон-центра».

Но один Кларк не мог контролировать и Хохни, и Шермана в пятницу. За пределами Стоктона, 5-10, в Сиднее нет игроков старше 5-7.

В России 5-7 и более восьми игроков.

Было бы ошибкой утверждать, что гонщики доминировали в восстановлении.

«Тогда это просто стало нашим вниманием. Чтобы выйти из коробки, потребуется пять человек », — сказал Фостер. «Нам нужно лучше играть против таких высот, потому что это то, что мы увидим.

«Мы все пытаемся оказать давление на всю площадку и создать темп, оптимальный для нашего размера. В первой половине, я думаю, (наши женщины) боролись и делали то, что нам нужно было сделать. Во второй половине мы не мог угнаться за этим.

Желтые куртки должны быть более захватывающими. В Стоктон вернулись трое ключевых охранников, Брюэр и второкурсница Киара Хаджинс. Помимо Кларка, в команде есть несколько новичков, в том числе новички Ларкин Уортмарк и Джордан Скалли, которые будут считаться одними из лучших в своем классе на юго-западе Огайо.

Но ожидается, что Стоктон и Брюэр снова возглавят атаку. Стоктон, к которому проявляют интерес университеты первого дивизиона, в прошлом году набирал в среднем 16,1 очка, 6,1 подбора, 2,1 передачи и 2,5 кражи за игру. Брюэр набирал в среднем 10,2 очка, 4,8 подбора, 4,5 передачи и 4,2 кражи.

«Лекси и Элли начали работать с нового года. Они прошли испытания на войне», — сказал Фостер.

«(Stockton & Brewer) сегодня вечером была стабильной. Мы все хотели играть лучше, но в целом они вышли и сыграли усердно. Думаю, на следующей неделе они будут усиленно тренироваться и подготовить нас к следующей игре.

Следующая запланированная игра Сиднея состоится в воскресенье в 9 часов утра в средней школе Цинциннати Сикамор. Планируется, что желтые жилеты сразятся с Уэйном в розыгрыше приглашений «Путешествие на турнир».

Брюэр возглавил Сидней в пятницу с 17 очками. Стоктон набрал 12, а Хаджинс 10.

READ Российский законопроект об аресте криптоактивов - новости регулирования биткойнов Во время матча конференции в Сиднее в пятницу младший защитник Сиднея Лекси Брюэр стреляет под давлением со всей России. В первой победе сезона 66-56 Raiders над Yellow Jackets Хон привел Россию к 25 очкам, а Брюэр лидирует в Сиднее с 17 очками. Старший защитник России Софи Фрэнсис пытается удержать мяч Сиднея Алли Стоктон во время матча конференции в Сиднее в пятницу. Стоктон набрал 12 очков. Во время пропуска матча на конференции в Сиднее в пятницу российский тренер Пол Премиган разговаривает с игроком. Это первая игра для Премигана, который проработал детским тренером в школе 31 год до ухода на пенсию в 2015 году. Младший нападающий России Кейт Шерман стреляет под давлением Сиднея Рейгана Кларка во время матча конференции в Сиднее в пятницу. Софи Фрэнсис, старший защитник России, пытается преодолеть давление Сиднейского Алли Стоктон во время матча конференции в Сиднее в пятницу. Во время матча конференции в Сиднее в пятницу молодой защитник России Саймон Баттаф проходит под давлением Сиднейской Киары Хаджинс (справа) и Джордана Скалли. Во время матча конференции в Сиднее в пятницу младший защитник Сиднея Лекси Брюэр подскочила под давлением российской Риз Купиокса. Во время матча конференции в Сиднее в пятницу молодой защитник сборной России Чесс Порчерз попадает в корзину под давлением Сиднейской Киары Хаджинс. Пауэрс набрал 15 очков в первом сезоне Raiders ’66-56, а Хаджинс забил 10 очков. Младший защитник Сиднея Лекси Брюэр стреляет под давлением российской Риз Купекс во время матча конференции в Сиднее в пятницу. Во время матча конференции в Сиднее в пятницу молодой защитник России Саймон Баттаф подскочил под давлением сиднейской Киары Хаджинс. Во время матча конференции в Сиднее в пятницу младший защитник Сиднея Элли Стоктон пытается поймать мяч под давлением российской Софи Фрэнсис.

Большая 3-я четверть помогла Райдерс выиграть желтые жилеты 66-56.

Свяжитесь с Bryant Billing по телефону 937-538-4818 или подпишитесь на @SidneyOHSports в Twitter и ryBryantBillingSDN в Facebook.