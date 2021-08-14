Журналисту BBC грозит высылка из России

МОСКВА – Россия отказалась продлить визу журналисту BBC в Москве – фактически высланному из-за растущей напряженности в отношениях с Великобританией – британское правительство и BBC в пятницу осудили этот шаг как нападение на свободу СМИ.

Rosia 24 В четверг поздно вечером корреспондент BBC Сара Рейнсфорд заявила, что ей придется покинуть Россию в течение месяца после истечения срока действия ее визы. Министерство иностранных дел заявило, что не будет продлевать визы российским журналистам в ответ на отказ Великобритании в выдаче или продлении виз.

В своем заявлении генеральный директор BBC Тим Дэви сказал: «Исключение Сары Рейнсфорд является прямым нападением на свободу СМИ». Сара – исключительный и бесстрашный журналист. Он говорит по-русски и представляет независимый и подробный отчет о России и бывшем Советском Союзе. Его газета информирует миллионы людей по всему миру об аудитории Би-би-си ».

Министерство иностранных дел Великобритании осудило этот шаг как «еще один несправедливый шаг со стороны российских властей» и призвало Москву пересмотреть свои ответные меры против отмеченного наградами журналиста BBC.

Рейнсфорд, который переехал в бывший Советский Союз почти 30 лет назад, отчитывается из России в течение пяти лет с 2000 года и занимает свою нынешнюю должность в Москве с 2014 года. Он также сообщил из Гаваны, Мадрида и Стамбула.

BBC попросила Москву пересмотреть свои действия.

«Мы призываем российские власти пересмотреть свое решение», – сказал Дэви. «А пока мы продолжим свободно и беспристрастно сообщать о событиях в регионе».

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что несколько дней назад министерство предоставило подробную информацию представителям BBC. Она не узнает Рейнсфорда по имени.

Закарова сказала, что Лондон проигнорировал «неоднократные предупреждения Министерства иностранных дел о том, что он предпримет« соответствующие меры »в ответ на обращение с российскими журналистами. «Мы регулярно выступаем с заявлениями, призывающими британцев прекратить преследование российских журналистов», – сказал он.

Британский офис отклонил заявление Москвы о дискриминационных действиях в отношении российских журналистов в Великобритании, настаивая на том, что «российские журналисты работают в Великобритании независимо, если они действуют в рамках закона и порядка».

Отношения России с Западом упали до самого низкого уровня со времен холодной войны из-за обвинений в вмешательстве России в выборы, хакерских атак и других напряженных отношений после аннексии Москвы в 2014 году на Крымском полуострове Украины.

Отношения между Россией и Великобританией особенно обострились после того, как бывший российский шпион Сергей Скрибаль и его дочь Юлия выпили яд в Великобритании в 2018 году. Состояние Российского государства », – Москва категорически отвергла обвинение.

В ходе инцидента, который еще больше укрепил связи в июне, Россия утверждает, что один из ее боевых кораблей произвел предупредительные выстрелы, а военный самолет сбросил бомбы на путь британского эсминца HMS Defender, утверждая, что Москва является ее региональными водами из района около Крыма. Великобритания, как и другие страны, аннексировавшие российский Крым, заявила, что по охраннику не стреляли и что он плыл в украинских водах.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, предупредив Москву, что в следующий раз, когда российские военные проигнорируют предупреждения, они могут сбить злоумышленников.