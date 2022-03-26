Женский чемпионат NCAA: Крейтон обыграла штат Айова в 1/8 финала

Гринсборо, Северная Каролина — Победил Крейтон, штат Колорадо, под номером 6. Она победила Айову, занявшую второе место. Теперь она — редкая посеянная под номером 10, дошедшая до четвертьфинала.
Крейтон потерпела третье поражение подряд, победив в пятницу вечером на женском чемпионате NCAA посеянную под номером 4 штат Айова со счетом 76–68. В воскресенье «Блюджейз» сыграют с Южной Каролиной за место в «Финале четырех».
Айова покидал трассу за дорогой, открывая Крейтону дорогу, и острая атака молодых «синих» переместилась вглубь суши. В защите Крейтон отказал Айове в корзинах.
Это действительно была первая поездка Крейтона в 1/8 финала в истории шоу. Крейтон был одним из 10-х посевных, оставшихся на поле в 1/8 финала, после неожиданной победы над вторым посевом Айовы во втором раунде. Другой 10-й посев, Южная Дакота, играет третью в Мичигане в субботу в районе Уичито.
И Cyclones, и Bluejays в значительной степени полагались на стрелков на открытом воздухе: вместе обе команды забили 50 трехочковых.
Крейтон оторвался в третьей четверти и продвинулся на целых 13 очков в четвертой. Защитник Морган Мали возглавил «Блюджейс» с 21 очком.
Эшли Джонс, старший защитник из Айовы, входивший во вторую команду Америки, пропустил большую часть первого тайма из-за двух фолов. Вместо этого Эмили Райан возглавила «Харрикейнз» с 22 очками.
Bluejays позволили часам закончиться и поприветствовали небольшую, но восторженную группу фанатов Creighton, закрепив свою победу праздничным фонтаном пузырей на поле.
«Эта команда продолжает меня удивлять, — сказал тренер Джим Флэннери. «Мы очень гордимся тем, как они развивались, какая у них была борьба и как они играют друг за друга».
Толпа значительно сократилась после того, как Колизей Гринсборо привлек местных болельщиков на игру Южная Каролина против Северной Каролины. Энергичная команда штата Айова подготовила отвлекающие факторы для Крайтона в каждой поездке.
Погрузитесь в турниры NCAA
Но один фаворит болельщиков остался: тренер из Южной Каролины Дон Стейли приветствовала болельщиков на трибунах, прежде чем занять место на поле, чтобы оценить команду, с которой Gamecocks столкнется в воскресенье.
— Реми Томмен
Алия Бостон доминирует над Gamecocks.
В битве за Каролину может быть только один победитель.
Жажда своего первого национального чемпионата за пять лет, Южная Каролина победила Северную Каролину в женском раунде NCAA 16, победив Tar Heel, 69-61, в пятницу вечером.
В то время как Tar Heels были на скользкой дороге в районе Гринсборо, отправив Аризону с четвертым сеянием домой во втором раунде, молодая команда не подходила для глубины Gamecocks. Алия Бостон, молодая звезда, которая была центром своей команды, забила свой 27-й двойной гол подряд, набрав 28 очков и 22 подбора, а лучшая нападающая Виктория Сакстон обеспечила ее команде, когда она больше всего нуждалась в ней, сделав 14 подборов и два основных блок-шота. .
Бостон заработал 13 очков для Южной Каролины в четвертой четверти.
Но победа далась нелегко. Южная Каролина изо всех сил пыталась не отставать от темпа Tar Heels в первом тайме, поскольку они неоднократно въезжали в нижнюю зону, оставаясь низкими и быстрыми на фервее. Gamecocks набрали 23 очка в первой четверти. Второкурсница из Северной Каролины Дежа Келли танцевала вокруг защиты Южной Каролины и возглавила свою команду с 23 очками.
Но Дестини Хендерсон и Зия Кук отреагировали быстро и забили голы Gamecocks, необходимые для того, чтобы остаться на плаву. Хендерсон финишировала с 13 очками, а Кук — 15, закончив вторую четверть на спине после успешного броска в прыжке. Когда они пропускали корзину, приходил Бостон и наносил примерно две, три или четыре пятки смолы.
«Это была тяжелая игра — снимаю шляпу перед Северной Каролиной, потому что они показали очень эффективный баскетбол», — сказал тренер Дон Стейли. «Они довели нас до предела».
Это была третья межпрограммная игра Sweet 16 с 2014 года и первое выступление Северной Каролины в третьем раунде с 2015 года, когда они проиграли Южной Каролине. В следующий раз вы столкнетесь с Gamecocks Creighton.
Поклонники Gamecock и Tar Heel заполнили Колизей Гринсборо, всего в трех часах езды от Колумбии, Южная Каролина, и в часе езды от Чапел-Хилл, Северная Каролина, создавая море голубого и красного на фоне зеленых и розовых кроссовок Южной Каролины. .
Gamecocks искали компенсацию после проигрыша Стэнфорду в полуфинале в прошлом году с разницей в два очка. Но с приближением пятничной игры победа Gamecock была далеко не верной ставкой. В то время как их ожесточенная защита, одна из лучших на турнире, неоднократно отрицала конкуренцию, наступательные действия Gamecocks изо всех сил пытались превратить натиск в очки.
«Это показывает, что игра будет становиться все жестче и жестче», — сказал Кук после матча. «Мы все время держали газ».
— Реми Томмен
Техас обгоняет Огайо в физической игре.
Спокан, Вашингтон. Техасцы вышли в четвертьфинал, завоевав свой второй чемпионский титул подряд, одержав в пятницу победу со счетом 66:63 над штатом Огайо, чему способствовала критическая игра лучшего защитника Джоан Аллен Тейлор и игроков команды Лорен Ибо и Алии Мур.
Лучшие бомбардиры «Бакейз» за весь сезон Джейси Шелдон и Тейлор Микселл набрали в сумме 36 очков, чего недостаточно, чтобы преодолеть физическую защиту «Лонгхорнов».
«Лонгхорны» продвинулись вперед рано, оставаясь впереди, пока первокурсник техасского защитника Рори Хармон не допустил две ошибки в первой четверти, когда атака и блокирующий вызов не сработали в быстрой последовательности.
С этого момента стало казаться, что штат Огайо может обыграть Техас в его собственной игре, разбивая «Лонгхорнов» от задней линии до задней линии каждый раз, когда мяч попадал в цель. Тренер Техаса Вик Шефер сказал перед игрой, что пресса «это то, кто мы есть», но именно «Буки» угрожали развернуться каждый раз, когда «Лонгхорнам» приходилось вести мяч через поле.
«Бакейз» закончили первую четверть с 4 очками во многом благодаря Шелдону, который продолжал находить способы забить гол, даже когда шансов на бросок было мало.
Аллен Тейлор, завершивший первый тайм с 13 очками и прибавивший 4 во втором, позволил техасцам войти в раздевалку с большим преимуществом, удерживая корзину всего три секунды назад и вылетая с ведром и фолом. Было особенно примечательно, что она смогла избежать первого тайма без единой личной ошибки, учитывая, насколько физическим был матч до этого момента. Команды объединились всего за один успешный тройной бросок в первом тайме, и игрокам приходилось бороться за каждую попытку, будь то за пределами или внутри дуги.
«У нее хороший день, это важно для нас», — сказал вратарь Алия Матару об Аллене Тейлоре. «Я чувствую сегодня, что она была там. Когда она играет, почему бы тебе не дать ей мяч?»
В середине третьей четверти «Лонгхорны» не набрали обороты, что вынудило их развернуться и забить, получая при этом очки второго шанса. Но главный охранник штата Огайо Бракстен Миллер уволил всех, кроме одного, кто попытался в этой четверти, набрав 8 очков и не дав техасцам чувствовать себя комфортно.
Однако команда Buckeyes стала казаться менее энергичной и начала отказываться от своего полного давления. Выйдя в финальный фрейм, Техас увеличил отрыв до 5 очков.
Техас лидировал с отрывом до 10 очков, пока штат Огайо не вызвал серию потерь, которые вернули игру в исходное положение всего за четыре минуты до конца. Отставание «Лонгхорнов» сократилось до одного очка, так как игровые часы остановились, и «Бакеи» перехватили мяч. Но техасцы смогли использовать оборону, которая была их визитной карточкой весь сезон, форсировать вращение и выполнять штрафные броски, чтобы победить.
— Натали Вайнер
Стэнфорд гуляет по Мэриленду.
Команда Стэнфорда, занявшая первое место, выглядела лучше, чем когда-либо, в пятницу вечером, когда они одержали свою 23-ю победу подряд, продолжив самую длинную активную победную серию в первом дивизионе.
Чемпион родины Стэнфорд победил Мэриленд с четвертым посевом, 72-66, и забронировал поездку на региональный финал в Спокане. Второй год подряд Terrapins возвращаются домой после Sweet 16.
Защитник Стэнфорда Хейли Джонс на раннем этапе оказался проблемой для «Террапинс», пробив трехочковый в первой корзине игры и набрав 8 очков в первой четверти. Кардинал, казалось, контролировал оба конца площадки настолько, что Фрэн Пеллепи почти повторила данк из матча первого раунда Стэнфорда, заблокировав трехочковый бросок Хлои Пепе и перебежав на другой конец площадки, чтобы остановиться на броске пальца.
Мэриленду удалось несколько подавить наступательное производство Стэнфорда во втором квартале, но не удалось перевести его перерыв в успешные запасы. Затем Стэнфорд нашел способ передать мяч Кэмерон Бринк, которая находится в 6 футах 4 милях от корзины, и она по-прежнему будет бросать трехочковые, и тяжелая работа Мэриленда в защите внезапно покажется бессмысленной.
«Я думаю, что мы видели действительно хороших шпор», — сказала тренер Стэнфорда Тара Вандервир. «Но я думаю, что мы можем добиться большего».
Близнецы Хэла Стэнфорда, Лекси и Лейси, выросли в Спокане. Когда они сделали свои первые выстрелы в матче в течение 30 секунд после окончания первого тайма, арена взорвалась. На тот момент Стэнфорд взял на себя самое большое преимущество в игре, укрепив ощущение того, что Кардинал уже твердо контролировал счет. Они вели 39-23 в первом тайме.
Семья Террапинн боролась за то, чтобы вернуться в игру в начале третьей четверти, когда вратарь Даймонд Миллер совершила свой четвертый личный фол, сражаясь за спорный мяч. С этого момента игра начала выходить из-под контроля: отрыв Стэнфорда увеличился до 26 очков, отставая на третьем месте.
Хотя Мэриленд отстал на 6 очков, это лишь сделало доминирующую победу Стэнфорда на бумаге немного ближе, чем на самом деле. Джонс закончил с 17 очками и 10 подборами, а Лекси Халл завершил тур по своему родному городу как лучший бомбардир Стэнфорда с 19 очками.
— Натали Вайнер
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».