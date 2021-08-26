Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА: прямая трансляция, время начала, телеканал, способы просмотра, инструменты и многое другое

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Поле для 32 команд группового этапа Лиги чемпионов назначено на сезон 2021–2022 годов. Но до начала матчей в сентябре 32 команды должны быть разделены на восемь групп во время жеребьевки в четверг в Турции.

Розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире в штаб-квартире CBS Sports и CBS Sports Network, а анализ розыгрыша будет представлен на CBSSports.com. Каждый матч Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне будет доступен Paramount +.

Вот все, что вам нужно знать перед розыгрышем:

как смотреть

Дата : Четверг, 26 августа | время : 12:00 по восточному времени

: Четверг, 26 августа | : 12:00 по восточному времени Место нахождения : Стамбул, Турция

: Стамбул, Турция Прямая трансляция: CBS Sports HQ | телевизионный канал: CBS Sports

Кто причастен?

Двадцать шесть команд уже вышли в групповой этап благодаря успеху в прошлом сезоне. Шесть дополнительных команд зарезервировали свои места на этой неделе для участия в квалификационных турнирах ЛЧ. Вот и они, в том числе чемпион Лиги чемпионов «Челси» и победитель Лиги Европы Вильярреал, трижды выигравшие в среду.

Англия: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси и Ливерпуль

Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси и Ливерпуль Испания: Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид, Вильярреал и Севилья

Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид, Вильярреал и Севилья Германия: Бавария Мюнхен, Лейпциг, Боруссия Дортмунд и Вольфсбург

Бавария Мюнхен, Лейпциг, Боруссия Дортмунд и Вольфсбург Италия: Интер Милан, Милан, Ювентус и Аталанта

Интер Милан, Милан, Ювентус и Аталанта Португалия: Спортинг Лиссабон, Бенфика и Порту

Спортинг Лиссабон, Бенфика и Порту Франция: Париж Сен-Жермен и Лилль

Париж Сен-Жермен и Лилль Голландия: Аякс

Аякс Турция: Бешикташ

Бешикташ Россия: Зенит

Зенит Украина: Динамо Киев, Шахтер Донецк

Динамо Киев, Шахтер Донецк Бельгия: Клуб Брюгге

Клуб Брюгге Швейцария : Молодые парни

: Молодые парни Швеция : Мальмё

: Мальмё Австрия : РБ Зальцбург

: РБ Зальцбург Молдова: Шериф

Каковы правила вывода средств?

Будет четыре рейтинговых корзины, первая из которых будет состоять из шести ведущих чемпионов лиги и победителей Лиги чемпионов UCL и EL. Готы со 2 по 4 будут определяться рейтингом коэффициентов клуба.

При формировании групп никакая другая команда не может играть от своей ассоциации на групповом этапе, а это означает, что две команды из Англии, например, не могут быть в одной группе. Часто существуют и другие ограничения, такие как недопущение объединения команд из Украины и России из-за длительной политической и военной напряженности, вызванной российской аннексией Крыма.

Что такое посуда?

Еще не объявлено.

Запланированы ли матчи группового этапа?