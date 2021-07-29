Женщина осуждена за кражу бриллиантов из роскошных ювелирных магазинов Великобритании на сумму £ 4,2 млн | Новости Великобритании

Женщина была осуждена и приговорена к пяти с половиной годам тюремного заключения за кражу алмазов на сумму 4,2 миллиона фунтов стерлингов с целью обмена их на камешки в ходе голливудского ограбления.

60-летняя Лулу Лакатос изображает эксперта по драгоценным камням “Анну”, которая отправила ее в роскошный ювелирный магазин Boodles в Мэйфэр. Лондон, в марте 2016 года для оценки камней от имени якобы состоятельных российских покупателей.

Прокуроры заявили, что это была самая крупная кража подобного рода в Великобритании.

Семь бриллиантов, в том числе один стоимостью 2,2 миллиона фунтов стерлингов, должны были быть помещены в запертый кошелек и хранились в подвале магазина на Нью-Бонд-стрит до тех пор, пока деньги не будут переведены.

Но кадры с камер видеонаблюдения из выставочного зала семейного бизнеса запечатлели момент, когда бумажник поместили в сумочку Лакатоша и за считанные секунды превратили в дубликат с помощью «ловкости рук».

Николас Уэйнрайт, президент Boodles, ненадолго ушел, чтобы поговорить по телефону с очевидным российским покупателем по имени «Александр», с которым он встретился за обедом в отеле Metropole, Монако.

Эксперт по бриллиантам Эмма Бартон вызвала подозрения, но бриллиант, который, как полагают, был спрятан в потайном отделении, не был найден в сумочке Лакатоша. Она покинула магазин до того, как самоцвет превратился в сумочку неизвестной женщины, а международная банда преступников сбежала из Великобритании во Францию ​​менее чем за три часа.

Когда на следующий день кошелек открыли в сейфе Будл, внутри в саду было семь маленьких камешков. Алмаз так и не был найден.

Лакатос утверждал, что Анна на самом деле была ее младшей сестрой Лилианой Лакатос, которая призналась в использовании своего предыдущего паспорта для совершения преступления за несколько месяцев до того, как ее 49-летний сын погиб в автокатастрофе в Румынии в октябре 2019 года.

Лилиана Лакатос разыскивалась в Швейцарии за почти идентичный земельный участок с конвертом. 400 000 евро (340 000 фунтов стерлингов) были обменены на копию в мягкой обложке.

Но в среду Лулу Лакатос был осужден Королевским судом Саутварка за сговор с целью ограбления 10 марта 2016 года или ранее 10 голосами против 1 после девяти часов и 19 минут обсуждения.

Судья Эмма Гудолл, королевский адвокат, сказала, что вынесет приговор Лакатосу позже в среду.

Родившийся в Риме Лакатос из Сен-Брие, Бретань, уже трижды судился за воровство во Франции. Она прибыла в Лондон за день до ограбления и была замечена по системе видеонаблюдения с Георгитой Даниэлой, 53 года, входящей в Криклвуд-Лодж, Лондон, перед тем, как отправиться в экспедицию в Будлс с Кристофом Станковичем и Микаэлем Йовановичем.

В пабе Willow Walk в лондонской Виктории Даниэла со сменной одеждой ждала Лакатоса, который пошел в Boodles, замаскированный под длинное темное пальто, шляпу с полями и длинный шарф.

Уэйнрайт вместе с Бартоном проводил ее по винтовой стеклянной лестнице в конференц-зал, где Лакатос исследовал и взвесил бриллианты.

Уэйнрайт сказал, что он «наблюдал за ней, как ястреб», когда она индивидуально завернула бриллианты в предварительно вырезанную папиросную бумагу и поместила их в непрозрачные коробки, которые были помещены в запечатанную сумку, похожую на бумажник.

Но Бартон сказал, что Анна положила запертый бумажник в сумочку, когда Уэйнрайт поднялся наверх, чтобы получить звонок от «Александра».

Гордясь своим свидетельством, Бартон сказал: «Я наблюдал, как Николас поднимается по лестнице, и как только он повернулся спиной к винтовой лестнице, я схватил сумку и положил ее в ее сумочку. Нет, нет, нет, ты не можешь сделай это, пожалуйста, вытащи бриллианты из своей сумочки сейчас же. Ты должен ». Всегда иметь возможность видеть бриллианты. Она ответила по-английски:« Все в порядке, не волнуйся, не волнуйся ».

Покинув магазин, Лакатос превращает бриллиант в сумку с двумя неизвестными женщинами, прежде чем сбросить маскировку и уехать из Лондона во Францию ​​на Eurostar с Даниэлой.

Станкович и Йованович уехали с двумя молодыми женщинами на арендованной машине через туннель под Ла-Маншем. Оба мужчины были заключены в тюрьму на три года и восемь месяцев после того, как признали себя виновными в заговоре с целью ограбления, в то время как Даниэла была оправдана после того, как сказала присяжным, что она понятия не имела, что была причастна к преступлению.