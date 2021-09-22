Женщины в Индии получают больше военных возможностей

НЬЮ-ДЕЛИ. В среду Верховный суд Индии открыл женщинам дверь в военную карьеру на самом высоком уровне, что стало важной вехой в стране, где гендерное неравенство свирепствует и где гендерное неравенство свирепствует. Женщины покинули рабочую силу в группе.
В ноябре суд постановил, что правительство разрешило женщинам впервые сдать вступительные экзамены в Первую индийскую академию обороны, предназначенную для высших командующих армией, военно-морским флотом и военно-воздушными силами страны. Хотя суд разрешил правительству и дальше отстранять женщин от большинства боевых ролей, постановление может побудить большее количество женщин занять рабочие места в армии.
Анджу Бала, бывший майор индийской армии, сказал, что это «дает ощущение победы».
«У них есть еще одно окно, открытое для конкуренции на равных с мужчинами», – сказала она.
Женщины составляют небольшой процент из более чем 1,3 миллиона человек, служащих в вооруженных силах Индии. Среди крупнейших компаний мира. Они могут служить офицерами, но их преимущества были ограничены, потому что они не могли поступить в элитную военную академию. Подобные школы в Соединенных Штатах, такие как Военно-морская академия и Академия ВВС, начали принимать женщин в 1976 году.
Теперь они могут пойти в армию сразу после окончания школы и уважать высших офицеров. Постановление также может предоставить им дополнительную юридическую поддержку, поскольку они борются за равный доступ к боевым ролям.
По всей Индии женщины настаивают на увеличении роли на рабочем месте. По данным Индийского центра экономического мониторинга, только 9 процентов женщин трудоспособного возраста имеют работу. На встрече G20 крупнейших экономик мира в июне Индия заявила, что будет делать больше для сокращения гендерной дискриминации в сфере занятости, заработной платы и условий труда.
Женщины служили в вооруженных силах Индии со времен британского колониального правления. Во время двух мировых войн они работали медсестрами. В 2007 году индийские женщины-офицеры служили в послевоенной Либерии в качестве первых миротворческих сил ООН, состоящих исключительно из женщин.
С начала 1990-х годов в ответ на судебные дела женщины получили право на работу в комитетах краткосрочной службы в образовательных и юридических департаментах вооруженных сил. За прошедшие годы женщины получили доступ к восьми дополнительным отделам, включая инженерный, разведывательный и логистический.
В последние годы доступ женщин расширился на другие районы, включая винтовки Ассама, старейшие полувоенные формирования Индии, в 2016 году и армейскую полицию в 2019 году.
Но их срок пребывания в должности оставался в основном ограниченным – 14, а возможности для высшего руководства были ограничены. Только мужчины могут поступить в вооруженные силы в возрасте 17 лет, поступив в Национальную академию обороны – четырехлетнюю программу, которая составляет основу военного руководства Индии. Женщинам разрешили присоединиться к так называемым менее известным 11-месячным курсам после окончания колледжа.
Имея меньше возможностей для продвижения по службе, многим пришлось покинуть армию раньше, чем они хотели.
34-летняя Сумья Наряни служила в ВВС Индии 11 лет, после чего ее краткосрочная командировка подошла к концу. Г-жа Наряни некоторое время проработала в Infosys, индийском технологическом гиганте, но хотела бы получить работу в вооруженных силах.
Сейчас она является домохозяйкой из Ченнаи, города на юге Индии, и она сказала, что возможность сформировать долгосрочную комиссию дала бы ей финансовую независимость и возможность лучше планировать свое будущее.
«Вы закончите свой срок к середине 30-х годов», – сказала она. «В молодой семье переселение в таком возрасте очень тяжело».
Женщины десятилетиями игнорировали ограничения в судах. Два года назад правительство согласилось предоставить постоянные комиссионные женщинам, но только офицерам, которые служили до 14 лет, сославшись на физические ограничения пожилых женщин-офицеров.
Ответ женщинам-офицерам утверждал в Верховном суде что эта политика была не только «слишком реакционной, но и полностью противоречащей описанным записям и статистическим данным».
Г-жа Наряни сказала, что физическая подготовка студенток была такой же строгой, как и мужчин.
«Когда мы приступаем к тренировкам, такой дискриминации не будет:« Ну, ты леди, – сказала она, – так что у тебя будет повод сделать это »».
Решение суда в среду было принято на основании иска в интересах общественных интересов, не связанного с конкретным истцом, который был подан в Верховный суд Индии. В иске утверждалось, что запрет женщинам сдавать вступительные экзамены в академию нарушает конституцию Индии, запрещающую дискриминацию по признаку пола.
Суд согласился с ранее вынесенным постановлением, и в начале сентября правительство премьер-министра Нарендры Моди заявило, что откроет академию для женщин.
«Для обеспечения беспрепятственного ввода в должность и беспрепятственного обучения этих кандидатов-женщин требуются осознанное планирование и тщательная подготовка», – написала Шантану Шарма, чиновник Министерства обороны и капитан ВМС Индии, в письменном показании под присягой, представленном в Верховный суд на этой неделе. .
Постановление среды устанавливает график. На этой неделе правительство заявило, что женщины будут иметь право сдавать экзамены в Академию обороны с мая 2022 года. Но суд настоял на том, чтобы процесс начался в ноябре, когда должны состояться вступительные экзамены в Академию обороны.
Судьи заявили, что вооруженные силы, Хорошо обучен быстро реагировать В экстренных ситуациях вы сможете реализовать решение раньше.
Г-жа Бала, которая сейчас работает консультантом по безопасности в северо-восточном городе Шиллонг, приветствовала решение суда как «историческое решение».
Г-жа Бала, ветеран, которая работала на должностях в военной логистике вдоль границ Индии с Китаем, Пакистаном и Бутаном, сказала, что разница в продолжительности комиссионных между мужчинами и женщинами всегда сказывалась на ней.
«Им должны быть предоставлены равные основания для преемственности», – сказала она.
По словам 34-летнего Нити Си-Джея, консультанта по управлению рисками, служившего в разведывательном корпусе индийской армии, посещение Академии обороны Индии, расположенной в Пуне, центральная Индия, приближает женщин на шаг ближе к демонстрации своей боевой готовности.
Она сказала: «Мяч теперь в нашем суде, и честолюбивые женщины должны доказать свою солидарность».
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».