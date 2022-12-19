Жуткая сцена с белым лотосом, олицетворяющая 2022 год.

в конце год, пора подумать. Часто в популярной культуре это сводится к спискам и статьям. Но редко они запечатлевают эти маленькие моменты радости. Мем, который ненадолго заполонил групповой чат. Перечитайте абзац книги 10 раз. Слова, которые вы не могли перестать слышать в своей голове всего неделю. По мере того, как этот год подходит к концу, есть один момент, который по-своему тонко, кажется, улавливает что-то реальное в том, каково было жить в 2022 году.

Это произошло примерно на 20-й минуте шестого эпизода нового сезона HBO. белый лотос. На данный момент в сериале персонаж Хейли Лу Ричардсон, Порция, помощница трансамериканского персонажа в поисках приключений, провела несколько эпизодов, неожиданно переплетаясь с персонажем Лео Вудалла Джеком, жаждущим жизни и потенциально проблематичным английским заклинателем. Их покровители — богатые и/или якобы богатые Таня и Квентин — тусуются в другом месте, а Порция и Джек могут свободно сидеть сложа руки на скамейке в порту Палермо и наслаждаться зрелищем. Дети плещутся в воде. круговые волны. Над всем этим нависло болезненно идеальное голубое небо. Джек пьет пиво. Порция ест сложный на вид десерт.

— У тебя есть какие-нибудь цели? она спрашивает.

Джек смеется. «Что? Цели?»

«да.»

«Каковы некоторые из ваших целей?»

«Я не знаю.» Я остановился. «Будь доволен. Да. Это было бы здорово».

«Я думаю, что вы должны жить каждый день так, как он есть, вы понимаете, что я имею в виду?» Он снова стреляет. «Во всяком случае, это то, чем я занимаюсь. Кто знает, будем ли мы здесь завтра?»

Она говорит: «Да». «Это правда. Мир — плохое место».

Джек усмехается. «что случилось с этим?»

«ты смеешься?»

— Чертовски красивый мир, я бы сказал.

«Буквально все разваливается».

Это отголосок чувства, которое разделял по крайней мере еще один персонаж, Харпер, ранее в этом сезоне. Речь явно идет о масштабах изменения климата, но в этом простом заявлении Порция могла иметь в виду ряд вещей: опасения по поводу эрозии демократических ценностей в Соединенных Штатах и ​​за рубежом; смертельные последствия социальных сетей; Вероятность того, что к следующей эпидемии люди будут так же плохо подготовлены, как и в первый раз. По крайней мере, эмоционально он прав. На протяжении большей части 2022 года я определенно чувствовал, что все разваливается. И тут Джек получает монолог.

«Тогда вы бы предпочли жить в Средневековье, не так ли? Когда они рвали друг друга на части, верно? Они были намного хуже, чем ИГИЛ или кто-либо из них. Мы только и делали, что рубили друг друга. И сжигали друг друга на костре. Я готов выпить еще пива.

Он прыгает со скамейки. Под него начинает играть музыка Jangly Hope. «Я хочу сказать, верно, нам повезло, вы понимаете, о чем я? Мы живем в лучшее время в истории мира — на лучшей гребаной планете. Если вы не удовлетворены жизнью сейчас, вы никогда не буду удовлетворен». Стоя прямо перед Порцией, он умоляет ее. Она громко смеется. «Так давай рассердимся. Ая?» Он держит ее за руку. И они идут.