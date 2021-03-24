Женский бизнес-центр SBA помогает женщинам-иммигрантам из России | Редакционная

Пятнадцать лет назад Регина Адамс приехала в США из России по студенческой университетской визе. Находясь здесь, она нашла работу и поставила перед собой цель практиковать и улучшать свой английский.
Она так полюбила страну, что вернулась через два года и хотела бы жить здесь постоянно. Сегодня Адамс, находящийся в процессе получения гражданства, управляет двумя успешными малыми предприятиями – грузовиком с креповыми продуктами и одной из новейших компаний в этом районе, Lil Bunny Play и Party Place.
«Я тоже хотела получать зарплату», – сказала 35-летняя Адамс, мать троих детей. «Но с учетом стоимости дневного ухода за детьми я решила позаботиться о своих детях во время моей мечты и создать бизнес-модель в своей голове». В прошлом году мечта Адамс наконец сбылась, когда она открыла двери Lil Bunny Play и Party Place в торговом центре Monroeville.
В безопасном, здоровом и веселом месте родители и дети могут играть, брать уроки декоративно-прикладного искусства вместе или отмечать день рождения с друзьями. Со своими детьми Адамс приобрела постоянную клиентуру. Когда разразилась пандемия, он закрыл свои двери, чтобы можно было безопасно снова открыть свои двери. Сегодня Адамс сказал мне, что бизнес динамичен и полон предложений по расширению и франшизе.
Адамс не знал, куда обратиться за помощью. Я направил ее в отмеченный наградами Центр деловых женщин Чатемского университета. Она не верила, что центр оказывает ей бесплатную помощь, чтобы воспользоваться этой удивительной возможностью, но это правда. Мое агентство, Управление малого бизнеса (SBA), помогает женщинам, как и Адамс, через нашу национальную сеть из 136 женских бизнес-центров, предоставляя индивидуальные консультации, обучение, сетевое взаимодействие, семинары, техническую помощь и наставничество для женщин-предпринимателей. Они помогут вам определить, подходит ли вам начало бизнеса, найдут финансирование для материалов и расходных материалов, помогут продвигать свой бизнес и увеличить доход, продавая его федеральному правительству. Они даже помогают с возможностями франшизы.
В Чатеме Адамс находится в надежных руках. Директор Энн Флинн Шлихт и ее команда имеют многолетний опыт работы в сфере предпринимательства, владения бизнесом, консалтинга, дизайна, технологий и продаж. «Мы создали сильную команду консультантов по технической помощи, состоящую из региональных специалистов, которые предоставляют свой опыт в юридических вопросах, маркетинге и социальных сетях, кадровых ресурсах, бухгалтерском учете и сертификации государственных контрактов для малых предприятий, принадлежащих женщинам», – сказала Шлайхт.
«Мы чутко относимся к потребностям наших женщин-предпринимателей», – сказала мне Шлайхт. «Еще до вспышки мы предоставляли виртуальные консультации или по телефону по вечерам и в выходные дни, которые позволяли женщинам сосредоточиться на своей работе, оставаться со своими семьями в течение дня и получать помощь малого бизнеса по вечерам или в выходные дни. мы полностью виртуальны во время пандемии, все наши онлайн-тренинги и уроки предоставляют нашим клиентам круглосуточный доступ и возможность учиться в любое время и в любом месте ».
Адамс, которая является одной из почти 300 клиентов, получивших поддержку в прошлом году, высоко ценит SBA и ее женские бизнес-центры. Она сказала: «Каждая женщина должна иметь возможность делать в жизни то, что она хочет». «Я очень благодарен за эту бесплатную помощь».
Доктор Келли Хант – директор Управления малого бизнеса Западной Пенсильвании.