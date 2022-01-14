Жеребьевка Открытого чемпионата Австралии по теннису сорвалась из-за аннулирования визы Джоковича

Сербский теннисист Новак Джокович тренируется в Мельбурн-парке перед тем, как правительство Австралии снова аннулирует его визу в Мельбурне, Австралия, 13 января 2022 года. REUTERS/Lauren Elliott

МЕЛЬБУРН (Рейтер) — Решение правительства Австралии об аннулировании визы Новака Джоковича во второй раз в пятницу встряхнет жеребьевку Открытого чемпионата Австралии по теннису и может дать сопернику «большой тройки» Рафе Надалю импульс в гонке за установление рекорда Большого шлема. .

Первый посеянный и действующий чемпион Джокович попал в сетку, чтобы встретиться с другим сербом Миомиром Кикмановичем в первом раунде во время жеребьевки в четверг. Читать далее

Однако, если Джоковичу не удастся во второй раз отменить решение правительства через суд, его место в верхней части лотереи заменит российский пятый посев Андрей Рублев.

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Гаэль Монфис с семнадцатым сеяным, который должен был сыграть с несеяным аргентинцем Федерико Корреа, переместится на исходную позицию Рублева и встретится с итальянцем Джанлукой Магером в первом раунде.

35-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик, снятый на отборочный матч, перейдет на первое место в Монфис и сыграет за Корею.

Вакансия будет определена в лотерее после квалификации.

Отказ Джоковича может означать, что он потеряет первое место в мировом рейтинге, если Даниил Медведев, занявший второе место, или Алекс Зверев, занявший третье место, выиграют турнир.

Он также может оказаться решающим в беспрецедентной гонке за титул Большого шлема, поскольку Джокович разделил рекорд в 20 чемпионатах с отсутствующими Роджером Федерером и Надалем.

Надаль с шестым номером может быть одним из самых довольных уходом Джоковича.

Великий испанец должен был встретиться с девятикратным чемпионом Джоковичем в полуфинале, если турнир прошел квалификацию по его классификации.

Несмотря на то, что он хороший игрок, Рублев может показаться более подходящим препятствием для Надаля, который выиграл единственный титул на Открытом чемпионате Австралии по теннису в 2009 году, но доходил до финалов в 2012, 2014, 2017 и 2019 годах.

Медведев занимал второе место в букмекерских конторах после Джоковича до отмены сербской визы.

Россиянин, который разгромил Джоковича в финале Открытого чемпионата США и выиграл свой первый титул Большого шлема, вероятно, станет фаворитом, когда турнир начнется в понедельник.

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Репортаж Яна Рэнсома в Мельбурне; Монтаж Дэвид Эванс

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