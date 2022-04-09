Живые обновления | YouTube заблокировал канал российского парламента

МОСКВА – YouTube заблокировал канал нижней палаты российского парламента, Государственной Думы, что побудило правительственных чиновников возобновить старые угрозы в адрес платформы.

Телеканал «Дума» сообщил о запрете приложения для обмена сообщениями Telegram, отметив, что у него 145 тысяч подписчиков и более 100 миллионов просмотров. В комментарии российскому информационному агентству «Интерфакс» Google не назвала конкретную причину этого шага, но заявила, что компания соблюдает «все применимые законы о коммерческих санкциях и соблюдении».

Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать канал. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила в субботу, что сервис «осудил себя», и призвала своих пользователей «скачивать и передавать контент на российских платформах. Быстро».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия против YouTube-канала парламента «очередным свидетельством нарушения Вашингтоном прав и свобод граждан».

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Основные события русско-украинской войны:

— более Мирные жители бегут Восточная Украина после смертельного удара по станции

Часы военных преступлений: A разрушительная ходьба Сквозь ужас Буша

Intel: Путин может стать мучеником Украина война вмешиваться в американскую политику

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Другие разработки:

МИЛАН. Министр иностранных дел Италии, как сообщается, сообщил сотрудникам, что Италия вновь откроет свое посольство в украинской столице после Пасхи.

В субботу итальянское информационное агентство ANSA процитировало слова министра иностранных дел Луиджи Ди Майо, который сообщил кризисному подразделению своего министерства, что Италия «будет одной из первых, кто вернется» в Киев.

Он назвал это «еще одним жестом поддержки украинского народа, реальным способом подчеркнуть, что дипломатия должна победить».

Ди Майо сказал, что возвращение будет происходить в координации с другими странами ЕС.

Сам Евросоюз объявил о возвращении своего посла в пятницу. В субботу посол ЕС Матти Масекас опубликовал в Твиттере изображение флага ЕС над флагштоком с фразой «сначала обо всем по порядку».

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Киев, Украина. Австрийский лидер заявил, что ожидает новых санкций Европейского Союза против России, но пока защищает несогласие своей страны с сокращением поставок российского газа.

Канцлер Карл Нехамер выступил в субботу после того, как стал последним из нескольких европейских лидеров, встретившихся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Мы будем продолжать ужесточать санкции внутри Евросоюза до тех пор, пока не прекратится война», — заявил Нахамер на пресс-конференции, и что пакет санкций, введенный на этой неделе, «не будет последним». Он признал, что «пока люди умирают, каждого наказания все равно недостаточно».

Австрия, которая получает большую часть своего газа из России, входит в число стран, сопротивляющихся прекращению поставок. Отвечая на вопрос о субботе, Нахаммер сказал, что санкции ЕС становятся все более «точными», но что «санкции эффективны, когда они бьют по тем, кто направлен против них, и не ослабляют тех, кто вводит санкции против человека, который ведет войну».

Австрия нейтральна в военном отношении и не является членом НАТО.

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Министерство обороны Великобритании заявило, что российские военно-морские силы обстреляли Украину крылатыми ракетами для поддержки боевых действий на востоке Донбасса и в районе городов Мариуполь и Николаев.

На брифинге в субботу утром министерство сообщило, что ожидается усиление активности ВВС России на юге и востоке Украины для дальнейшей поддержки этих операций.

Министерство заявило, что эти меры принимаются в то время, когда украинское сопротивление продолжает препятствовать попыткам создания сухопутного коридора между Крымом, который Россия аннексировала в 2014 году, и контролируемыми Россией частями Донбасса.

Британские официальные лица также заявляют, что Россия продолжает нападать на мирных жителей, например, на тех, кто погиб на железнодорожной станции Краматорск в результате ракетного обстрела в пятницу.

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Киев, Украина. Операции на железнодорожном вокзале в Краматорске, который был поврежден в результате ракетного обстрела в пятницу, приостановлены, но эвакуация мирных жителей будет продолжена через другие станции на востоке Украины, сообщил украинский железнодорожный оператор.

Компания заявила в субботу, что эвакуация будет продолжена со станций в Славянске и Покровске в Донецкой области и Новозолотаривке в Луганской области.

«Железные дороги не останавливают задачу обеспечения безопасности всех», — говорится в заявлении в приложении для обмена сообщениями Telegram.

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Киев, Украина. В субботу на востоке Украины будут открыты десять гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения, сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Коридоры позволят выехать жителям ряда городов Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Жители Мариуполя, Нижнегодара, Токмака, Бердянска и Мелитополя смогут эвакуироваться в город Запорожье, а жители Северодонецка, Лысечанска, Попасной, Гирского и Рубезного — в город Пахмут Донецкой области.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что служба безопасности его страны перехватила сообщения российских сил, которые содержат доказательства военных преступлений.

Солдаты разговаривают со своими родителями о том, что они украли и кого похитили. «Есть записи, как военнопленные признаются в убийстве людей», — сказал Зеленский в отрывке из интервью телеканалу CBS «60 минут», которое вышло в эфир в пятницу.

Есть тюремные пилоты, у которых есть карты гражданских объектов для бомбардировок. В переводе, предоставленном CBS, он сказал, что также проводятся расследования на основе останков погибших.

Зеленский заявил, что «все, кто принял решение, отдал приказ и согласился с приказом», виновны в военном преступлении. На вопрос, возлагает ли он ответственность на президента России Владимира Путина, он сказал: «Я думаю, что он один из них».

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Львов, Украина. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетный обстрел железнодорожного вокзала на востоке страны еще одним военным преступлением России и заявил, что Украина ожидает жесткого глобального ответа.

«Как и массовые убийства в Буче, как и многие другие российские военные преступления, ракетный удар по Краматорску должен быть одним из обвинений в суде, которые должны быть рассмотрены», — сказал он во время своего «Вечернего обращения к нации» в пятницу.

Президент сказал украинцам, что будут предприняты большие усилия, чтобы «каждую минуту определять, кто что сделал», чтобы виновные в нападении понесли ответственность.

Зеленский сказал, что в пятницу он разговаривал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и призвал Европейский союз ввести полное эмбарго на российские нефть и газ.

«Именно экспорт энергоресурсов обеспечивает львиную долю доходов России и позволяет российскому руководству поверить в свою безнаказанность», — заявил Зеленский.