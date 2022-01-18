Женщина грубо делает селфи, когда машина падает в замерзшую реку

Подожди, дай мне сделать селфи. снимок экрана : КТВ Оттава

Зрители были потрясены, когда женщина, переезжая через замерзшую реку в Канаде, врезалась в лед и упала в ледяную воду. Но это не так Шокирующая часть этой истории. Кажется, жители Old Mill Way были сбиты с толку всем происходящим, когда водитель остановился. Эд и опубликуй селфи сзади Ее машина затонула.

женщина который не был назван властями, на реке Ридо в воскресенье Около 16:30. М. , после Зимние условия явно заморозили реку Твердый.

Когда местные жители бросились на помощь, женщина была замечена, делая селфи, чтобы увековечить этот момент или что-то в этом роде.

Об этом сообщает местный новостной канал CTV News Ottawa., группа сообразительных местных жителей отправилась спасать женщину, которая стояла на крыше своей машины. Двое жителей использовали каяк и веревку, чтобы вытащить водителя желтой машины в безопасное место.

В полиции сообщили, что сообщений о травмах водителя или спасателей не поступало.

Закари Кинг, один из зевак, организовавших спасательную операцию, рассказал CTV News Ottawa: «Все прошло хорошо, мы поставили его на каяк, вытащили, и как только мы затащили его в машину, он полностью погрузился в воду. «

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Перед спасением Кинг сказал, что был потрясен, увидев, как водитель сделал селфи, стоя сзади. из ее машины.

«Мы вытащили ее из дома и сказали: «Что, черт возьми, ты делала?» — добавил Кинг. « И она такая: «О, я просто развлекаюсь». »

В местных новостях показали кадры с женщиной. Вождение «выше 60 сколько часов » или Вокруг 37 миль в час над замерзшей рекой перед сбоем.

В результате автомобилисту предъявили обвинение по одному эпизоду опасной эксплуатации транспортного средства по Уголовному кодексу Канады.

Пока женщину спасли с места происшествия, автомобиль остался Застрял на дне замерзшей реки. Полиция заявила, что это «может представлять опасность для любопытных зрителей, выходящих на лед». «