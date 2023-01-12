Жизнь на оккупированной Россией Украине — Посольство и консульства США в России

Кремль стремится подорвать все аспекты гражданской жизни в Украине. Некоторые примеры действий, навязанных Россией, и стойкости, которую народ Украины продолжает демонстрировать:

школы

Москва называет свою школьную программу проектом «Русский мир». Учителям, выступающим против этого, грозит арест. Власти, назначенные Кремлем, пригрозили разлучить детей с семьями, которые отказываются отдавать своих детей в школы с российской программой обучения. Одна учительница рассказала, что российские войска приказали ей уничтожить тысячи украинских учебников, но она их спрятала.

семья

Детей разлучают со своими семьями и отправляют в Россию для усыновления в рамках процесса очищения России. Гражданские лица, пытающиеся покинуть районы, должны предъявить удостоверения личности, даты возвращения и серийные номера своих телефонов. Некоторые жители не могли даже покинуть свои дома, чтобы похоронить умерших.

Работа

Российские силы оккупировали предприятия и проводили операции, в то время как рабочие должны были получить российские паспорта. Очевидцы сообщают, что российские солдаты пытали и убивали тех, кого они подозревали в пособничестве украинской армии. Несмотря на опасность, местные жители продолжают двигаться вперед. Один из жителей Изюма назвал освобождение города Украиной «бальзамом на душу».