Женщину посадили за то, что она выбросила мусор с 50 этажа Центрального делового района

Метод Шентона в сумерках. (Фото: Getty Images)

СИНГАПУР. После ссоры со своим парнем женщина выбросила динамик, радиосистему и телевизор из своего дома на 50-м этаже на Шентон-роуд.

49-летняя Лоен Сайнс Мария Изабель, перуанская женщина, была заключена в тюрьму на семь недель во вторник (19 октября) после признания себя виновной в умышленном убийстве, которое поставило под угрозу безопасность других.

Чтобы смягчить наказание, ее адвокат сообщил суду, что ее тогдашний парень, теперь ее муж, изменял ей во время своих поездок в Батам. Пара жила вместе почти два года в 50-этажной квартире в V on Shenton, 54-этажной многоквартирной башне на Shenton Way.

Сайнс, учительница Канадской международной школы, собиралась разорвать их отношения в прошлом году, когда мужчина напал на нее. В ответ она бросила несколько предметов на перила балкона квартиры.

Спор после ужина в Vivocity

21 февраля прошлого года парень Сайнс признался, что изменял ей. Он попытался с ней помириться и сказал, что сдаст анализы на венерические заболевания.

Шесть дней спустя пара посмотрела фильм в Vivocity и пообедала в ресторане, где разделили две бутылки вина. Позже пара доехала на такси до своей квартиры, где Сайнс обвинила своего парня во лжи.

Во время их спора она выбросила с балкона телевизор, радиосистему и громкую связь своего парня. Позже ее парень собрал свои вещи и покинул квартиру.

Инцидент предупредил инспектора службы безопасности, работающего в соседнем здании, которое занимала Сингапурская китайская филармония, и вызвал полицию около 1.34 утра 28 февраля.

Мусор представляет большую опасность для жизни человека

Заместитель генерального прокурора Андрей Онг потребовал восьминедельного тюремного заключения для Сайнса, отметив, что брошенные предметы были немалыми и представляли высокую степень опасности для жизни людей. Сайнс также выбросил смертельный мусор в час ночи в пятницу утром, создав опасность для пешеходов и автомобилей.

История продолжается

Адвокат Сайнса, Анил Сингх, сказал, что его клиент был учителем 24 года. Она приехала в Сингапур в 2010 году и начала преподавать в United World College на полставки, прежде чем полностью устроиться на работу в Canadian International School. Ранее в этом году она подала заявление об отставке в связи с иском.

Сингх добавил, что поведение мужа Сайнса за четыре года их отношений оставляет желать лучшего. Последней каплей для нее стало его предательство во время поездки в Батам.

Пара пыталась обсудить вещи во время и после визита Вивосити, но Саенс хотел прервать отношения и попросил его уйти. Муж вышел из себя, когда Сайнс попытался собрать для него свои вещи, и ударил ее кулаком, в результате чего она бросила его вещи на перила балкона.

Сингх добавил, что Сайнс заплатила высокую цену, поскольку маловероятно, что она сможет снова преподавать из-за ее криминального прошлого. Но отношения пары улучшились после их брака, и, по словам его жены, теперь мужчина является преданным мужем.

Когда Сайнс понял, что возвращается на родину, они с мужем уедут из Сингапура.

Сингх потребовал большого штрафа или тюремного заключения на срок от трех до четырех недель.

За совершение безрассудного действия, которое поставило под угрозу безопасность других, Саенса могли посадить в тюрьму на срок до шести месяцев, оштрафовать на сумму до 2500 долларов или и то, и другое.

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