Женщина пришла в ужас, обнаружив в стене нового дома «камеры двустороннего действия и зеркала».

Переезжая на новое место, никогда не знаешь, оставишь ли ты какие-то странные сюрпризы от прошлых жильцов.

Недавно мы видели, как женщина переехала в новый дом только для того, чтобы найти последнего оставшегося хозяина. Часть человеческого сердца На кухне.

Да, действительно.

Но теперь другой новый владелец дома сделал довольно странное открытие в своей ванной комнате.

18-летняя Аннабель Микельсон и ее семья недавно переехали в новый дом в Аризоне и начали понимать, что когда-то это был уникальный дом.

Однако, несмотря на его историю, они все еще не ожидали найти спрятанное в стенах двустороннее зеркало и камеры.



(Фото: annabellmickelson / tiktok)



Семья была сбита с толку, когда заметила, что все зеркало было прикреплено к стене, поэтому они решили разобраться.

Аннабель была настолько увлечена всем этим, что сняла на видео процесс ее удаления и обмена результатами. В TikTok.

И прокомментировал видео со словами: «Мне немного страшно!»

На видео видно, как семья прорезает стену, где они обнаружили несколько странных шкафчиков, а также двустороннее зеркало и некоторые провода, которые, по их мнению, использовались для камер.

И она продолжила: «Мы были правы! Это было двустороннее зеркало! Мы испортили зеркало, но ладно».



(Фото: annabellmickelson / tiktok)



Клип пошел Широко, Его просмотрели более 2 миллионов раз и собрали более 116 000 лайков.

Сотни людей также прокомментировали свои вопросы, поэтому Аннабель в итоге сняла дополнительное видео, чтобы поделиться дополнительной информацией о своем открытии.

«Причина, по которой мы сделали это двустороннее зеркало, заключается в том, что это был дом. [involved] В картеле, я думаю, это можно сказать “.

Она добавила, что предыдущий владелец, как известно, «постоянно устраивал вечеринки».



(Фото: annabellmickelson / tiktok)



«Дом окружают камеры, и мы не могли знать, куда делись камеры.

«Есть камеры, ведущие к задним воротам, так что вы можете впускать людей.

«Соседи сказали нам об этом, потому что один из них был на вечеринках с этим человеком, и он знал о нем все».

Аннабель также утверждала, что где-то в их саду может быть спрятано 25000 долларов, куда кто-то пришел за деньгами с тех пор, как они там жили.

Комментируя ТИК Так Видео, кто-то сказал: «Это странно».

Другой сказал: «Кто-то кого-то смотрел и записывал».

Другой человек признался: «Моя сестра переехала в старый сарай-трансформер, и мы нашли камеры на чердаке.

«Они наблюдали за гнездом сипухи».

Другие не были уверены, что это двустороннее зеркало, некоторые думали, что это могло быть аквариумное стекло, а другие полагали, что это было обычное зеркало, потому что у него была задняя часть.

Что самое странное вы нашли в новом доме? Дайте нам знать в комментариях ниже.