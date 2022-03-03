Женщина из Ванкувера стремится рассказать о вторжении в Украину

Для Майкла Петросевича из Ванкувера сцены огня и разрушений кажутся кадрами из голливудского фильма о войне.

На самом деле это фотографии, которые ее семья прислала ей на востоке Украины, где усиливается российское вторжение.

«Сначала я был в полном шоке. Только недоверие», — сказал Петросевич, имея в виду то время, когда только началась война.

Теперь ее цель — повысить осведомленность.

Она говорит, что ее племянник не может вернуться домой после того, как его город, Харьков и даже его квартира подверглись нападению. К счастью, когда это произошло, он был в гостях у семьи в другом районе.

Но Петросевич сказала, что даже там, где сейчас ее родственники, война близка.

Она объяснила: «Он сказал: «Я иду спать, но я слышу, как снаряды летят над моей головой, и я надеюсь, что смогу немного поспать». Мой племянник находится там в призывном возрасте, поэтому они не могут уйти и Не думаю, что они захотят уйти».

Выросший под гнетом бывшего Советского Союза, Петросевич еще подростком уехал в Канаду, чтобы начать новую жизнь.

«Мне посчастливилось быть здесь, где у нас есть свобода, где у меня есть свобода говорить с вами о том, что происходит, и не бояться. Я выросла в месте, где я не могу этого делать», — сказала она.

ее церковь в Ванкувере, Свято-Троицкий украинский православный соборсовершите личную молитву.

Но она также хочет распространять информацию о том, что происходит в ее родной стране. Поэтому она связалась с некоторыми матерями в школах ее детей, чтобы узнать, как оказать им поддержку.

«(Мы) обратились к руководству школы и спросили их, что мы можем сделать, и это будет сине-желтый день для учителей, когда все дети смогут носить его, и они будут говорить об этом», — объяснила она.

Вы бы хотели, чтобы каждая школа Британской Колумбии поступала так же.

«Как мы можем учить этому детей, потому что мы не можем просто игнорировать это. На кону стоит более важная проблема. Речь идет не только о России и Украине», — сказал Петросевич.

Она призывает жителей Британской Колумбии делать пожертвования законным благотворительным организациям.

Это также напоминает людям о необходимости поддерживать тех, кто связан с Украиной.

«Это тяжелое время для всех жителей бывшего Советского Союза, — сказала она. «Поговорите с ними и поддержите их, потому что они это видят и переживают, и им это очень тяжело».

Кроме того, я начал Страница в социальных сетях Где люди могут получить больше информации.

Петросевич сообщила CTV News, что ее семью в Украине воодушевила поддержка, которую страна уже получила от канадцев и мировых лидеров.

Что касается ее, она сказала, что было много слез.

«У меня есть хорошие и плохие дни, хорошие и плохие моменты», — сказала она.

Хотя она беспокоится о своей семье, она также пытается распространять информацию о стране, борющейся за независимость.