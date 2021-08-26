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Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА: прямая трансляция, время начала, телеканал, способы просмотра, инструменты и многое другое

26 августа, 2021
Boleslava Sokolova
Getty Images

Поле для 32 команд группового этапа Лиги чемпионов назначено на сезон 2021–2022 годов. Но до начала матчей в сентябре 32 команды должны быть разделены на восемь групп во время жеребьевки в четверг в Турции.

Розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире в штаб-квартире CBS Sports и CBS Sports Network, а анализ розыгрыша будет представлен на CBSSports.com. Каждый матч Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне будет доступен Paramount +.

Вот все, что вам нужно знать перед розыгрышем:

как смотреть

  • Дата: Четверг, 26 августа | время: 12:00 по восточному времени
  • Место нахождения: Стамбул, Турция
  • Прямая трансляция: CBS Sports HQ | телевизионный канал: CBS Sports

Кто причастен?

Двадцать шесть команд уже вышли в групповой этап благодаря успеху в прошлом сезоне. Шесть дополнительных команд зарезервировали свои места на этой неделе для участия в квалификационных турнирах ЛЧ. Вот и они, в том числе чемпион Лиги чемпионов «Челси» и победитель Лиги Европы Вильярреал, трижды выигравшие в среду.

  • Англия: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси и Ливерпуль
  • Испания: Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид, Вильярреал и Севилья
  • Германия: Бавария Мюнхен, Лейпциг, Боруссия Дортмунд и Вольфсбург
  • Италия: Интер Милан, Милан, Ювентус и Аталанта
  • Португалия: Спортинг Лиссабон, Бенфика и Порту
  • Франция: Париж Сен-Жермен и Лилль
  • Голландия: Аякс
  • Турция: Бешикташ
  • Россия: Зенит
  • Украина: Динамо Киев, Шахтер Донецк
  • Бельгия: Клуб Брюгге
  • Швейцария: Молодые парни
  • Швеция: Мальмё
  • Австрия: РБ Зальцбург
  • Молдова: Шериф

Каковы правила вывода средств?

Будет четыре рейтинговых корзины, первая из которых будет состоять из шести ведущих чемпионов лиги и победителей Лиги чемпионов UCL и EL. Готы со 2 по 4 будут определяться рейтингом коэффициентов клуба.

При формировании групп никакая другая команда не может играть от своей ассоциации на групповом этапе, а это означает, что две команды из Англии, например, не могут быть в одной группе. Часто существуют и другие ограничения, такие как недопущение объединения команд из Украины и России из-за длительной политической и военной напряженности, вызванной российской аннексией Крыма.

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Что такое посуда?

Еще не объявлено.

Запланированы ли матчи группового этапа?

  • 1 тур: 14-15 сентября
  • Второй тур: 28-29 сентября
  • Третий тур: 19-20 октября
  • Четвертый тур: 2-3 ноября
  • Пятый тур: 23-24 ноября
  • Шестой тур: 7-8 декабря

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