Жизнь на станции метро «Харьков», в разгар войны России с Украиной.

До вторжения России в Украину в феврале 2022 года станция метро «Герои боевиков» в украинском городе Харькове была обычной станцией метро.

К концу марта станция стала для сотен украинцев чем-то другим: домом.

Со своими семьями, некоторыми вещами и домашними животными — кошками, собаками, птицами — эти жители второго по величине города Украины ушли под землю и разбили лагерь в поисках безопасности под натиском России.

«Мы понимаем, что идет война», — сказала 10-летняя Вика, которая вместе с мамой, бабушкой и младшим братом переехала в станцию ​​метро, ​​ставшую бомбоубежищем. «Но мы не понимаем, почему это началось».

Более пристальный взгляд на Вику и сотни других людей на военные реалии разворачивается в приведенном выше отрывке из нового документального фильма. Украина: жизнь под атакой России. Снятый в течение первых трех месяцев войны, премьера документального фильма на PBS и в Интернете состоится 2 августа. В мельчайших подробностях он рассказывает об опыте украинцев, переживших Харьковскую битву: мирных жителей, оказавшихся в ловушке бомбардировок; лица, оказывающие первую помощь, рискуют своей жизнью; И многие, как и Вика, стараются оставаться в подполье.

«Как можно убить другого человека?» — спросил 86-летний Виталий, бывший театральный актер, который прогуливался по переполненному вокзалу со своей гитарой. «Я думаю, что все это глупо и ненужно».

Как видно из приведенного выше отрывка, съемочная группа задокументировала живые андеграундные сцены. Вещи, мебель и импровизированные палатки стояли вдоль лестниц и этажей станции. Люди молча смотрели новости по телевидению, пока не появились кадры разрушений над землей. Мужчина раздавал подарки — костюм Бэтмена, розовый рюкзак — взволнованным детям, спрашивая их, хорошо ли они себя ведут. Когда перестало работать метро, ​​две молодые девушки играли в списанном вагоне поезда.

Несмотря на все это, многие пытались поддерживать нормальный распорядок дня. Несмотря на бомбежку, прибыли гуманитарные работники, чтобы обеспечить двухразовое питание. Вика играла с братом и, по настоянию матери, старалась не отставать от домашних заданий.

Иногда Вика, которая до войны брала уроки танцев, просматривала фотографии из прошлой жизни в мамином телефоне.

«Это я на танцах», — гордо сказала она.

«как красиво!» Ее мать звенит от смеха. У вас есть медали! Наша маленькая Вика».

Хотя война загнала ее семью в подполье, Вика сказала, что у нее нет желания бежать из страны, которую она называет своим домом.

«Я хочу остаться в Украине», — сказала она позже в документальном фильме. «Я не хочу ехать ни в какую другую страну».

Полную историю смотрите Украина: жизнь под атакой РоссииПроизводство Basement Films для GBH/FRONTLINE в сотрудничестве с Channel 4. Премьера во вторник, 2 августа 2022 г., в 22:9 на канале PBS (Проверьте местные списки) и будет доступен для потоковой передачи на pbs.org/frontlineВ Видеоприложение PBS И на ФРОНТЛАЙНЕ Канал YouTube. Документальный фильм был Снято, продюсировано и направлено Мани Бенчилой и Патриком Томболой; Произведено в Украине Владимиром Павловым; Режиссер Тереза ​​Смит в Лондоне. Редактор — Агнезска Лиггетт. Менеджер по производству Лия Даунс. Исполнительные продюсеры — Бен де Бир, Эдвард Уоттс и Кейт Бланшетт. Исполнительным продюсером и главным редактором FRONTLINE является Рани Аронсон Рат.