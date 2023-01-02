Журналист Кристо Грозев, снявшийся в документальном фильме «Навальный», находится в списке самых разыскиваемых в России.



Ники Чермак 31 декабря 2022 г. — 3:07

















Россия включила Христо Грошева, журналиста-расследователя документального фильма «Навальный», в свой «список самых разыскиваемых».

Грозев «разыскивается по статье Уголовного кодекса», сообщается на сайте МВД России через CNN.

Грозев написал в Твиттере: «Я понятия не имею, почему Кремль числит меня в «разыскиваемом» списке, и поэтому не может дать никаких комментариев в данный момент. Как-то это не имеет значения — они годами давали понять, что они боится нашей работы и не остановится на достигнутом». Все, что угодно, лишь бы он исчез».

Гросев знаком с Россией и ее международными преступлениями. Он внимательно следит за ними с момента отравления Алексея Навального в 2020 году. «Навальный» режиссера Даниэля Рора фокусируется на убийстве Навального, где появляется Гросев. Недавно он рассказал оппозиционному документальному фильму «Крайний срок» о сцене, в которой Навальный выдает себя за российского чиновника.

««О, Боже, этот парень дал нам гораздо больше данных, чем у нас было еще до того, как начался телефонный звонок. Где-то в середине разговора я начинаю его жалеть и жалеть», — сказал Грозев. Я думаю, что мы сделали с этим убийцей или с одним из убийц? А потом, в конце, я был уже немного измотан и думал: «Ладно, я достиг своего пика. Я никогда не увижу ничего лучше этого в своей жизни. Так что еще я могу сделать до конца своих дней?» жизнь?»

Навальный попал в шорт-лист премии «Оскар» за документальный фильм.























