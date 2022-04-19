Живые обновления | Россия делает упор на Донецкую и Луганскую области

Киев, Украина. Генеральный штаб украинской армии заявил во вторник, что российские силы концентрируют свои усилия на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями на востоке.

Она отметила, что «новая фаза войны» началась в понедельник, когда «оккупанты попытались прорвать нашу оборону почти по всей линии фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях».

«Российская армия продолжает осаду и бомбардировки Мариуполя, а также наносит ракетные удары по другим городам», — говорится в заявлении, опубликованном утром во вторник.

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Основные события русско-украинской войны:

— Зеленский заявил о наступлении России на востоке Украины я начал

— Кричит, чтобы увидеть премьер-министра Украины Избегайте русских на глобальных встречах

Глобальная финансовая встреча посвящена проблеме продовольственной безопасности, вызванной войной

Сирийские боевики готовы присоединиться Россия для следующего этапа войны на Украине

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Другие разработки:

Слепой, Украина. Украинский военный представитель заявил, что в городе Кремена начались уличные бои и эвакуация невозможна. Это один из двух пунктов, которые, по словам украинцев, русским удалось прорвать в понедельник на фронте протяженностью в сотни миль.

Сергей Хайди, военный губернатор Луганской области, заявил, что ночью город подвергся обстрелу из тяжелой артиллерии, в результате чего были сожжены семь многоквартирных домов, а также спорткомплекс «Олимп», где находились поезда олимпийской сборной страны.

Позже Хайдей заявил по украинскому телевидению, что русские взяли под свой контроль город после того, как «уладили все на месте», поэтому его люди отступили, чтобы перегруппироваться и продолжить бой. «Просто нет смысла стоять на одном месте и умирать за всех, не причинив большого вреда врагу», — сказал он.

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КАВИФ, Украина. Российские силы атакуют на широком фронте протяженностью более 300 миль (480 км), заявили в понедельник украинские официальные лица.

Они заявили, что силы президента России Владимира Путина усиливают свои атаки в Луганской и Донецкой областях, которые являются частью Донбасса, а также в Запорожской области.

«Оккупанты попытались прорвать нашу оборону», — заявил Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности Украины. «К счастью, наша армия держится. Они прошли только два города — это Кремена и еще один городок».

«Мы не отказываемся ни от одной из наших земель», — добавил он.

Россия также бомбила относительно безопасный город Львов и несколько других объектов по всей Украине, что, по-видимому, было интенсивной попыткой разрушить оборону страны.

Москва заявила, что ее ракеты поразили более 20 военных целей, включая склады боеприпасов, штабы командования, группы войск и техники, артиллерия поразила еще 315 целей, а боевые самолеты нанесли 108 ударов. Претензии не могут быть проверены независимо.

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КВИВ, Украина. Командир полка Национальной гвардии «Азов» заявил в понедельник, что Россия начала забрасывать металлургический завод в Мариуполе противобункерными бомбами, поскольку украинцы отказываются сдаваться.

Бомбы падают, хотя мирные жители укрываются в тоннелях завода, заявил в видеообращении Денис Прокопенко, солдаты которого сдерживают российские силы в главном южном портовом городе.

Он сказал: «Российские оккупационные силы и их агент … знают о мирных жителях и продолжают добровольно стрелять по фабрике».

По оценкам России, тренировку прошли 2500 украинских солдат и около 400 иностранных наемников. Соединенные Штаты заявили, что около дюжины тактических групп российских батальонов были направлены на то, чтобы попытаться победить их.

Начальник городской патрульной полиции Михаил Вершинин сообщил Мариупольскому телевидению в воскресенье, что многие мирные жители, в том числе дети, прячутся на фабрике, пытаясь укрыться от российских бомбардировок и сил, оккупирующих другие части города.

По оценкам Украины, в Мариуполе погибла 21 000 человек. Вице-премьер Ирина Верещук предупредила Россию в социальных сетях, что отказ в открытии гуманитарных коридоров оправдает преследование за военные преступления. Со своей стороны россияне заявили, что эвакуации препятствуют «неонацистские националисты».