Женский чемпионат NCAA: Крейтон обыграла штат Айова в 1/8 финала

Гринсборо, Северная Каролина — Победил Крейтон, штат Колорадо, под номером 6. Она победила Айову, занявшую второе место. Теперь она — редкая посеянная под номером 10, дошедшая до четвертьфинала.

Крейтон потерпела третье поражение подряд, победив в пятницу вечером на женском чемпионате NCAA посеянную под номером 4 штат Айова со счетом 76–68. В воскресенье «Блюджейз» сыграют с Южной Каролиной за место в «Финале четырех».

Айова покидал трассу за дорогой, открывая Крейтону дорогу, и острая атака молодых «синих» переместилась вглубь суши. В защите Крейтон отказал Айове в корзинах.

Это действительно была первая поездка Крейтона в 1/8 финала в истории шоу. Крейтон был одним из 10-х посевных, оставшихся на поле в 1/8 финала, после неожиданной победы над вторым посевом Айовы во втором раунде. Другой 10-й посев, Южная Дакота, играет третью в Мичигане в субботу в районе Уичито.