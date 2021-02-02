Женщина из Мьянмы быстро распространяется для танцевального видео с сюрреалистическим фоном: NPR

Переключить подпись Кхенг Ханин Вай / Снимок экрана, сделанный NPR Кхенг Ханин Вай / Снимок экрана, сделанный NPR

Фитнес-тренер Кхенг Ханин Вай уже несколько месяцев фотографирует себя, выполняющую аэробные упражнения на одной улице в столице Мьянмы. Но ни одно из ее видео не стало настолько вирусным, как видео, которое она опубликовала в понедельник, в котором она случайно засняла военный переворот в стране, разворачивающийся на заднем плане.

На видео видно, как она энергично танцует под поп-арт, одетая в спортивную одежду и маску, очевидно, не обращая внимания на колонну черных колесниц, движущуюся по дороге позади нее в качестве армии Мьянмы. Взять под контроль От правительства.

Хинг Хнин Вай опубликовал видео продолжительностью около 3,5 минут страница на фэйсбукеГде она указала свою работу учителем физкультуры. С тех пор ее видео собрало более 67000 отзывов в Facebook, а также широко распространено в других социальных сетях, в том числе в Facebook. Один твит Получил почти 60 000 лайков и 25 000 ретвитов.

Она написала в Facebook: «Прежде чем я услышала новости … утром видео, которое я сняла для соревнований по воздушным танцам, стало незабываемым воспоминанием». Аль-Джазира.

Рести Воро Юниар, корреспондент газеты Южно-Китайская утренняя газетаНаписал В Твиттере Фоновая музыка – это индонезийская песня под названием «Ampun Bang Jago», которая, по ее словам, «широко использовалась на TikTok во время прошлогодних протестов против закона Omnibus». Протесты в Индонезии были нацелены на правительственные реформы, которые, по мнению критиков, нанесут вред рабочим и окружающей среде.

Видео было снято на кольцевой развязке на главной дороге, ведущей к зданию парламента в Нейпьидо, столице Мьянмы. BBCОна сказала, что была в контакте с Кхенг Ханин Вай и что она «подтвердила, что видео было настоящим». NPR не проверил ее подлинность независимо.

После того, как другие в социальных сетях усомнились в подлинности видео, Кхен Ханин Вай поделился еще одним клипом. Поделиться в Фейсбуке С несколькими видео, где она танцует в одном месте, и говорит, что она регулярно там работает в течение последних 11 месяцев.

Согласно BCC, она написала: «Я танцевала не для того, чтобы издеваться над какой-либо организацией или высмеивать ее. Я танцевала для соревнований по фитнесу». «Потому что это не редкость [Naypyidaw] Я думал, что для нас будет официальный конвой, это нормально, и продолжил “.

Мьянма находится под военным режимом после переворота в понедельник, в ходе которого военные арестовали де-факто лидера Аунг Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение на год. Военные заявляют, что партия Аунг Сан Су Чжи выиграла выборы в ноябре прошлого года из-за мошенничества.