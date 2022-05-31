Жизнь в украинском Мариуполе после блокады: бартерные рынки и российское телевидение

Люди постепенно начинают возвращаться на улицы южного украинского города Мариуполя после нескольких недель бомбардировок со стороны российских войск, которые теперь находятся под полным контролем России. В понедельник местные жители заряжали электроприборы от генераторов и обменивались едой и одеждой на импровизированных уличных рынках, а российское государственное телевидение вело репортаж о пустом автобусном вокзале с гигантского экрана, принесенного чиновниками.

В солнцезащитных очках и шляпе, чтобы защитить ее от солнца, Люба сказала, что заряжает свой телефон. Она решила не уезжать из города, хотя ее квартира была повреждена. «Электричества нет, воды нет — конечно, очень тяжело». Мужчина по имени Николай сказал, что тоже пришел зарядить телефон, так как на вокзале, где он сейчас живет, не было электричества. Фамилий семьи он не назвал.

Можно увидеть, как некоторые жители собирают основные продукты в коробки, украшенные пророссийским символом «Z». Другие открывают собственные прилавки для продажи или обмена продуктов, в том числе овощей и обуви. Женщина, не назвавшая своего имени, сказала, что после мародерства в городе осталось мало продуктов.

Россия взяла под полный контроль Мариуполь в начале этого месяца, когда сдались более 2400 украинских боевиков, которые удерживали позиции у осажденных сталелитейных заводов «Азовстали». Захват Мариуполя Москвой помог обеспечить ей полный контроль над Азовским побережьем и создать сухопутный мост, соединяющий материковую часть России и Крым, который она аннексировала у Украины в 2014 году.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Мариуполь «полностью разрушенным», но Москва пообещала восстановить его. Обе стороны обвинили друг друга в нападении на жилые районы и, в конечном итоге, в том, что они взяли на себя ответственность за сгоревшие и в значительной степени непригодные для проживания жилые комплексы, которые сейчас составляют большую часть города.

Неизвестно, сколько осталось мирных жителей. 24 февраля Россия направила в Украину десятки тысяч своих солдат в рамках так называемой «спецоперации» по разоружению своего южного соседа.

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