Живая Олимпиада 2021 года: женская сборная Индии по хоккею выходит в полуфинал и вошла в историю

Гурджит Каур оказался на высоте, когда это имело значение, и реализовал единственный пенальти Индии на 22-й минуте, ошеломивший австралийцев.

На десятый день Олимпийских игр 2021 года в Токио женская хоккейная команда Индии вошла в историю, впервые попав в полуфинал Олимпийских игр, победив трехкратную чемпионку Австралии с одним голом. На следующий день после того, как мужская сборная Индии вышла в полуфинал на Олимпийских играх после 49-летнего перерыва, мира больше нет. 9 by Women также вошла в учебники истории с удивительно смелым исполнением.

Но индейцы, полные решимости доказать свою точку зрения, продемонстрировали сильную и отважную игру, чтобы обеспечить узкую победу над хоккеистами.

Гурджит Каур оказался на высоте, когда это имело значение, и реализовал единственный пенальти Индии на 22-й минуте, ошеломивший австралийцев.

Лучшее выступление Индии на Олимпийских играх началось еще на Олимпийских играх 1980 года в Москве, где они заняли четвертое место из шести команд.

На этих Играх женский хоккей дебютировал на Олимпийских играх, и в этот вид спорта играли в формате лиги с двумя командами, прошедшими квалификацию в финал.

В среду команда, возглавляемая Рани Рампал, сыграет с Аргентиной в полуфинале.

Индия надеется добиться хороших результатов от метателя диска Камприта Каура, который был одним из двух спортсменов, которые прошли автоматическую квалификацию. [64.00m] Он переместился на второе место в финальной квалификации.

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Расписание Индии на сегодня

Легкая атлетика:

Дхоти Чанд. Женщины. 200 м. Предварительный раунд 4: 7:25 IST.

Камалприт Каур в финале женского дискуса: 16:30 IST.

Верховая езда:

Второй превью Хартума: 6 утра по восточному стандартному времени.

Фуад Мирза в квалификации одиночных прыжков: 13:30 МСК

Финал по триатлону в одиночном прыжке: 17:15 по восточноевропейскому времени.

Хоккей:

Индия и Австралия в женском четвертьфинале: 8:30 МСК

стрельба:

Санджив Раджпут и Ишвари Пратап Сингх Томар в квалификационных соревнованиях по стрельбе из мужской винтовки на 50 метров 3 позиции: 8:00 утра по восточному поясному времени.

Мужчины, 50 м, пневматическая винтовка, финал, 3 позиции: 13:20 по восточноевропейскому времени.

Важные международные события сегодня

6.50 утра Легкая атлетика: мужчины, прыжки в длину, финал (обратите внимание на кубинца Хуана Мигеля Эчеваррию и Тажая Гейла из Ямайки)

Золото: Милтиадис Тентоглу (Греция).

Серебряная медаль: Хуам Мигель Эчеваррия (Куба).

Бронза: Майкл Массо (Куба)

8.40 утра Легкая атлетика: женщины, 100 м с барьерами, финал

Золото: Жасмин Камачо Куинн (Пуэрто-Рико).

Серебряная медаль: Кендра Харрисон (США).

Бронза: Меган Табер (Ямайка)

13.30 и 16.30 Футбол: женщины, полуфиналы – США против Канады, Австралия против Швеции

18.10 вечера Легкая атлетика: женщины, финал на 5000 м (смотрите голландец Севан Хасан, кенийцы Хелен Обири и Агнес Тэруп, эфиопки Годаф Цегай, Санбери Тефери и Иджайеху Тай).

Индия начинает олимпийскую кампанию без медалей

Легендарные индийские стрелки Ишвари Пратап Сингх Томар и Санджив Раджпут не смогли пройти квалификацию на медали после того, как сегодня финишировали 21-м и 32-м, соответственно, в мужских 50-метровых позициях с 3 орудиями на стрельбище Асака.

Ишвари Пратап Сингх Томар набрал 1167 (63x) очков со средним показателем 9,725 после 120 ударов в створ на трех позициях, в то время как его соотечественник Санджив Раджпут набрал 1157 (55x) очков в квалификации, что в конечном итоге было недостаточно для попадания в цель. Финал 8 лучших игроков. Сергей Каминский из Олимпийского комитета России возглавил квалификацию с результатом 1183 (78 раз). Китаец Чанхун Чжан также набрал 1183 очка, но с 67 дублями он оказался на втором месте.

На первом месте квалификационного соревнования – стоя на коленях – Айшвари Пратап Сингх Томар отлично стартовал, набрав 99 и 100 очков в первых двух сериях. Он прогрессирует с хорошими 98 и снова идеальными 100. Между тем, ветеран Санджив Раджпут набрал 96 и 99 в первых двух сериях, а затем набрал приличные 95 и 97.

Во время серии в режиме лежа Айшвари снова продемонстрировала хороший старт с 98 и 99 в первых двух сериях. Удивительно, но 20-летний игрок не набрал ни одного идеального результата, поскольку он закончил с результатом 97 очков подряд, что сразу же вывело его в топ-15. Санджив значительно улучшился в стрельбе лежа, когда он нацелился на идеальные 97, идеальные результаты. 100, и два подряд 98-х, пока он продолжал оставаться в топ-20.

Пратап не смог удержать темп в турнирной таблице, поскольку он начал игру со средним показателем значительно ниже 95. Он улучшил его на 96, но затем опустился до очень плохих 93 на третьем месте. Айшвари финишировал с приличными 95, но даже тогда для индийского стрелка было слишком поздно что-либо делать.

Что касается 40-летнего Санджива, ему не удалось повторить успех предыдущего раунда в турнирной таблице: он набрал 94, 93, 95 и 95 и не вошел в топ-30 в поле из 39 игроков.



Дути Чанд показывает результат 23,85 секунды, заняв 38-е место из 41 спортсмена на дистанции 200 метров. Лучший бегун Индии Дхоти Чанд не смог преодолеть 200 метров, финишировав последним в квалификации на Олимпийских играх в Токио, показав 23,85 секунды и финишировав седьмым. Ее личный рекорд на 200 метров – 23 секунды на Азиатских играх 2018 года в Джакарте. 25-летний Дотти финишировал 38 из 41 в общем зачете, несмотря на его лучшее время в сезоне – 23,85. Намибийка Кристин Мбома выиграла квалификацию со временем 22,11 секунды, новым национальным рекордом, а американец Габриэль Томас – первый в мире обладатель времени в сезоне – финишировал вторым со временем 22,20 секунды. READ Дело и антиинвестиции на развивающихся рынках сейчас Аминату Сени из Нигера занял третье место со временем 22,72 секунды, чтобы автоматически определить три места, которые вышли в полуфинал. Три лучших победителя каждого матча с тремя лучшими результатами за семь гонок проходят в полуфинал, который состоится позже в понедельник. Финал запланирован на вторник. Ранее индийская спринтерка отказалась от соревнований на 100 метров в день открытия соревнований по легкой атлетике, показав 11,54 секунды и финишировав седьмой в квалификации, в которой также участвовала двукратная олимпийская чемпионка Шелли Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки. Но позже чемпионка мира обыграла соотечественницу Элейн Томпсон-Херра в финале за золотую медаль. Шерика Джексон завоевала бронзу в беге на 100 метров среди женщин, заняв призовое место среди всех соревнований Ямайки. Социальные сети ожили после 200-метрового забега Дути: немногие хвалили спринтерку за лучшее время в сезоне, в то время как другие критиковали ее выступление.

Прямая трансляция Олимпийских игр в Токио-2020 в Индии и подробности трансляции

Олимпийские матчи в Индии будут транслироваться в прямом эфире на Sony Sports Network. Sony TEN 1 HD / SD, Sony TEN 2 HD / SD, Sony SIX HD / SD с комментариями на английском языке. Sony TEN 3 HD / SD Прямая трансляция Олимпийских игр в Токио 2021 года с индийскими комментариями. DD Sports будет транслировать матчи Индии в прямом эфире на DTH Home Direct.

Прямая трансляция Олимпиады 2021 года будет доступна в приложении и на сайте Sony LIV.

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