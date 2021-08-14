Журналист BBC рассказал о своем «уничтожении», чтобы выслать из России

Журналист BBC, высланный из России, рассказала о своем опустошении после того, как ей сказали, что она не может вернуться в страну.

Российские власти заявили репортеру Osko Саре Рейнфорд, что ее виза не будет продлена и что она должна уехать до истечения срока ее действия в конце месяца.

«Меня уволили и сказали, что я никогда не вернусь – никогда», – сказала она в программе «Сегодня» BBC Radio 4.

Ваше изгнание из России, страны, в которой я прожил почти треть своей жизни – а о ней сообщают уже много лет – является разрушительным. Спасибо за все хорошие сообщения поддержки. Я разговариваю с Встраивать твит Об этом завтра утром @ BBCr4today – Сара Рейнсфорд (@sarahrainsford) 13 августа 2021 г.

Рейнфорд, которая впервые приехала в страну в качестве студентки в 1990-х годах, сказала, что она прожила там почти треть своей жизни.

«Честно говоря, это лично разрушительно, но также шокирует.

«Россия никогда не публиковалась для меня, это не просто древнее место, это страна, которой я посвятил большую часть своей жизни, пытаясь понять».

BBC осудила решение российских властей не продлевать визу как «прямое нападение на свободу СМИ».

Россияне официально связали это решение с трудностями, с которыми российские журналисты столкнулись при получении или продлении визы в Великобританию.

Г-жа Рейнфорд сказала, что ей также сказали, что это связано с санкциями Великобритании против граждан России за коррупцию и нарушения прав человека в Чечне.

Однако она сказала, что считает это еще одним признаком того, что страна все больше поворачивается против самой себя.

«Российские СМИ явно указали на то, что в последние дни и недели у независимых российских журналистов уже были серьезные проблемы», – сказала она.

«Но до сих пор для иностранной прессы мы были как бы обделены, каким-то образом ограждены от всего этого, но я думаю, что это явный признак того, что все изменилось.

«Это еще один действительно плохой знак о ситуации в России, еще одно отклонение в отношениях между Россией и миром и знак того, что Россия все больше приближается к себе».

По ее словам, похоже, что русские предпочитают не позволять иностранным журналистам, таким как она, говорить на этом языке и напрямую общаться с людьми в стране.

«Намного проще иметь здесь меньше людей, которые понимают людей и могут напрямую разговаривать с ними, напрямую слышать истории людей и связывать их», – сказала она.

«Намного легче иметь людей, которые, вероятно, не говорят на этом языке, которые не знают страну глубоко.

«Я думаю, это свидетельствует о действительно репрессивной и все более сложной обстановке».