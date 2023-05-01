Забастовка медсестер: впервые пострадали отделения неотложной помощи, онкологии и интенсивной терапии

30 апреля 2023 г. Обновлено 9 минут назад

Подпись к фотографии, Члены RCN также выбыли в январе и феврале.

Медсестры в Англии принимают участие в новой забастовке, которую они называют самой крупной забастовкой.

Забастовка Королевского колледжа медсестер затрагивает половину фондов NHS Англии и продлится до полуночи понедельника.

Это первый случай, когда некоторые медсестры, работающие в отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и онкологических службах, присоединились к сидячей забастовке — действия, которые, по словам правительства, будут очень разрушительными.

Лидер RCN Пэт Каллен сказал, что отказы будут предоставлены для интенсивной терапии.

Это относится к персоналу, работающему в отделениях неотложной помощи, отделениях интенсивной терапии, педиатрической интенсивной терапии, неонатальных отделениях и других неотложных и критических службах.

«Наш медперсонал вернется сегодня утром во время забастовки, чтобы продолжить уход за своими пациентами», — сказала она BBC Breakfast.

Эта последняя 28-часовая забастовка проводится перед ключевой встречей ряда профсоюзов здравоохранения, министров и руководителей NHS во вторник, на которой будет обсуждаться предложение правительства о повышении заработной платы на 5%.

Г-жа Каллен отклонила предложения о переговорах на выходных с министром здравоохранения Стивом Барклаем или его администрацией и сказала, что «несправедливо повторять, что это медперсонал поставил семь миллионов длинных списков ожидания».

«они [nurses] Они самоотверженные люди, и они заступаются за своих пациентов в абсолютно разрушенной Национальной службе здравоохранения», — сказала она, добавив, что за последние шесть месяцев члены ее профсоюза объявили шестидневную забастовку.

RCN ранее отклонил предложение правительства о заработной плате и объявил эту новую забастовку — третью забастовку в этом году — в споре о заработной плате, занятости и удержании в NHS.

Министр здравоохранения назвал решение RCN начать забастовку «преждевременным» и неуважительным по отношению к другим профсоюзам, участвующим во встрече во вторник. READ Леденящие душу текстовые сообщения, отправленные перед жестоким убийством трех женщин в США

Члены Unite некоторых трастов NHS и службы скорой помощи в Англии также бастуют в понедельник и вторник после того, как также проголосовали за отклонение последнего предложения по оплате.

NHS England заявила, что забастовка была крупнейшей забастовкой в ​​отрасли на сегодняшний день, и предупредила пациентов, чтобы они ожидали «сбоев и задержек в предоставлении услуг в период забастовки».

Он предупредил, что уровень укомплектования персоналом в некоторых областях будет «исключительно низким, ниже, чем в предыдущие дни забастовки», а количество нанятых сотрудников, перенесенных в результате забастовки, на следующей неделе должно достичь полумиллиона человек.

Тем не менее, она сказала, что обсуждения на выходных позволили заключить «ряд национальных соглашений», чтобы персонал мог оказывать помощь «для защиты жизни и здоровья».

Они будут охватывать отделения интенсивной терапии, в том числе отделения неонатальной и педиатрической помощи, а также основные реанимационные и травматологические отделения.

Представитель RCN, который представляет две трети медсестер в Великобритании, сообщил Би-би-си, что «было достигнуто национальное соглашение о повышении численности персонала в некоторых ключевых областях для спасения жизней и конечностей».

Это означает, что небольшое количество членов RCN будет обязано работать для обеспечения минимального стандарта страхового покрытия и выполнения уставных требований профсоюзов по страхованию жизни и здоровья.

RCN также добавил, что эта забастовка будет «более интенсивной», чем предыдущие.

В воскресенье министр здравоохранения Барклай заявил, что забастовки окажут «больше давления на NHS и будут невероятно разрушительными для пациентов».

Доктор Джейкоб Моклин, консультант по несчастным случаям и неотложной помощи в Королевской больнице Брэдфорда, сказал, что отсутствие медсестер приведет к задержкам и снизит стандарты лечения в его больнице и по всей стране.

«Медсестры оказывают жизненно важную услугу, которую нельзя заменить другими сотрудниками», — сказал он. READ Россия заявляет, что захватила «Солидар», Украина отрицает, что захватила его

«Мы обнаружим, что не сможем обеспечить ничего, кроме ухода за жизнью или конечностями».

Доктор Моклин также сказал, что он наблюдал увеличение числа случаев «ужасающей» агрессии и насилия по отношению к персоналу больницы, что увеличилось из-за длительного времени ожидания в NHS, что серьезно повлияло на моральный дух.

Выход членов RCN начался в 20:00 по Гринвичу в воскресенье и завершится в полночь в понедельник.

Первоначально предполагалось, что работа продлится до вторника, но судья Верховного суда постановил, что это будет незаконным, поскольку шестимесячный мандат работы истек.

«Я в бешенстве от того, что она в это ввязалась — раковая медсестра»

Подпись к фотографии, Прия Аси, медсестра онкологического отделения Университетской больницы Лондона.

Онкологическая медсестра Прия Аси до сих пор не объявляла забастовок, потому что ее команда в больнице Университетского колледжа Лондона была освобождена во время предыдущих забастовок.

RCN считалась очень важной службой, поэтому участников попросили остаться на работе, пока коллеги из других частей NHS перешли к линии пикета.

Но на этот раз миссис Аси будет участвовать.

«Я чувствую себя ужасно, — сказала она. — Все мои коллеги и я надеялись, что до этого не дойдет».

Она сказала, что предложение правительства о заработной плате было «несостоятельным» из-за инфляции, из-за которой медсестры изо всех сил пытаются оплачивать свои счета и заботиться о своих семьях.

«Это не тот шаг, к которому мы бы отнеслись легкомысленно, но, похоже, нет другого способа заставить их обратить внимание на наше тяжелое положение».

Забастовка была объявлена ​​ранее в этом месяце после того, как члены RCN отклонили предложение правительства для медсестер в Англии о повышении заработной платы на 5% в 2023–2024 годах и единовременной выплате в размере не менее 1655 фунтов стерлингов за прошлогоднее повышение заработной платы, в зависимости от класса работника. . . READ Сделка с Ираном: администрация Байдена восстанавливает освобождение от санкций, поскольку время истекает, чтобы спасти ядерную сделку

Руководство RCN рекомендовало членам принять предложение, но оно было отклонено 54% ​​против 46%.

Во время забастовок медсестер в начале этого года, в январе и феврале, применялись более широкие национальные исключения, что означало сохранение охвата медсестер в других критических областях.

В понедельник Unite, члены службы скорой помощи Йоркшира и NHS Trust Гая и Сент-Томаса в центре Лондона, уйдут, устроив митинг протеста в центре Лондона.

Затем, во вторник, члены Unite из фондов скорой помощи South Central, East Coast и West Midlands, а также сотрудники Christie NHS Foundation Trust and Pathology Partnership, больниц Восточного Ланкашира NHS Trust, Sandwell и West Birmingham NHS Trust будут задействованы в производственных работах.

Унаи Кассаб, национальный ведущий программы «Сегодня» на BBC Radio 4, заявил, что профсоюз продолжит бастовать, если министр здравоохранения попытается навязать ему зарплату.

«Мы собираемся провести голосование, и там, где у нас есть действующие мандаты, некоторые из которых действуют до сентября, мы собираемся продолжать принимать меры, и мы собираемся нагнетать обстановку», — сказал он.

Он назвал продолжающиеся беспорядки «национальным кризисом» и призвал премьер-министра Риши Сунака вмешаться, чтобы разрешить его.

Затронуты ли вы проблемами, затронутыми в этой истории? Поделитесь своим опытом по электронной почте [email protected].

Пожалуйста, укажите контактный номер, если вы хотите поговорить с журналистом Би-би-си. Вы также можете связаться с нами следующими способами: