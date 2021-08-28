Жесткая скидка от российского продавца Mere

Поскольку мы все так сосредоточены на розничной торговле и на всем, что с ней связано в тяжелом мире Instagram / социальных сетей, в котором мы находимся, было странно посетить Mere, российский дисконтный магазин, который открыл свой первый магазин в Великобритании на прошлой неделе. , и увидите прямо противоположное.

То есть, это были голые кости. Восточноевропейская, базовая розничная торговля со скидками в чистом виде. Этот магазин, в частности, не получит призов за внешний вид торговой точки, и вряд ли многие люди ее посетят, если они не увлекаются розничной торговлей или не стремятся делать покупки там.

Это была просто сильная реклама в социальных сетях для коллег, но платили всего 9 фунтов в час за долгие смены и ответственность за управление магазином. И Aldi, и Lidl предпочли платить больше, чем в среднем по рынку, из-за более высокой рабочей нагрузки по сравнению с более крупными розничными торговцами (например, Aldi платит не менее 9,55 фунтов стерлингов и более в Лондоне и дает своим менеджерам возможность использовать автомобиль. Просто решив не следовать этому идея, похоже).

Mere попал в заголовки газет из-за его, казалось бы, быстрой экспансии в Европу, с магазинами в Нидерландах и Бельгии рядом с США, с рекламой, подчеркивающей его заинтересованность в обеспечении местоположения магазинов в Джорджии и Алабаме для содействия росту.

Кто такой Мере?

Владелец Svetofor (по-русски – светофор) родился в России, Mere начал свою деятельность как бренд в 2017 году и в настоящее время имеет около 1800 магазинов в России, Румынии, Литве, Польше и их окрестностях, а в последнее время в Германии – в значительной степени ” Восточный блок »Европы.

Относительно быстрое расширение привело к открытию только в Великобритании (один магазин, скоро будет два), а также планируется открытие новых магазинов в Западной Европе. Привлекает внимание модель прямых поставок поставщикам, которая на 20-30% дешевле, чем у конкурентов.

Что это значит для нынешних игроков в космосе?

Aldi и Lidl произвели революцию в сфере скидок в Великобритании (и за рубежом), предложив недорогие, высококачественные предложения с постоянно улучшающейся обстановкой в ​​магазинах и расширенным ассортиментом продукции.

Так что, просто для рекламы, это будет на 20-30% дешевле немецких дисконтных цен, которые на те же 7-10% дешевле, чем Asda (ранее принадлежавшая Walmart).

Однако здесь есть компромисс; Как вы увидите, только магазины до сих пор были исключены из «премиальных» скидок, к которым мы привыкли в Великобритании, Австралии и, фактически, в отремонтированных и недавно открывшихся магазинах в США.

В то время как Aldi и Lidl улучшили обстановку и атмосферу в магазине, установив более деревенские витрины и более мягкое освещение, а также более традиционные функции супермаркетов, такие как самообслуживание и, в случае Lidl, расширенную витрину пекарни в магазине.работа.

Право собственности и стратегия сайта

Стратегия Aldi и Lidl в сфере недвижимости заключается в том, чтобы открываться рядом с более крупными розничными торговцами для увеличения посещаемости, прежде чем открываться в местах, где они будут хорошо работать (богатые районы, где пространство дорого и дорого).

Просто кажется, что он движется в противоположном направлении и намеренно нацеливается на районы, которые не совсем «пищевые пустыни» (концепция не особенно знакома нам в Великобритании), но также нежелательные места для магазинов по ряду причин.

В Престоне располагалась компания Kwik Save (давний розничный продавец со скидками), прежде чем она перешла в независимую компанию Nisa (группа удобных покупок), но этот магазин некоторое время назад закрылся, и с тех пор здание остается пустым.

Магазин находится не на ходу, в 1-2 милях от многих крупных конкурентов.

Нетрудно понять, почему на сайте не так много конкуренции, аренда, вероятно, минимальная, что помогает сократить расходы.

На маркетинг магазина было потрачено не буквально ни копейки. Ничто не указывает на то, что это просто магазин, за исключением временной вывески снаружи. На парковке нет сообщений, а плакаты рядом с магазином остались от прежних обитателей.

Внутри то же самое. Никаких сообщений и баннеров, за исключением цен на бумагу размером с принтер, прикрепленную к поддонам. Единственный «идентификатор» – это то, где периметр магазина нарисован желтым цветом, который является цветом компании.

Ограничения по продукту

Поскольку это первый магазин Mere, всегда готов к насмешкам. По любому открытию очень сложно судить, как будет развиваться бизнес. В магазине было очень мало брендов, и покупатели ожидали увидеть какие-то отдельные бренды в других магазинах со скидкой (чай марки PG Tips, таблетки Shreddies от General Mills, жидкое мыло Fairy), запасы которых, вероятно, поступают с «рынка». . серый. “

Каждый продукт находился на поддонах с одним желтым листом с указанием продукта, цены и абстрактного логотипа. Коллекция представляла собой настоящий ассортимент продуктов от дезинфицирующего средства для рук до сушеных макаронных изделий с энергетическими напитками между ними.

Охлажденные предметы находились в холодильной камере «кабины», наполовину закрытой занавесками. В нем были такие продукты, как сыр и йогурт, а также некоторые продукты, о которых я никогда не слышал.

Замороженные продукты хранились в трех маленьких холодильниках, которые можно найти за доллар в год; И снова один из этих агрегатов не использовался.

Также были отмечены частные закупки непродовольственных товаров и товары общего назначения. Магазин предлагал большое количество туалетной бумаги и бумажных полотенец (как это обычно бывает в дисконтных магазинах), а также большой выбор непродовольственных товаров, начиная от книжек-раскрасок и заканчивая карточками «Лучшие козыри» (продаются в корзине рядом с домом). кассу).

Это также до сих пор единственное место, где я был, где 24 пакета рулонов туалетной бумаги дороже, чем сумка-мессенджер (всего 25 пенсов между двумя).

Что нас ждет в будущем?

Нет сомнений в том, что эта модель будет работать в целевых регионах, и акцент на стоимости также будет означать, что Mere сможет идти в ногу со снижением продаж и справляться со снижением продаж, учитывая демографическую стратегию и стратегию планирования местоположения магазинов.

Но им понадобится масштаб, чтобы модель заработала. Aldi сказал, что потребуется 700 британских магазинов для увеличения масштабов, где модель с маховиком действительно будет работать и снизить закупочные цены, поскольку они могли бы покупать в таких количествах. Скорее всего, потребуется меньше магазинов, но все же потребуется разумное их количество (желательно сотни), чтобы добиться объема и улучшить вашу покупательную позицию. Источники запасов будут нестабильными, но они, безусловно, могут стать выходом для поставщиков и розничных торговцев, желающих отвлечь нежелательные объемы.

Для клиентов Mere обязательно решит проблему с низкой демографией. Опыт работы с магазином, хотя и очень простой, приведет к снижению цен, поэтому для некоторых клиентов это будет просто реальным решением.

Конкуренция в Великобритании очень высока, так что это будет непросто, но для Мере есть место где-нибудь в городах по всей стране. Что касается того, что он на 20-30% дешевле Aldi и Lidl, то, может быть, и есть. Но сложно найти совпадения диапазонов, поэтому трудно их правильно разделить.

Что касается США, вы должны следить за ними в менее обеспеченной демографии, и я ожидал бы, что они откроются в пищевых пустынях. Они показали, что с радостью открываются в заброшенных или закрытых местах, в то время как магазин работает очень экономно.

Но розничная торговля со скидками продвинулась вперед. Абстрактное не является противником, каким мы его знаем; Они серьезные противники.

Стив Дрессер – директор Insight Бакалея, который представляет собой консультационную, аналитическую и аналитическую службу для розничных продавцов продуктов питания в Харрогейте, Великобритания, с которой можно связаться по электронной почте или по адресу Твиттер.