Защита солдат, столкнувшихся с непростой задачей поиска заброшенных домов на восточной линии фронта Украины, готова к худшему.

Минные поля, братские могилы и разрушенные села — лишь некоторые из открытий, сделанных солдатами президента Зеленского во время их стремительной контратаки.

Жители поселка Ямпель в Донецке рассказали, что они пережили, когда вторглись российские войска.

Старик сказал: «Они были алкоголиками. Они были расточительны.

Другая женщина сказала: «Я весила 20 кг. У меня диабет. Я не могу описать, через что мы прошли. Мы до сих пор боимся».

Житель подвел солдат к остаткам противотанковой ракеты, забитой глубоко в траве, и брошенному автомобилю с печально известным символом Z на нем.

Украинские солдаты сказали, что некоторые российские войска остались позади, когда их войска отступили, слишком медленно, чтобы не отставать.

Андрей, член украинской 103-й бригады, сказал: «Некоторые из них потеряны, потому что у них нет навигации. Они просто отдаются нам. У них нет выбора. Им холодно и голодно».

По словам жителей, они были вынуждены стоять в стороне, пока российские войска разбивали базовые лагеря в их домах.

Во время тщательного обыска за углами и темных комнат украинские военные обнаружили брошенную форму, военную атрибутику, медицинские пакеты и развешенное белье.

Согласно одному сообщению, на некоторых из них были разбросаны бутылки из-под алкоголя и другой мусор, в том числе недоваренная еда из жареных пельменей, животных и человеческого помета.

Местная жительница Галина указала на место, где похоронены ее сестра и племянник с крестом из палочек.

Свидетели сообщили журналистам, что российские военные обстреляли машину скорой помощи, в которой она ехала, когда она не остановилась.

Корреспонденты сообщили, что неясно, что произошло дальше, но свидетели рассказали, что слышали взрыв, а поблизости были обнаружены обломки автомобиля.

Водителя и родственников Галины похоронили вместе возле лагеря русских солдат.

«Она в жизни не обидела мухи. Чем она заслужила эту смерть?» — сказала Галина.