Живые обновления | Россия: 1000 украинских военных покинули «Азовсталь»

Киев. Около 1000 украинских солдат покинули на этой неделе последние опорные пункты Мариуполя, сообщили российские военные. Украина не подтвердила.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил в среду, что 694 украинских солдата на металлургическом заводе «Азовсталь» сдались российским войскам за последние 24 часа, в результате чего общее количество украинских военнослужащих, сданных с понедельника, достигло 959 человек.

Утверждение Конашенкова не может быть проверено независимо.

Украинские власти избегали называть количество солдат, покинувших завод.

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Основные события русско-украинской войны:

Украина надеется обменять истребители сталелитейных заводов русские военнопленные

Отменит ли Турция расширение НАТО? ? Официальные лица США добиваются ясности

— Государственный департамент платит за встречу с Грейнером. ; Комиссар НБА взвешивает

Ориентация на школы Украины Россия бомбит будущее

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Другие разработки:

ЛОНДОН. Британские военные власти заявили, что Россия в значительной степени полагалась на вспомогательные силы, в том числе чеченских боевиков, для подавления украинского сопротивления в Мариуполе, подчеркнув, что российские операции препятствуют проблемам с кадрами и командованием.

Министерство обороны Великобритании заявило на брифинге для прессы, опубликованном в среду утром, что «сильное» украинское сопротивление задержало способность России взять под полный контроль стратегический портовый город и нанесло российским войскам «большие потери личного состава».

Министерство заявляет, что Кремль получил значительную выгоду от вспомогательного персонала, включая тысячи чеченских боевиков, базирующихся вокруг Мариуполя и в Луганской области. Эти силы включают в себя отдельных добровольцев и подразделения Национальной гвардии, которые обычно предназначены для обеспечения власти Рамзана Кадырова, лидера Чеченской Республики.

«Боевое развертывание такого разрозненного персонала демонстрирует серьезные проблемы России с обеспечением ресурсами в Украине и, вероятно, способствует раздробленности руководства, которое продолжает мешать российским операциям», — заявили в министерстве.

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БРЮССЕЛЬ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в крупнейший в мире военный альянс. Этот шаг мотивирован соображениями безопасности в связи с войной России на Украине.

Я тепло приветствую заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. «Вы — наши ближайшие партнеры», — сказал Столтенберг журналистам в среду после получения писем с запросами от послов стран Северной Европы.

Теперь заявку должны оценить 30 государств-членов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сомнения по поводу присоединения Финляндии и Швеции.

Если его возражения будут преодолены и переговоры о вступлении пройдут, как ожидалось, они могут стать членами в течение нескольких месяцев. Обычно этот процесс занимает от восьми до двенадцати месяцев, но НАТО хочет действовать быстро, учитывая угрозу со стороны России, нависшую над головами скандинавских стран.

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Киев, Украина. Уполномоченный по правам человека в Украине сообщил, что российские военные удерживают более 3000 гражданских лиц из Мариуполя в еще одной бывшей уголовной колонии возле Оленовки в Донецкой области на востоке Украины.

Семь автобусов с неизвестным количеством украинских солдат, эвакуированных с Мариупольского металлургического комбината, прибыли во вторник к бывшей исправительной колонии № 120 под Оленевкой.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила ранее во вторник в Telegram, что мирные жители содержатся в бывшей колонии уголовного розыска № 52, также недалеко от Оленовки.

Она сказала, что большинство гражданских лиц задержаны на месяц, но те, кого считают «особо ненадежными», включая бывших солдат и полицейских, задержаны на два месяца.

Среди задержанных, по словам Денисовой, было около 30 добровольцев, которые доставляли гуманитарные грузы в Мариуполь, когда он находился под российской осадой.

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МИЛИТОПОЛЬ, Украина. Областная администрация сообщила в Telegram, что украинские боевики убили нескольких высокопоставленных российских офицеров в южном городе Мелитополь.

Русские войска оккупировали город с начала войны.

По данным обладминистрации, оккупанты пытаются скрыть ситуацию, но во вторник российские силы более активно искали в городе частные автомобили, скорее всего, искали боевиков.

Никаких подробностей об убийствах предоставлено не было, и сообщение не могло быть немедленно подтверждено.

На протяжении всей войны украинцы утверждали, что убили многих русских генералов и других офицеров. Россияне подтвердили несколько смертей.

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Львов, Украина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что все началось с комбинации российских атак, в ходе которых российские силы выпустили ракеты по западной части Львовской области, Сумской и Черниговской областям на северо-востоке и нанесли авиаудары по восточной части Луганской области.

Зеленский заявил, что приграничные области Украины стали свидетелями российской «диверсионной деятельности».

«Все это не только создает напряжение для нашего государства, и не просто испытание на прочность», — заявил Зеленский в своем видеообращении. «Это своеобразная попытка компенсировать российской армии серию неудач на востоке и юге нашей страны».

По словам Зеленского, русские не могут добиться каких-либо успехов в районах, которые они пытаются атаковать.

«Они пытаются показать успех своими ракетами и другими действиями, но тоже безрезультатно», — сказал Зеленский. «Эти удары, как и многие предыдущие удары, принципиально ничего не меняют. Более того, наши противовоздушные и противодиверсионные меры усиливаются».

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Киев, Украина. Падение Мариуполя не за горами, поскольку Украина намерена покинуть разросшийся сталелитейный завод, где ее солдаты месяцами держались под безжалостными бомбардировками, что сделало его крупнейшим городом, попавшим в руки России.

Большая часть сталелитейного завода превратилась в руины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы безопасно вывести своих оставшихся солдат с металлургического завода «Азовсталь».

В своем ночном видеообращении к нации Зеленский заявил, что за эвакуацией наблюдают украинские военные и разведчики, и «в ней участвуют самые влиятельные международные посредники».

Однако сотни украинских бойцов покинули металлургический завод в «Азовстали» и сдались в руки россиян.