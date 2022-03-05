Живые новости Украины и России: последние

По словам израильских и российских официальных лиц, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отправился в Москву со своим советником по национальной безопасности и другими официальными лицами в субботу, чтобы встретиться в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

Интерфакс, государственное информационное агентство в России, сообщило, что война в Украине была на повестке дня. «Ситуация на Украине обсуждается», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В заявлении офиса г-на Беннета в субботу вечером говорится, что встреча с г-ном Путиным длилась почти три часа и состоялась «при координации и с благословения администрации США». Кроме того, добавляется в заявлении, г-н Беннет работал в координации с Германией и Францией и находился «в постоянном диалоге с Украиной».

Информации об итогах встречи не поступало. Пресс-секретарь г-на Беннета сообщила, что он разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи с г-ном Путиным.

Правительство Израиля имеет Постарайтесь сохранить хорошие отношения как с российским, так и с украинским руководством во время нынешнего кризиса.г-н Беннет Господин Зеленский ранее просил выступить посредником между двумя сторонами.

Беннет выехал из Москвы в субботу вечером по пути в Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем. На этой неделе г-н Шульц был с кратким визитом в Израиле, и на встрече с г-ном Беннетом он обсудил потенциальную роль Израиля в посредничестве между Россией и Украиной.

Беннет говорил по телефону с г-ном Путиным в среду, через несколько часов после того, как он говорил с г-ном Зеленским, в последних нескольких раундах телефонных разговоров между ними.

В знак срочности миссии г-н Беннет, соблюдающий еврей, покинул Израиль в субботу утром, во время субботы, в нарушение религиозного предписания не путешествовать. Согласно еврейскому религиозному закону, святость субботы аннулируется принципом сохранения человеческой жизни.

По данным канцелярии премьер-министра Израиля, г-на Беннета сопровождал министр жилищного строительства Израиля Зеэв Элькин, который помог с переводом. В течение последнего десятилетия г-н Элькин часто выступал в подобном качестве на встречах между предшественником Беннета, Биньямином Нетаньяху, и г-ном Путиным. Г-н Элькин, также убежденный еврей, родился в Харькове, Украина, в 1971 году, когда он был частью Советского Союза, и иммигрировал в Израиль в 1990 году.

В состав израильской делегации также входили советник премьер-министра по национальной безопасности Эяль Холата, его дипломатический советник Шимрит Меир и его пресс-секретарь Матан Сиди.

Г-н Беннетт в последние дни подвергался критике, в том числе со стороны г-на Зеленского, за то, что он не встал на сторону Украины и не предоставил ей какой-либо военной техники.

Израильские официальные лица заявили, что Израиль должен поддерживать хорошие отношения с Россией, чтобы он мог продолжать израильскую военную кампанию против окопов Ирана и «Хизбаллы» в Сирии, где Россия сохраняет большое присутствие.

Субботняя встреча последовала за несколькими просьбами г-на Зеленского, как г-на Нетаньяху, так и г-на Беннета, выступить посредником между ним и г-ном Путиным. Последний запрос был сделан в телефонном разговоре 25 февраля, в ходе которого г-н Зеленский также запросил военную технику. Отказавшись отправить оборонительное оборудование, г-н Беннет согласился попытаться выступить посредником между странами.

Затем последовало несколько раундов телефонных переговоров между г-ном Беннетом и г-ном Путиным, между г-ном Беннетом и г-ном Зеленским, а также между официальными лицами из их команд. Израильские официальные лица считают, что израильское посредничество оказало определенное влияние на то, чтобы убедить Украину вступить в переговоры с Россией в Беларуси.

Советник Израиля по национальной безопасности г-н Холата проинформировал Совет национальной безопасности Белого дома о событиях, произошедших после телефонного разговора с г-ном Зеленским.

Израильские официальные лица заявили, что встреча в Кремле также затронула ход переговоров в Вене о возвращении к ядерной сделке с Ираном, и что г-н Беннетт выразил несогласие Израиля с возвращением к соглашению.