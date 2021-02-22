Заботьтесь: этот финал прояснен, и на все ваши вопросы даны ответы

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Если вы только что закончили “I Care So Much”, может потребоваться некоторое время, чтобы все слилось воедино. Этот забитый фильм доступен Netflix или же Amazon Prime Video В зависимости от вашего района. В нем есть все: незабываемые персонажи, закрученная сюжетная линия после эволюции и неукротимая стрижка Lego Розамунд Пайк. В конце концов, история основана на реальных событиях. Давайте взглянем на некоторые из самых важных вопросов, которые волнуют меня, и обсудим этот шокирующий финал.

Внимание: впереди спойлеры.

Где я могу транслировать в прямом эфире I Care a Lot?

В зависимости от вашего региона вы можете транслировать I Care a Lot на Netflix или Amazon Prime Video. Netflix предлагает его в США, Франции, Германии, Латинской Америке, Южной Африке, на Ближнем Востоке и в Индии. Amazon Prime использует его в Австралии, Канаде, Ирландии, Италии, Новой Зеландии и Великобритании.

Я очень забочусь, основываясь на реальных событиях?

Джей Блейксон написал (и направил) «Меня очень много» после того, как он был вдохновлен реальными новостями о профессиональных опекунах в Америке и «правовой лазейкой», которую они использовали. «Это началось, когда я увидел реальные новости о хищных рейнджерах, вмешивающихся в систему и использующих своих подопечных», Он сказал.

Блейксон сказал, что он отправился в “кроличью нору Google” в поисках фильма. «Я был в ужасе. Представьте, что однажды вы открываете дверь, и там кто-то стоит с листом бумаги, который дает ему полную юридическую власть над вами». Он добавил: «Это затронуло много интересных для меня тем, таких как амбиции, американская мечта и превращение людей в товар. Так что я начал рассказ здесь. Я сел и написал его сам, и вскоре он превратился в в том, что есть сейчас. Я очень забочусь “.

В чем заключается феномен опеки?

Если вы решите глубже погрузиться в неэтичную темную сторону Марлы Грейсон, У New Yorker есть статья 2017 года О феномене опеки.

Что с вейпингом?

Марла Грейсон и ее стилус находятся недалеко друг от друга. По словам Розамунд Пайк, это отражает корни Грейсона в вейпинговой компании, часть ее опыта, который так и не попал в фильм.

«Драматическая история Марлы заключается в том, что она владела вейп-бизнесом, пока ее не уволили из Walmart с большим дисконтным вейп-магазином, который открылся через улицу, на что она была в ярости», Пайк рассказал Collider. «Я думаю, что это ее кадр из« Американской мечты », которая была разыграна честно. У нее был небольшой бизнес, она была владельцем малого бизнеса, она запуталась, а потом подумала:« Верно. Фишки сломаны. Я выхожу изо всех сил. Я буду играть в систему, как и все. И я думаю, что каждый раз, когда она вдыхает, она привносит в нее такое отношение. Это позиция, согласно которой вы были испорчены и теперь собираетесь уничтожить всех “.

Неужели Дженнифер Петерсон в конце концов выписывают из дома престарелых?

Вы могли заметить, что мы не видим Дженнифер Петерсон (Дайан Уэст) на полпути, когда Марла остается в психиатрическом отделении. Вам это удалось? Марла и Роман (Питер Динклэйдж) наконец обсуждают Дженнифер, когда Марла снова просит 10 миллионов долларов за ее освобождение. Вместо этого Роман делает дикий шаг и предлагает сотрудничать с Марлой, чтобы построить глобальный бизнес в сфере домов престарелых. Поскольку Марла соглашается, мы предполагаем, что она рассматривает возможность освобождения Дженнифер в рамках сделки.

Почему Марла должна умереть?

Смерть Марлы наступает не только тогда, когда кажется, что у нее есть все, что она хочет, но и урывает счастливый конец ее любви к Фрэн (Иза Гонсалес). Хотя это может быть оправдано, это горько-сладко. Розамунд Пайк и Джей Блейксон обсуждали финал с USA Today.

«В моей голове Марла никогда не верила, что она умрет». Пайк рассказал USA Today. «Я имею в виду, что до того момента, пока она не вздохнет, я думаю, она все еще думает, что выиграет, и выходит из этого. Я действительно так думала».

Блэксон сказал: «Люди находят финал удовлетворительным, но он оставляет горьковато-сладкий привкус во рту, потому что в конечном итоге самый милый персонаж фильма кричит от отчаяния».

Что случилось с Фрэн?

Прискорбно, что Фрэн потеряла свою любовь, но Блэксон сказала, что она унаследовала долю и роль Марлы в империи домов престарелых. Это не обязательно хорошо, потому что старики «будут продолжать рушиться по-настоящему». Блейксон сказал USA Today. «Вы можете обезглавить гидру, но есть еще одна, которая продолжит жить».