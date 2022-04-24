Живые обновления | Украина заявляет, что российские атаки на востоке продолжаются | работа

Киев, Украина. Украинские военные заявили, что российские силы продолжают наносить удары на востоке.

В воскресенье Генштаб ВСУ заявил, что русские обстреляли украинские позиции по всей линии соприкосновения на 60-й день войны. Также сообщается, что российская армия активизировала свои наступательные и наступательные действия на северодонецком, кураховском и попасненском направлениях.

Региональный чиновник на востоке Украины заявил, что в результате российской бомбардировки погибли по меньшей мере восемь человек.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил в воскресенье, что еще двое пострадали от шквала российских обстрелов за последние сутки.

В Генштабе добавили, что российские войска продолжали обстреливать осажденный меткомбинат «Азовсталь» в Мариуполе и наносили по нему удары с воздуха, в том числе с дальней авиации.

Бомбардировка происходит в то время, когда русские продолжают наступление в попытке взять под полный контроль промышленный регион восточной Украины под названием Донбасс.

По словам губернатора Днепровской области Валентина Резниченко, русские также бомбили Днепровскую область к западу от Донбасса, где по меньшей мере один человек погиб от российской ракеты.

Основные события русско-украинской войны:

— Украинские контратаки Замедление наступления русских на востоке

— лица украинского села Пасха без церкви

— Хит пенальти Российская экономикахотя Путин говорит об обратном

Беженцы в Чехии Жилеты для бойцов-добровольцев

— Может быть Братские могилы Рядом с Мариуполем на спутниковых снимках

— Следите за всеми статьями Associated Press о войне России с Украиной на https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Другие разработки:

Киев, Украина. В субботу украинские военные заявили, что они уничтожили российский командный центр в Херсоне, южном городе, который был захвачен российскими войсками в начале войны.

Служба военной разведки Украины опубликовала заявление о том, что в пятницу командный пункт был взорван, два генерала погибли, еще один тяжело ранен.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Аристович заявил в онлайн-интервью, что на момент нападения на него командовали 50 высокопоставленных российских офицеров. Он сказал, что их судьба неизвестна.

Российские военные не прокомментировали это заявление, которое не может быть подтверждено.

Киев, Украина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые доказательства показывают, что российские войска убили десятки тысяч мирных жителей в Мариуполе, а затем пытались скрыть это. Он сказал, что Украина перехватила переговоры России о том, «как скрыть следы своих преступлений». На спутниковых снимках видны массовые захоронения, раскопанные в городах к западу и востоку от Мариуполя.

Зеленский заявил, что россияне создали под Мариуполем «лагеря ликвидации» для тех, кто пытается покинуть город, который в значительной степени превратился в руины. По его словам, тех, кто выжил в этих лагерях, отправляют в районы, оккупированные Россией, или в саму Россию, часто в Сибирь или на Дальний Восток. Он сказал, что многие из них дети.

Он сказал, что в субботу говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о ситуации в Мариуполе и общем ходе войны.

Зеленский пообещал найти и наказать виновных в ракетном обстреле Одессы, в результате которого, по его словам, восемь человек погибли и 18 получили ранения.

Зеленский призвал украинцев соблюдать комендантский час и не посещать православные пасхальные службы в одночасье. Долгие службы традиционно начинаются поздно в субботу и продолжаются до утра воскресенья. «Но с пяти утра вы можете пойти в церковь в своем городе, поселке или общине», — сказал он.

СЛОВЯНСК, Украина. В субботу в Славянске, городе на севере Донбасса, который накануне подвергся нападению со стороны России, были слышны артиллерийские сирены и удары с воздуха.

Двое солдат были доставлены в госпиталь из соседнего города, но один из них был смертельно ранен, и его спасти не удалось.

Российские забастовки рано утром в пятницу разрушили несколько зданий, в том числе школу.

Война навеяла болезненные воспоминания у жителей Словении, где в 2014 году украинские правительственные силы после ожесточенного боя дали отпор пророссийским сепаратистам. В последующие годы сепаратисты сохранили контроль над частью Донбасса, и теперь Москва приступила к захвату всего региона.

70-летняя Анна Деринская рассказала, что она, ее сын и невестка решили остаться в Словенске.

«Я пережила 2014 год. Я тоже была здесь. Я никуда не уходила и никуда не хочу. Я не прячусь от себя», — сказала она, сидя в инвалидном кресле возле своего разрушенного дома.

Деринская, которая, как и многие на востоке Украины, говорит по-русски, сказала, что хотела бы, чтобы русские поняли, что украинцы не злые и между ними нет вражды.

«Почему это происходит? Почему это происходит? Я не знаю. Скажи всем, что я хочу тишины и покоя.

Киев, Украина – Президент Украины заявил, что в воскресенье встретится в Киеве с госсекретарем и министром обороны США.

Президент Владимир Зеленский рассказал о планах в субботу во время пресс-конференции. Дальнейшие подробности визита Энтони Блинкена и Ллойда Остина не были опубликованы сразу.

Белый дом отказался от комментариев в субботу. Госдепартамент США также отказался от комментариев.

Зеленский уже несколько недель призывает западных союзников направить Украине больше оружия, чтобы противостоять российскому вторжению.

Варшава, Польша. Польша и Украина подписали соглашение о расширении сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта с целью помочь Украине поддерживать торговлю с зарубежными странами, поскольку российское вторжение затрагивает ее порты.

Премьер-министр Украины Денис Шмяль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретились в субботу в Кракове, Польша.

Моравецкий сообщил в Facebook, что оба согласны с тем, что нынешние санкции против России недостаточны, что видно по состоянию «российской валюты, облигаций или инфляции». Они призвали международное сообщество предпринять более жесткие шаги, которые позволили бы остановить российскую агрессию против Украины и предоставить больше военной помощи Украине.

Моравецкий обратил особое внимание на бедственное положение мирных жителей, ищущих защиты на сталелитейном заводе в Мариуполе, куда он обратился за помощью.

Солдаты в Мариуполе, а точнее, русские уголовники, хотят уморить голодом женщин и детей. Они ждут, пока у них не кончится вода. Что это за стратегия? Это не война. Это геноцид».