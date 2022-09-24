Журналист по велоспорту считает, что руководство отстранило его от участия в чемпионатах мира из-за его критического репортажа | Кататься на велосипеде

Уважаемый журналист-велосипедист, которому дважды запретили участвовать в чемпионате мира по велоспорту в Вуллонгонге, считает, что он попал в черный список из-за своих сообщений о связях совета директоров с известным репрессивным режимом и российским миллиардером, находящимся под санкциями.

Журналист-расследователь Иэн Трелоар недавно задал неудобные вопросы Международному союзу велосипедистов (UCI) — влиятельному руководящему органу велосипедного спорта в мире.

Компания Trailware исследовала влияние российского миллиардера Игоря Макарова, который сохранил свое место в руководящем комитете UCI, несмотря на санкции Австралии и Канады в связи с вторжением России в Украину.

Он изучил дружеские отношения UCI с туркменским деспотом и бывшим президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, возглавлявшим режим Хьюман Райтс Вотч осудила как «слишком угнетающий». Trailware также расследовала использование схемы, разработанной Международным союзом велосипедистов, чтобы помочь велосипедистам в Афганистане бежать от талибов.

Trailwar и трое коллег из велосипедного издания ранее в этом месяце подали заявку на аккредитацию на чемпионат мира по шоссейным дорогам 2022 года в Вуллонгонге, срок действия которого истекает в эти выходные.

Трое его товарищей по команде были одобрены, но запрос Трелоара был отклонен.

UCI заявил, что запретил Trailware участвовать из-за высокого спроса со стороны международных и местных СМИ. Он сказал, что внедрил свое правило, ограничивающее доверие тремя корреспондентами от каждого порта.

Пресс-центр мероприятия, который располагался во внутреннем дворе Вуллонгонга, вмещал сотни журналистов, и на фотографиях видно, что на этой неделе он временами был почти пуст.

Трелвар сказал, что обратился в «офис утверждения в последнюю минуту» в Вуллонгонге, и сотрудники офиса сказали ему, что никогда не слышали об ограничениях отдельных торговых точек. Он подал второй запрос, который также был отклонен.

Трелвар подозревается в отказе в аккредитации из-за его критических репортажей.

«Возможно, это просто набор историй, которые формируют у них представление о том, что я нарушитель спокойствия или что-то еще», — сказал он. «Но я думаю, что задаю разумные вопросы об управлении спортом».

Союз велосипедных журналистов, Международная ассоциация журналистов велосипедистов (AIJC), заявил, что выразил обеспокоенность UCI по поводу обращения с Трелоаром.

Представитель AIJC в Великобритании Садхбх О’Ши сказала, что никогда не видела, чтобы правило «трех корреспондентов» соблюдалось, и в Вуллонгонге не было ограничений по пространству.

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«Я разговаривал с ними лично и выразил тревогу по поводу того, что они на самом деле ограничивают доступ к журналисту, опубликовавшему негативные статьи о них», — сказал О’Ши в Вуллонгонге.

Трелуар сказал, что решение UCI не было серьезным препятствием для репортажей, которые он делал в Вуллонгонге. Но это помешало ему задавать вопросы официальным лицам UCI, в том числе главе организации Дэвиду Лапартанту.

В заявлении UCI говорится, что он внедрил собственную политику аккредитации, в которой говорится, что все заявки «подлежат оценке и утверждению UCI».

«UCI оставляет за собой право утвердить или отклонить аккредитацию через онлайн-заявку», — сказала она. Аккредитация ограничена максимум тремя постоянными представителями СМИ от каждого СМИ (представители имеют действующую пресс-карту).

UCI не ответил на вопросы о том, повлияли ли предыдущие отчеты Trailware на его решение.

«Я уверен, что UCI считает, что это прозрачная организация и что их управление подотчетно», — сказал Трелуар. «Но если они блокируют доступ, мне интересно, так ли это на самом деле».