Защита солдат, столкнувшихся с непростой задачей поиска заброшенных домов на восточной линии фронта Украины, готова к худшему.
Минные поля, братские могилы и разрушенные села — лишь некоторые из открытий, сделанных солдатами президента Зеленского во время их стремительной контратаки.
Жители поселка Ямпель в Донецке рассказали, что они пережили, когда вторглись российские войска.
Старик сказал: «Они были алкоголиками. Они были расточительны.
Другая женщина сказала: «Я весила 20 кг. У меня диабет. Я не могу описать, через что мы прошли. Мы до сих пор боимся».
Житель подвел солдат к остаткам противотанковой ракеты, забитой глубоко в траве, и брошенному автомобилю с печально известным символом Z на нем.
Украинские солдаты сказали, что некоторые российские войска остались позади, когда их войска отступили, слишком медленно, чтобы не отставать.
Андрей, член украинской 103-й бригады, сказал: «Некоторые из них потеряны, потому что у них нет навигации. Они просто отдаются нам. У них нет выбора. Им холодно и голодно».
По словам жителей, они были вынуждены стоять в стороне, пока российские войска разбивали базовые лагеря в их домах.
Во время тщательного обыска за углами и темных комнат украинские военные обнаружили брошенную форму, военную атрибутику, медицинские пакеты и развешенное белье.
Согласно одному сообщению, на некоторых из них были разбросаны бутылки из-под алкоголя и другой мусор, в том числе недоваренная еда из жареных пельменей, животных и человеческого помета.
Местная жительница Галина указала на место, где похоронены ее сестра и племянник с крестом из палочек.
Свидетели сообщили журналистам, что российские военные обстреляли машину скорой помощи, в которой она ехала, когда она не остановилась.
Корреспонденты сообщили, что неясно, что произошло дальше, но свидетели рассказали, что слышали взрыв, а поблизости были обнаружены обломки автомобиля.
Водителя и родственников Галины похоронили вместе возле лагеря русских солдат.
«Она в жизни не обидела мухи. Чем она заслужила эту смерть?» — сказала Галина.
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».