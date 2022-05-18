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Живые обновления | Россия: 1000 украинских военных покинули «Азовсталь»

18 мая, 2022
Toma Kulikov

Киев. Около 1000 украинских солдат покинули на этой неделе последние опорные пункты Мариуполя, сообщили российские военные. Украина не подтвердила.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил в среду, что 694 украинских солдата на металлургическом заводе «Азовсталь» сдались российским войскам за последние 24 часа, в результате чего общее количество украинских военнослужащих, сданных с понедельника, достигло 959 человек.

Утверждение Конашенкова не может быть проверено независимо.

Украинские власти избегали называть количество солдат, покинувших завод.

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Основные события русско-украинской войны:

Украина надеется обменять истребители сталелитейных заводов русские военнопленные

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Другие разработки:

ЛОНДОН. Британские военные власти заявили, что Россия в значительной степени полагалась на вспомогательные силы, в том числе чеченских боевиков, для подавления украинского сопротивления в Мариуполе, подчеркнув, что российские операции препятствуют проблемам с кадрами и командованием.

Министерство обороны Великобритании заявило на брифинге для прессы, опубликованном в среду утром, что «сильное» украинское сопротивление задержало способность России взять под полный контроль стратегический портовый город и нанесло российским войскам «большие потери личного состава».

Министерство заявляет, что Кремль получил значительную выгоду от вспомогательного персонала, включая тысячи чеченских боевиков, базирующихся вокруг Мариуполя и в Луганской области. Эти силы включают в себя отдельных добровольцев и подразделения Национальной гвардии, которые обычно предназначены для обеспечения власти Рамзана Кадырова, лидера Чеченской Республики.

«Боевое развертывание такого разрозненного персонала демонстрирует серьезные проблемы России с обеспечением ресурсами в Украине и, вероятно, способствует раздробленности руководства, которое продолжает мешать российским операциям», — заявили в министерстве.

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БРЮССЕЛЬ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в крупнейший в мире военный альянс. Этот шаг мотивирован соображениями безопасности в связи с войной России на Украине.

миниатюра видео на ютубе

Я тепло приветствую заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. «Вы — наши ближайшие партнеры», — сказал Столтенберг журналистам в среду после получения писем с запросами от послов стран Северной Европы.

Теперь заявку должны оценить 30 государств-членов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сомнения по поводу присоединения Финляндии и Швеции.

Если его возражения будут преодолены и переговоры о вступлении пройдут, как ожидалось, они могут стать членами в течение нескольких месяцев. Обычно этот процесс занимает от восьми до двенадцати месяцев, но НАТО хочет действовать быстро, учитывая угрозу со стороны России, нависшую над головами скандинавских стран.

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Киев, Украина. Уполномоченный по правам человека в Украине сообщил, что российские военные удерживают более 3000 гражданских лиц из Мариуполя в еще одной бывшей уголовной колонии возле Оленовки в Донецкой области на востоке Украины.

Семь автобусов с неизвестным количеством украинских солдат, эвакуированных с Мариупольского металлургического комбината, прибыли во вторник к бывшей исправительной колонии № 120 под Оленевкой.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила ранее во вторник в Telegram, что мирные жители содержатся в бывшей колонии уголовного розыска № 52, также недалеко от Оленовки.

Она сказала, что большинство гражданских лиц задержаны на месяц, но те, кого считают «особо ненадежными», включая бывших солдат и полицейских, задержаны на два месяца.

Среди задержанных, по словам Денисовой, было около 30 добровольцев, которые доставляли гуманитарные грузы в Мариуполь, когда он находился под российской осадой.

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МИЛИТОПОЛЬ, Украина. Областная администрация сообщила в Telegram, что украинские боевики убили нескольких высокопоставленных российских офицеров в южном городе Мелитополь.

Русские войска оккупировали город с начала войны.

По данным обладминистрации, оккупанты пытаются скрыть ситуацию, но во вторник российские силы более активно искали в городе частные автомобили, скорее всего, искали боевиков.

Никаких подробностей об убийствах предоставлено не было, и сообщение не могло быть немедленно подтверждено.

На протяжении всей войны украинцы утверждали, что убили многих русских генералов и других офицеров. Россияне подтвердили несколько смертей.

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Львов, Украина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что все началось с комбинации российских атак, в ходе которых российские силы выпустили ракеты по западной части Львовской области, Сумской и Черниговской областям на северо-востоке и нанесли авиаудары по восточной части Луганской области.

Зеленский заявил, что приграничные области Украины стали свидетелями российской «диверсионной деятельности».

«Все это не только создает напряжение для нашего государства, и не просто испытание на прочность», — заявил Зеленский в своем видеообращении. «Это своеобразная попытка компенсировать российской армии серию неудач на востоке и юге нашей страны».

По словам Зеленского, русские не могут добиться каких-либо успехов в районах, которые они пытаются атаковать.

«Они пытаются показать успех своими ракетами и другими действиями, но тоже безрезультатно», — сказал Зеленский. «Эти удары, как и многие предыдущие удары, принципиально ничего не меняют. Более того, наши противовоздушные и противодиверсионные меры усиливаются».

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Киев, Украина. Падение Мариуполя не за горами, поскольку Украина намерена покинуть разросшийся сталелитейный завод, где ее солдаты месяцами держались под безжалостными бомбардировками, что сделало его крупнейшим городом, попавшим в руки России.

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Большая часть сталелитейного завода превратилась в руины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы безопасно вывести своих оставшихся солдат с металлургического завода «Азовсталь».

В своем ночном видеообращении к нации Зеленский заявил, что за эвакуацией наблюдают украинские военные и разведчики, и «в ней участвуют самые влиятельные международные посредники».

Однако сотни украинских бойцов покинули металлургический завод в «Азовстали» и сдались в руки россиян.

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