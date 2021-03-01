Жеребьевка сборной Испании и России на отборочные матчи чемпионата мира по футболу ISSF в Каире

Испанские и российские снайперы были впечатлены в первый день квалификации для соревнований по ловушкам на чемпионате мира Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) в Каире.

Трехкратный чемпион мира Испании Альберто Фернандес и олимпийский чемпион России 2004 года в Афинах Алексей Алипов набрали по 74 очка в первых трех отборочных турах в египетской столице.

На вершине таблицы лидеров оказались их товарищи Джон Гарсия и Гриль Бакров 73.

Томаш Пасербски из Польши имеет такой же счет.

Екатерина Субодина, прошедшая квалификацию в женской паутине, стала лидером с 72 очками.

За ним последовала чемпионка мира 2015 года из Испании Фетима Гулвес (71) и россиянка Дарья Семянова (69).

Мануэль Мурсия, Фернандес и Гарсия набрали 218 очков в квалификации мужской команды.

Феттима Голвс вдохновлен отборочными турнирами по персоналу и командным ловушкам для Испании © Getty Images

За ними следуют россияне Алибов, Геннадий Мумкин и Максим Кабацкий (216).

Хорватские братья Йосип и Антон Клашновичи и их товарищ по команде Джованни Черногорос финишировали третьими с результатом 214.

Колвес входил в состав испанской команды, включая Марию Куинтон Хубикаретту и Франческу Муньос, которые набрали 203 балла в квалификационных соревнованиях среди женщин.

С таким же счетом россиянам помогли Субодина, Семянова и Юлия Савелева.

Раджешвари Кумари, Маниша Кир и Кирти Гупта из Индии идут на 192.

Завтра состоятся еще два квалификационных раунда индивидуальных соревнований по траппу среди мужчин и женщин, а на вечер запланированы финалы.

Впереди еще четыре раунда квалификации к командному турниру.