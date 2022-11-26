Жители Херсона начинают эвакуацию, официальные лица предупреждают о суровых зимах и российских бомбардировках.

Отключение электричества в Киеве, Украина, 24 ноября. (Зинченко/Global Images Ukraine/Getty Images)

По словам советника Минэнерго Украины, поставки электроэнергии в столицу Украины Киев к субботе приблизится к нормальному уровню.

Александр Харченко, директор Исследовательского центра энергетики, заявил на брифинге, что «ключевым фактором» в восстановлении энергоснабжения Киева и всей Украины является ввод в эксплуатацию трех действующих АЭС страны. Он сказал, что ожидает, что они будут работать в обычном режиме к вечеру пятницы.

Сейчас основным фактором являются атомные электростанции. Харченко сказал … В настоящее время существует дефицит генерации электроэнергии. «Судя по ситуации, сегодня ночью наши АЭС выйдут на плановую нормальную мощность. Это значит, что мы вернемся к плановым графикам отключений, и люди будут иметь электричество не менее 16-18 часов в сутки».

«Завтра в Киеве будет более-менее нормальное электроснабжение», — добавил он.

Харченко не сказал, когда он ожидает улучшения энергоснабжения остальной части страны.

Украина сильно зависит от атомной энергетики, по данным Всемирной ядерной ассоциации. До полномасштабного вторжения России в феврале 15 реакторов на ее четырех электростанциях производили около половины электроэнергии страны.

Харченко подробно рассказал о влиянии среды Массированная российская ракетная атака в энергосистеме, которая, по его словам, «вернула целостность и способность функционировать как единая система в течение 10–11 часов» после отключения электроэнергии.

Помимо переподключения электростанций, увеличения их генерирующей мощности и управления балансом сети, инженерам необходимо ремонтировать оборудование и «пошагово» переподключать отключенных потребителей.

Он добавил, что в результате атак было повреждено или уничтожено более половины «основного оборудования» высоковольтной сети электропередачи.

Мир не произведет столько, чтобы покрыть потребности Украины даже через год. Мы сейчас ведем переговоры со всеми производителями этого оборудования.

Харченко обратился к генераторам с просьбой смягчить последствия дальнейших забастовок.

«В настоящее время мы ищем генераторы всех уровней мощности со всего мира, чтобы обезопасить наши города в случае отключения электроэнергии», — сказал он.

Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола. Вызов В городах сдают генераторы и трансформаторы, чтобы помочь украинцам пережить зиму.

Посол США в Киеве заявил в пятницу, что Агентство США по международному развитию доставило в Украину 80 генераторов, чтобы «помочь сохранить энергию».

посол Бриджит Бринк чирикать «Эта поддержка является лишь частью ответа Соединенных Штатов на безжалостную и продолжающуюся атаку России на критически важную инфраструктуру, поскольку мы продолжаем #StandWithUkraine».