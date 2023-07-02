Заброшенный слон садится на борт Джамбо и возвращается домой в Таиланд

Тайский смотритель кормит слона Мутху Раджу в вольере зоопарка Дехивала в Коломбо, 30 июня 2023 года. (Ишара С. КОДИКАРА)

Тайский слон, подаренный Шри-Ланке два десятилетия назад, был возвращен в родной дом в воскресенье после дипломатического скандала по поводу предполагаемого жестокого обращения с ним.

29-летний Мутху Раджа, также известный в своем родном городе как Сак Сурин, был экстрадирован властями Таиланда в Шри-Ланку в 2001 году.

Но они потребовали его возвращения в прошлом году после обвинений в том, что он подвергался пыткам и пренебрежению во время пребывания в буддийском храме на юге островной страны.

4000-килограммовое (8800 фунтов) млекопитающее вылетело из аэропорта Коломбо в воскресенье утром коммерческим рейсом в одну сторону для своей репатриации, которая, по словам тайских официальных лиц, стоила 700 000 долларов.

Начальник аэропорта сообщил, что грузовой самолет Ильюшин Л-76 с Мутху Раджей вылетел около 7:40 утра (02:10 по Гринвичу).

После приземления в Чиангмае слона поместят на карантин в близлежащий заповедник.

Ее увезли из временного дома в зоопарке Коломбо перед рассветом в специальной стальной клетке размером с морской контейнер.

В путешествии слона сопровождают четыре тайских сотрудника и рейнджер из Шри-Ланки, а две камеры видеонаблюдения будут следить за его здоровьем во время перехода.

Главный ветеринар зоопарка Дехивала Мадхуша Перера рассказал AFP, что Мутху Раджа страдал от боли и закрывал кисты, когда его спасли из его прежнего дома в прошлом году.

Группы по защите животных заявили, что слона заставили работать с лесозаготовительной бригадой, а его раны, предположительно нанесенные его дрессировщиком, остались без внимания.

Перейра сказал, что слон будет подвергаться гидротерапии, чтобы вылечить оставшиеся повреждения его левой передней ноги, когда он вернется в Таиланд.

— Оппозиция вернуться —

Слоны считаются священными на Шри-Ланке и охраняются законом.

Ралли за права животных и окружающую среду (RARE), возглавившее кампанию по спасению Мутху Раджи из храма, выразило тревогу по поводу ухода животного.

RARE организовала буддийское благословение для слона в пятницу перед поездкой, и в настоящее время группа обращается к властям с просьбой привлечь к ответственности тех, кто, по ее словам, несет ответственность за пренебрежительное отношение к животному.

История продолжается

В четверг группа националистов провела демонстрацию у посольства Таиланда в Коломбо, требуя, чтобы животное оставалось в Шри-Ланке еще на шесть месяцев.

«Мы не знали о бедственном положении слона», — сказал AFP лидер группы Дэн Брисад.

«Мы можем вылечить его за шесть месяцев, а если не получится, они вернут животное».

Министр дикой природы Павитра Ваньярачи заявила, что Таиланд «тверд» в своих требованиях вернуть слона.

В июне премьер-министр Динеш Гунавардена заявил парламенту, что лично передал королю Таиланда раскаяние Шри-Ланки по поводу состояния слона.

Министр окружающей среды Таиланда Фараут Силпа Арча в прошлом месяце менее склонен спорить о том, подвергался ли Мутху Раджа жестокому обращению, но отметил, что правительство Таиланда прекратило отправку слонов за границу.

Он сказал, что дипломатические миссии в Бангкоке сейчас проверяют статус тех, кто уже отправлен за границу.

адж/гл/ШКО/мтп