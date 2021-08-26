Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА: прямая трансляция, время начала, телеканал, способы просмотра, инструменты и многое другое

Поле для 32 команд группового этапа Лиги чемпионов назначено на сезон 2021–2022 годов. Но до начала матчей в сентябре 32 команды должны быть разделены на восемь групп во время жеребьевки в четверг в Турции.
Розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире в штаб-квартире CBS Sports и CBS Sports Network, а анализ розыгрыша будет представлен на CBSSports.com. Каждый матч Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне будет доступен Paramount +.
Вот все, что вам нужно знать перед розыгрышем:
как смотреть
- Дата: Четверг, 26 августа | время: 12:00 по восточному времени
- Место нахождения: Стамбул, Турция
- Прямая трансляция: CBS Sports HQ | телевизионный канал: CBS Sports
Кто причастен?
Двадцать шесть команд уже вышли в групповой этап благодаря успеху в прошлом сезоне. Шесть дополнительных команд зарезервировали свои места на этой неделе для участия в квалификационных турнирах ЛЧ. Вот и они, в том числе чемпион Лиги чемпионов «Челси» и победитель Лиги Европы Вильярреал, трижды выигравшие в среду.
- Англия: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси и Ливерпуль
- Испания: Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид, Вильярреал и Севилья
- Германия: Бавария Мюнхен, Лейпциг, Боруссия Дортмунд и Вольфсбург
- Италия: Интер Милан, Милан, Ювентус и Аталанта
- Португалия: Спортинг Лиссабон, Бенфика и Порту
- Франция: Париж Сен-Жермен и Лилль
- Голландия: Аякс
- Турция: Бешикташ
- Россия: Зенит
- Украина: Динамо Киев, Шахтер Донецк
- Бельгия: Клуб Брюгге
- Швейцария: Молодые парни
- Швеция: Мальмё
- Австрия: РБ Зальцбург
- Молдова: Шериф
Каковы правила вывода средств?
Будет четыре рейтинговых корзины, первая из которых будет состоять из шести ведущих чемпионов лиги и победителей Лиги чемпионов UCL и EL. Готы со 2 по 4 будут определяться рейтингом коэффициентов клуба.
При формировании групп никакая другая команда не может играть от своей ассоциации на групповом этапе, а это означает, что две команды из Англии, например, не могут быть в одной группе. Часто существуют и другие ограничения, такие как недопущение объединения команд из Украины и России из-за длительной политической и военной напряженности, вызванной российской аннексией Крыма.
Что такое посуда?
Еще не объявлено.
Запланированы ли матчи группового этапа?
- 1 тур: 14-15 сентября
- Второй тур: 28-29 сентября
- Третий тур: 19-20 октября
- Четвертый тур: 2-3 ноября
- Пятый тур: 23-24 ноября
- Шестой тур: 7-8 декабря