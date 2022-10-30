Живой блог и обновления Capitals vs Predators (29 октября 2022 г.)

Это ваше место, чтобы проверять обновления и комментировать вместе с Capitals vs. Хищники 29 октября 2022 года.

После того, как «Даллас Старз» закрылись со счетом 2:0, «Вашингтон Кэпиталз» попытаются восстановить свою магию против «Нэшвилл Предаторз» в Мьюзик-Сити. В последнее время им нравилось играть в Preds. Вашингтон выиграл обе игры против Нэшвилла в прошлом сезоне.

столицы С четверга изменений в очереди не будет Дарси Комбер стартует в седьмой раз за девять игр.

Что следует смотреть? В этой команде «Кэпиталз» развивается тревожная закономерность. Они непоследовательны в своих усилиях по доступу к сети. NBC Sports Washington показала примечательную премьеру видео. В четырех столичных победах в этом сезоне они забили семь голов с 10 футов или меньше. В четырех потерях у них нет целей вблизи. «Кэпиталз» полагались на множество живых бросков, где нашли двух запасных игроков. Когда команды искали его, Вашингтон, казалось, боролся 5 на 5.

У Евгения Кузнецова в этом сезоне нет голов, и временами он был незаметен вдали от Алекса Овечкина. Питер Лавиолетт отбросил российского полузащитника на вторую строчку и вторую силовую позицию. Сможет ли Кози найти химию с Маркусом Йоханссоном и Ти Джеем О’Ши против Невест?

«Кэпиталз» и «Предаторз» — обе средние команды в начале сезона. Столицы 4-4 и Прес 3-4. Как команда, «Нэшвилл» очень хорошо играл в обороне (пропустил 25 голов), но изо всех сил пытался забить шайбу в ворота, забив 22 гола как команда, что хорошо для топ-25 в Национальной хоккейной лиге.

Сегодняшняя игра на NBC Sports Washington. Шайба падает вскоре после 20:00.

Ссылки перед матчем

линии

# добыча Главный тренер Джон Хейнс подтвердил, что сегодня в матче с «Вашингтоном» изменений в составе не будет: Форсберг – Йохансен – Дюшен⁰Гранлунд – Гласс – Нидеррайтер⁰Тренин – Сиссонс – Жанно⁰Смит – Маккаррон – Сэнфорд Josi — Fabbro⁰Ekholm — Carrier⁰McDonagh — Лусон Сарос — Эмма Линган (@emma_lingan) 29 октября 2022 г.

Первый период

«Кэпиталз» отказались от 13-секундного перерыва в игре против «Нэшвилла». Дарси Комбер сделал отличный сейв для Якова Тринина, и тот остался без очков. Хищники наносят 3 из своих первых 4 ударов в створ. После того, как два хищника столкнулись друг с другом у синей линии защитной зоны, Маркус Йоханссон в одиночку выстрелил в сторону Юсе Сароса, но его удар попал в перекладину. Эта игра лузовая, и действительно есть ощущение, что это может быть игра 7-6.

Ти Джей Оши отсутствует на скамейке запасных. Он остановился, пытаясь остановить ледяной натиск, и отпустил лед.

У «Кэпиталз» была первая силовая игра, хотя она и была поверхностной. Береты давали хищникам редкую золотую возможность. Затем Алекс Овечкин и Дилан Стром столкнулись друг с другом при выходе на площадку. Сразу после этого Стром покинул лед, но не упустил ни одной замены.

Джон Карлсон отсутствует на скамейке запасных. Он неловко упал на доски, и на него упал игрок из Нэшвилла.

Саррос остановил Энтони Манту в отрыве левым коньком.

Хищники попали в штангу точечным ударом в большинстве. Диск прошел сквозь перчатку Кемпера, но был спасен на железной ручке.

Великий первый период столиц. К сожалению, они забили 0 голов и, возможно, потеряли двух игроков из-за возможных травм (Карлсон, О’Ши).

«Кэпиталз» обыграли «Нэшвилл» со счетом 15–11 и обыграли их в формате 5 на 5, 26–15.

второй период

Вот все, что мы знаем о травмах Карлсона и О’Ши. Они с подозрением относятся к возвращению.

Кемпер и Сарос сделали потрясающие сейвы в начале второго тайма.

Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов выпускают первую мощную консоль Caps с Ти Джеем Оши и Джоном Карлсоном.

🚨 1-0 столиц. Бек Маленстин забивает с первого раза после идеальной подачи Ника Дауда. Это второе очко Малинштейна в трех матчах за столицу в этом сезоне и второй гол в карьере. Последний раз он забивал 30 ноября 2021 года в игре против «Флорида Пантерз». (видео)

Капиталы выигрывают у хищников со счетом 26-20 за два периода. Они перехитрили Хищников в 5 на 5, 39-26. Вратари с обеих сторон сегодня играли великолепно.

третий раунд

Посмотрим, удержатся ли здесь столицы.

Третий период играется в основном вдоль стен.

🚨 2-0 столицы. Алексей Протас забил после совмещения четвертой и третьей линии за продолжительный поворот в зону атаки. Протас забил всего несколько голов с высоты, пропустив шайбу мимо Сарроса. Гол был забит на отметке 6:44 периода.

Хищники немного потянули Сароса примерно на четвертой минуте с третьей минуты.

🚨 3-0 столицы. Алекс Овечкин забил гол без ворот! Это не карьерная цель. 784.

Полный 60. Бронируйте эту игру и повесьте ее на стену. Это абсолютно идеальная игра сверху донизу. В этой игре Дарси Кемпер знаменует собой первую близкую игру столицами.

Вашингтон переиграл Хищников 35-34 и опередил Нэшвилл в 5х5, 51-40.

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