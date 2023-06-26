Живые обновления | После вооруженного мятежа главы русского наемничества

Последние события после вооруженного мятежа, о которых заявил командир российских наемников Евгений Пригожин:

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Бывший директор ЦРУ в воскресенье предупредил лидера неудавшегося российского повстанческого движения «быть очень осторожным с открытыми окнами».

Говоря о «Состоянии Союза» CNN, генерал в отставке Дэвид Петреус, по-видимому, имел в виду число видных россиян, погибших при загадочных обстоятельствах, в том числе выпавших из окон, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В рамках сделки Евгения Пригожина по сдерживанию продвижения наемников Вагнера в Москву он согласился отправиться в изгнание в соседнюю Беларусь, лидер которой является верным союзником президента России Владимира Путина.

«Пригожин пощадил свою жизнь, но потерял коллекцию Вагнера», — сказал Петреус. «И он должен быть очень осторожен с открытыми окнами в своем новом окружении в Беларуси, куда он ходит».

Среди погибших при загадочных обстоятельствах был председатель совета директоров крупнейшей частной нефтяной компании России, раскритиковавший военную операцию России на Украине. Он выпал из окна больницы В сентябре прошлого года.

Кремль систематически расправлялся с критиками войны, поэтому быстрое помилование Пригожина, казалось, продемонстрировало слабость Путина. Но многие из тех, кто выступал против Путина или предал его, умерли спустя месяцы или годы, даже покинув Россию.

Пригожин подверг резкой критике то, как российские военные ведут войну, и в пятницу пошел еще дальше, назвав путинское оправдание вторжения ложью. Пригожин обвинил военных в том, что они ввели в заблуждение Путина и российское общество, ложно заявив, что Украина и НАТО планируют напасть на Россию.

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Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский разговаривали по телефону в воскресенье, на следующий день после того, как группа наемников предотвратила восстание в России, которое ослабило президента Владимира Путина.

На своем сайте и в Telegram Зеленский сообщил, что они обсуждали «ход боевых действий и текущие процессы в России», и призвал усилить давление на Россию для восстановления границ Украины.

«Вчерашние события выявили слабость путинского режима», — сказал Зеленский Байдену.

Белый дом заявил, что два лидера обсудили контратаку на Украине, и что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США, в том числе посредством постоянной помощи в области безопасности, экономической и гуманитарной помощи.

Ранее в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что попытка мятежа и критика вторжения России в Украину со стороны ныне находящегося в изгнании лидера Вагнера Евгения Пригожина «создают новые трещины в российском фасаде».

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что попытка восстания и критика вторжения России в Украину со стороны ныне находящегося в изгнании лидера Вагнера Евгения Пригожина «создают новые трещины в российском фасаде».

Выступая в программе CBS «Лицом к нации», высокопоставленный американский дипломат подчеркнул, что это разворачивающаяся история и что для оценки долгосрочных последствий ныне заброшенного марша «Вагнера» на Москву потребуется время, но сказал, что это предвещает новые неприятности для России. это. . Лидер России.

«Мы знаем, что Путину предстоит за многое ответить в ближайшие недели и месяцы», — сказал он.

На вопрос, готовы ли Соединенные Штаты к возможному отстранению Путина от власти и есть ли опасения по поводу безопасности ядерного оружия у их стратегического соперника, Блинкен ответил: «Мы всегда готовимся к любой чрезвычайной ситуации».

«Мы не видим никаких изменений в ядерной позиции России», — добавил он. «В нашей стране не произошло никаких изменений. Но мы будем очень внимательно следить за этим».

Блинкен отказался говорить с американской разведкой о том, был ли Путин в Москве, и отказался раскрыть подробности дипломатических отношений между Вашингтоном и Россией в последние несколько дней.

«На выходных у нас был некоторый контакт с русскими, чтобы убедиться, что они понимают свои обязанности, когда дело доходит до обеспечения безопасности нашего персонала в России», — сказал он.

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Российские силы, развернутые для защиты столицы, отступили в воскресенье после вывода наемников, направлявшихся в сторону Москвы.

Призвав к вооруженному мятежу с целью свержения министра обороны России, командир наемников Евгений Пригожин и его боевики, похоже, взяли под контроль российский военный штаб в Ростове-на-Дону, который курирует боевые действия на Украине.

Затем они почти беспрепятственно продвигались к Москве. Российские СМИ сообщают, что было сбито несколько вертолетов и самолет связи. Минобороны никак не прокомментировало.

Их остановила только договоренность отправить Пригожина в соседнюю Белоруссию, поддержавшую российское вторжение в Украину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения против него в вооруженном мятеже будут сняты, а Пригожин приказал своим войскам вернуться в свои полевые лагеря.

Москва подготовилась к прибытию войск Вагнера, установив блокпосты с бронетехникой и войсками на южной окраине города.

В воскресенье в Москве было мало признаков антитеррористического предупреждения, сделанного после того, как Пригожин начал свое недолговечное восстание и номинально остался на месте.

В солнечный день толпы людей хлынули в центр российской столицы, а уличные кафе были забиты посетителями. Движение транспорта нормализовалось, блокпосты и контрольно-пропускные пункты сняты.

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Высокопоставленный российский дипломат вылетел в Пекин для переговоров с китайским правительством в воскресенье, на следующий день после того, как командир российских наемников подавил восстание.

Министерство иностранных дел Китая сообщило в однострочном заявлении на своем веб-сайте, что заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился с министром иностранных дел Китая Чен Ган, чтобы обсудить «международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес».

Визит Руденко состоялся после того, как Евгений Пригожин, глава группы наемников Вагнера, приказал своим войскам двинуться на Москву, прежде чем в субботу достичь соглашения с Кремлем об изгнании и подать сигнал об отступлении.

Китай официально не комментирует кризис в России.

Россия и Китай поддерживали тесные отношения на протяжении всего вторжения Москвы в Украину, которое Китай отказался осудить.

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В воскресенье в Москве было мало признаков антитеррористического предупреждения, сделанного после того, как Евгений Пригожин поднял восстание и номинально остался на месте.

В солнечный день толпы людей хлынули в центр российской столицы, а уличные кафе были забиты посетителями. Движение транспорта нормализовалось, блокпосты и контрольно-пропускные пункты сняты.

Объявленный властями Москвы и ее окрестностей «антитеррористический режим» допускал ограничение свобод и усиление безопасности.

Дикторы государственных телеканалов охарактеризовали сделку, положившую конец кризису, как проявление мудрости президента Владимира Путина, и транслировали кадры вывода солдат группы Вагнера из Ростова-на-Дону на юге России. Жители Ростова-на-Дону, опрошенные Первым каналом, похвалили Путина за разрядку кризиса.

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До сих пор нет сообщений о прибытии лидера наемников Евгения Пригожина в Беларусь после того, как он заключил сделку с Кремлем о том, чтобы отправиться в изгнание и положить конец своему восстанию.

Несколько других вопросов остались без ответа в воскресенье утром, в том числе, присоединятся ли к Пригожину в изгнании какие-либо силы группы Вагнера и какую роль он может там сыграть, если вообще какую-либо.

Пригожин, который разослал серию аудио- и видеообновлений во время своей революции, хранит молчание с тех пор, как Кремль объявил, что сделка была заключена при посредничестве, чтобы положить конец его походу на Москву и покинуть Россию.

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Базирующийся в США Институт изучения войны говорит, что Кремль «стоит перед очень ненадежным балансом» после сделки по борьбе с повстанцами, заключенной группой Вагнера Евгения Пригожина.

В институте заявили, что оптика президента Беларуси Александра Лукашенко сыграла роль в остановке военного наступления на Москву и «оскорбила» президента России Владимира Путина.

Она сказала, что «сделка, о которой договорился Лукашенко, является краткосрочным, а не долгосрочным решением, а восстание Пригожина выявило серьезные недостатки» в Кремле и Министерстве обороны России. Она добавила, что явное удивление Кремля по поводу мятежа Пригожина плохо отразилось на российской секретной службе ФСБ.

ISW отметила, что Пригожин «последовательно обострял» свою риторику против Министерства обороны России, прежде чем начать восстание, «и неспособность Путина уменьшить эту опасность».