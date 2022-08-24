Женщина из Флориды провела мероприятие, посвященное Дню независимости Украины

В среду отмечается 31-й День независимости Украины, ровно через шесть месяцев после российского вторжения.

ДЖЕКСОНВИЛЛ, Флорида. В среду отмечается День независимости Украины, и ровно через шесть месяцев после российского вторжения.

в Предупреждение о безопасности было объявлено во вторникПосольство США в Украине призвало американцев уехать, ожидая, что Россия усилит забастовки. Президент Украины также предупредил об усилении атак со стороны России.

Жительница Джексонвилля теперь принимает своего брата в украинской больнице Субботнее мероприятие в Mandarin Park По случаю Дня Независимости Украины. Будут шоу, пикник с украинской едой и аукцион. Собранные деньги пойдут на закупку медикаментов для украинских больниц.

«Я знаю, что многие устали от новостей из Украины», — сказала организатор мероприятия Марина Ковальчук. «Война все еще продолжается, и люди умирают, и наши дети умирают».

Вот уже прошло полгода, как она посвятила жизнь Ковальчук поддержке своей Родины. Теперь это означает поддержку ее брата, в частности, в Украине.

«Мой младший брат в армии, он ранен и сейчас находится в больнице», — сказала она, хвастаясь. Первые новости побережья картина. «Я надеюсь, что он в порядке».

За последние шесть месяцев Ковальчук помог собрать около 50 000 долларов на закупку и доставку около 50 пакетов медицинских принадлежностей, таких как марля и бинты, в украинские больницы через волонтеров. Она говорит, что деньги, собранные в субботу, принесут за границу больше товаров для таких людей, как ее брат. Свекровь и отец Ковальчука также находятся в центральной и западной Украине и говорят, что они в безопасности.

«Мне все время грустно из-за плохих новостей о городах, людях и друзьях моих друзей», — сказал Ковальчук. «Я пытаюсь пробиться, чтобы помочь своему народу в Украине. Это помогло мне не забыть войну, но помогите мне, все будет хорошо». READ Россия планирует использовать поддельное видео в качестве предлога для вторжения