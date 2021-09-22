Женщины в Индии получают больше военных возможностей

НЬЮ-ДЕЛИ. В среду Верховный суд Индии открыл женщинам дверь в военную карьеру на самом высоком уровне, что стало важной вехой в стране, где гендерное неравенство свирепствует и где гендерное неравенство свирепствует. Женщины покинули рабочую силу в группе.

В ноябре суд постановил, что правительство разрешило женщинам впервые сдать вступительные экзамены в Первую индийскую академию обороны, предназначенную для высших командующих армией, военно-морским флотом и военно-воздушными силами страны. Хотя суд разрешил правительству и дальше отстранять женщин от большинства боевых ролей, постановление может побудить большее количество женщин занять рабочие места в армии.

Анджу Бала, бывший майор индийской армии, сказал, что это «дает ощущение победы».

«У них есть еще одно окно, открытое для конкуренции на равных с мужчинами», – сказала она.

Женщины составляют небольшой процент из более чем 1,3 миллиона человек, служащих в вооруженных силах Индии. Среди крупнейших компаний мира. Они могут служить офицерами, но их преимущества были ограничены, потому что они не могли поступить в элитную военную академию. Подобные школы в Соединенных Штатах, такие как Военно-морская академия и Академия ВВС, начали принимать женщин в 1976 году.