Жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 в женском одиночном разряде, десятки

на Открытом чемпионате Франции, Ига Святек Из Польши, стремящейся завоевать третий титул на «Ролан Гаррос» и четвертый титул Большого шлема в одиночном разряде в общем зачете.

Турнир транслируется в прямом эфире на NBC Sports. павлин The Tennis Channel по турнирным очкам в Париже.

Святек, посеянный № 1 из Польши, может присоединиться Серена Уильямс И Жюстин Энен Как единственная женщина, выигравшая три или более раз на Открытом чемпионате Франции с 2000 года.

В среду ей исполнится 22 года, и она может стать самой молодой женщиной, выигравшей три французских титула с тех пор. Моника Селеш в 1992 году и самая молодая женщина, выигравшая четыре общих титула после Уильямс в 2002 году.

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Но Святек не так доминирует, как в 2022 году, когда она пошла со счетом 16: 0 в весеннем грунтовом сезоне за серию из 37 побед.

Она сошла со своего последнего матча перед Открытым чемпионатом Франции по теннису из-за травмы правого бедра и сказала, что это несерьезно. Перед этим она проиграла в финале другого турнира на грунтовых кортах чемпионке Australian Open. Арина Соболенко Беларусь.

Соболенко, занявшая второе место, является ее самой большой соперницей в Париже.

Номер 3 Джессика Пегула, американский мужчина или женщина с более высоким рейтингом, выбыл в третьем раунде. № 4 Елена Рыбакина Казахстанец, одержавший в этом году три победы над Сватиком, снялся перед матчем третьего круга из-за болезни.

№ 6 Коко Джовзанявший второе место после Swiatek в прошлом году, является лучшей надеждой стать первым американцем, выигравшим титул Большого шлема в одиночном разряде с тех пор. София Кенин на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2020. Ее засуха из 11 игр — самая продолжительная для американки со времен Селеш. В 1996 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии.

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