Жителям Сибири посоветовали оставаться в помещении, чтобы не задымить лесные пожары

Самолет сбрасывает каплю воды для тушения лесного пожара в Якутии в Восточной Сибири, Россия, на этом снимке, взятом из видео, опубликованного 14 июля 2021 года. Министерство обороны России / Сообщение через Reuters

МОСКВА (Рейтер) – Дым от лесных пожаров окутал сибирский город Якутск в воскресенье, поскольку мэр посоветовал людям оставаться в помещениях и не открывать окна, поскольку регион борется с беспрецедентными пожарами, которые Кремль обвиняет в изменении климата.

В начале этой недели российские военные вертолеты вылетели на борт пожарных для борьбы с лесными пожарами в Сибири, которые охватили территорию площадью 800 000 га. Читать далее

«Советую оставаться в помещении, соблюдать меры безопасности и закрыть окна и двери», – говорится в заявлении мэра Евгения Григорьева. «Я бы посоветовал городским бизнес-менеджерам рассмотреть вопрос об освобождении от работы пожилых людей и людей с хроническими респираторными заболеваниями, пока мы вместе не устроим лесные пожары».

Пожары проходят через лесные угодья России каждый год, но в последние сезоны стали более интенсивными из-за необычно высоких температур в северной сибирской тундре.

В заявлении местного МЧС говорится, что дым от 187 лесных пожаров в настоящее время покрывает 51 жилой район в сибирской Якутии, включая ее главный город Якутск. В районе работает более 2270 пожарных.

Работа в местном аэропорту и навигация на близлежащей реке Лена были приостановлены в воскресенье, сообщает агентство Интерфакс.

Репортаж Паулины Девитт. Редакция Эйлин Хардкасл

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